Mundo

Zelensky anunció que expertos ucranianos viajarán a Medio Oriente para compartir sus conocimientos en la lucha contra los drones iraníes

El presidente de Ucrania dijo que especialistas de su país ofrecerán apoyo y transferencia de conocimientos a países árabes, al tiempo que subrayó el carácter recíproco del acuerdo y espera obtener misiles avanzados para sus sistemas antiaéreos

Expertos ucranianos viajarán a Oriente
Expertos ucranianos viajarán a Oriente Medio para compartir sus conocimientos en la lucha contra los drones iraníes (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció que expertos ucranianos viajarán la próxima semana a Oriente Medio para compartir sus conocimientos en la lucha contra los drones de fabricación iraní. Durante una rueda de prensa, Zelensky subrayó: “Creo que la próxima semana, cuando los expertos estén allí, analizarán la situación y ayudarán”. El mandatario calificó la iniciativa como “una oportunidad para ambas partes”, aludiendo a la colaboración entre Ucrania y los países de la región.

La presencia de los especialistas responde a una solicitud directa de apoyo por parte de Estados Unidos y de los países de Oriente Medio. Durante un encuentro con el primer ministro de los Países Bajos en visita oficial a Kiev, Zelensky precisó que “Ucrania ya ha comenzado a hacer su aporte a la estabilización”. Añadió que los aliados han recurrido a la experiencia ucraniana y que su país proporcionará los medios y el conocimiento militar necesario para la defensa contra los drones “Shahed”.

El intercambio no es unilateral. Ucrania espera recibir a cambio misiles para sus sistemas estadounidenses Patriot, considerados esenciales para contrarrestar los ataques con misiles de Rusia. Desde la invasión rusa en febrero de 2022, el país ha enfrentado una escalada en el uso de drones y misiles, lo que ha convertido la experiencia ucraniana en defensa aérea en un recurso valioso para otros actores internacionales.

Ucrania ofrece soporte militar y
Ucrania ofrece soporte militar y asesoramiento mientras espera recibir misiles Patriot estadounidenses para reforzar su defensa contra Rusia (AFP/ARCHIVO)

En palabras de Zelensky, el ejemplo de cooperación entre Estados Unidos, países árabes y Ucrania debería ser un incentivo para que Europa y otros socios adopten medidas concretas para la seguridad común. El presidente destacó que, al igual que Oriente Medio, Europa debe reforzar sus sistemas defensivos y que “Ucrania cuenta con la mayor experiencia en este ámbito, con el mayor nivel de conocimientos y con las producciones más eficaces”.

Desde 2022, el vínculo entre Rusia e Irán ha evolucionado desde una colaboración táctica hacia una alianza estratégica integral, consolidada formalmente a comienzos de 2025. Irán se ha transformado en el principal proveedor externo de tecnología militar crítica para Moscú, suministrando municiones, drones y, según reportes recientes, asistencia en misiles balísticos.

El despliegue de drones Shahed,
El despliegue de drones Shahed, conocidos como Geran-2 en Rusia, modifica el equilibrio militar regional y eleva la demanda de contramedidas (AP/ARCHIVO)

A cambio, Rusia ha transferido tecnología de defensa avanzada, como sistemas antiaéreos y aviones Su-35, además de proporcionar inteligencia satelital y apoyo en tiempo real sobre activos militares de Estados Unidos e Israel.

El uso de drones iraníes Shahed contra Ucrania, también conocidos como Geran-2 en Rusia, ha representado el cambio más visible en la dinámica de la guerra. Su bajo costo y eficacia han alterado el equilibrio militar en la región, impulsando la demanda internacional de métodos para contrarrestar estas amenazas.

