Trump advirtió que este sábado el régimen de Irán “recibirá un duro golpe”

El presidente de Estados Unidos sostuvo que “se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos”

“Irán será golpeado muy fuertemente hoy”, advirtió este sábado el presidente Donald Trump, quien además amenazó con ampliar los objetivos contra el régimen de Irán tras días de combate en la región.

El presidente estadounidense asegura que Estados Unidos lanzará un ataque contundente contra Irán, extendiendo la posibilidad de atacar nuevos objetivos debido al “mal comportamiento” iraní. Esta declaración se produce en el contexto de una guerra regional iniciada el 28 de febrero, donde Irán ha respondido con misiles y drones tanto contra Israel como contra intereses estadounidenses.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, afirmó que zonas y grupos previamente excluidos podrían convertirse en posibles blancos. El presidente recalcó que Irán “se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio”, vinculando estas promesas a la presión militar ejercida junto a Israel.

Trump añadió que “Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino el ‘perdedor de Oriente Medio’, y lo será durante décadas, hasta que se rinda o colapse por completo”. Estas declaraciones reflejan un incremento en la retórica y la respuesta militar estadounidense.

Horas antes, el presidente iraní Masud Pezeshkian había rechazado rotundamente cualquier rendición ante Estados Unidos o Israel. En un discurso televisado, declaró: “Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda”.

Pezeshkian aprovechó también la ocasión para pedir disculpas a los Estados del Golfo por las represalias de Irán y aseguró que Teherán no atacará a sus vecinos salvo que los ataques se originen desde sus territorios. A pesar del mensaje, Irán continuó con operaciones militares en la región.

Como informó la agencia semioficial ISNA, un portavoz militar iraní advirtió: “Si los grupos separatistas de la región realizan cualquier movimiento contra la integridad territorial de Irán serán aplastados”. Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó bombardeos contra posiciones de grupos armados en el Kurdistán iraquí y ataques sobre la base militar estadounidense en Al Dhafra, Emiratos Árabes Unidos.

En el Golfo, ciudades como Dubái, Manama y Riad activaron sus sistemas de defensa aérea, mientras las autoridades saudíes informaron sobre la interceptación de misiles dirigidos contra una base con personal militar estadounidense. El aeropuerto internacional de Dubái suspendió provisionalmente sus operaciones, reanudándolas parcialmente tras el cese de la amenaza, según las autoridades aeroportuarias.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el ataque con drones a un petrolero en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el suministro energético global.

Nubes de humo señalan lugares donde se produjeron ataques durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán, el 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

La guerra tuvo un efecto inmediato en el tráfico aéreo y marítimo de la región. El cierre temporal del aeropuerto de Dubái y la amenaza sobre infraestructuras estratégicas afectaron la conectividad y la economía de las potencias petroleras del Golfo.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó el sábado que sus sistemas de defensa aérea detectaron 16 misiles balísticos, de los cuales 15 fueron interceptados y uno cayó al mar. Además, se registró el paso de 121 drones, logrando interceptar 119 de ellos, según el balance oficial divulgado en redes sociales.

De forma paralela, el Ministerio de Defensa de Qatar anunció la intercepción de un misil, sin aportar más detalles. Debido a la escalada regional persiste el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y gas licuado consumidos en el mundo.

El precio internacional del crudo registró un aumento del 30% en una semana, situando el Brent y el WTI por encima de los USD 90 por barril, de acuerdo con cifras de AFP.

Irán lanzó un drone contra el aeropuerto internacional de Dubái

El mando militar estadounidense en Oriente Medio afirma que se han atacado cerca de 3.000 objetivos iraníes desde el inicio de la operación “Furia épica”.

Durante los episodios de violencia y cierres de aeropuertos impera el miedo entre la población civil. Relatos recogidos por AFP en las calles de Teherán muestran la incertidumbre y la ansiedad ante cada nueva explosión. Así, el conflicto trasciende el ámbito militar y provoca una profunda sensación de vulnerabilidad en la sociedad iraní, atrapada entre la amenaza constante y la imposibilidad de prever el próximo ataque.

