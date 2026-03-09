El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de drones y misiles contra los países del Golfo (EP)

Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait confirmaron durante la madrugada del lunes la activación de sus sistemas de defensa antiaérea tras detectar múltiples ataques con drones y misiles lanzados desde Irán, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. Los gobiernos de la región informaron sobre interceptaciones de proyectiles dirigidos a infraestructuras estratégicas y objetivos dentro de su territorio.

El Ministerio de Defensa de Qatar informó que sus fuerzas armadas neutralizaron un proyectil dirigido al país. En un comunicado difundido en redes sociales, la cartera indicó que sus “Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar”. Las autoridades qataríes no difundieron detalles sobre el punto exacto de interceptación ni sobre posibles daños o víctimas.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos comunicó que sus sistemas de defensa aérea respondieron ante amenazas procedentes de territorio iraní. En un mensaje publicado en redes sociales, la institución señaló que sus fuerzas “están lidiando con amenazas entrantes de misiles y drones desde Irán”, sin ofrecer datos adicionales sobre el número de proyectiles interceptados o sobre los posibles objetivos dentro del país.

En Kuwait, el Ejército confirmó que sus unidades respondieron a ataques similares. Las fuerzas armadas informaron que el país afrontó “ataques con misiles y drones” durante la misma noche. Por su parte, la Guardia Nacional de Kuwait anunció la interceptación de un dron, según un breve mensaje recogido por la agencia estatal KUNA. Las autoridades kuwaitíes no difundieron información adicional sobre otros incidentes o posibles impactos dentro de su territorio.

FOTO DE ARCHIVO: El humo se eleva después de los ataques con misiles iraníes reportados, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, como se ve desde Doha, Qatar, 1 de marzo de 2026 (REUTERS/Mohammed Salem/Foto de archivo)

Aunque los gobiernos de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait no precisaron los lugares de interceptación ni los objetivos concretos de los proyectiles, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí sí ofreció detalles sobre los ataques registrados en su territorio durante la misma madrugada.

Las autoridades saudíes confirmaron la interceptación de varios proyectiles lanzados contra objetivos estratégicos dentro del reino. Según el ministerio, las defensas aéreas del país neutralizaron dos misiles balísticos dirigidos contra la base aérea Príncipe Sultán, un complejo militar clave situado al sur de Riad. El ataque se produjo tras un incidente similar registrado poco antes.

Además de los misiles, las fuerzas saudíes interceptaron once drones, de los cuales nueve tenían como objetivo el yacimiento petrolero de Shaibá, uno de los complejos energéticos más importantes del país. Este campo petrolero produce alrededor de un millón de barriles diarios, según datos difundidos por las autoridades.

Los ataques se registraron en un contexto de tensión creciente en Medio Oriente tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos vinculados a Irán. Teherán anunció represalias contra intereses aliados de Washington en la región, lo que elevó el nivel de alerta en varios países del Golfo.

Las autoridades saudíes confirmaron la interceptación de varios proyectiles lanzados contra objetivos estratégicos dentro del reino (AP/Ohad Zwigenberg)

La ofensiva con misiles y drones coincidió además con un fuerte movimiento en los mercados energéticos internacionales. Durante la misma jornada, el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, en medio de temores sobre posibles interrupciones en el suministro desde la región del Golfo.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los precios del crudo caerán cuando Washington elimine las amenazas que identifica en Irán. El mandatario sostuvo que el precio del petróleo descenderá rápidamente cuando logre “la destrucción de la amenaza nuclear”.

