Irán continúa los ataques contra sus vecinos pese a las promesas de desescalada: el aeropuerto de Dubái fue uno de los objetivos

La Guardia Revolucionaria también confirmó bombardeos contra posiciones de grupos armados en la región del Kurdistán iraquí y contra una base de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos

Irán lanzó un drone contra el aeropuerto internacional de Dubái

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado ataques de madrugada contra posiciones de grupos armados de oposición kurdos en la región del Kurdistán iraquí y un bombardeo contra una base de EEUU en Emiratos Árabes Unidos en medio de las promesas del presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien ha asegurado que los bombardeos contra los países vecinos han quedado suspendidos salvo que sea necesario efectuar contraataques. Asimismo, el régimen llevó a cabo un ataque contra el aeropuerto de Dubái, lo que provocó la suspensión “parcial” de sus operaciones".

La Guardia ha anunciado que los ataques en Irak han ocurrido sobre las 04.30 de la madrugada han ido dirigidos contra tres posiciones de ”los grupos separatistas en la región iraquí“.

Estos grupos se encuentran resguardados en Irak y desde hace unos días los medios estadounidenses especulan con la posibilidad de que puedan lanzar una ofensiva en el oeste de Irán, en la región predominantemente kurda conocida como la Rojhelat, para desestabilizar todavía más a las autoridades iraníes en medio de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel hace una semana.

En su comunicado, recogido por la agencia semioficial ISNA, un portavoz militar iraní avisa que “si los grupos separatistas de la región realizan cualquier movimiento contra la integridad territorial de Irán serán aplastados”.

Poco después, las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria han lanzado ataques contra la base militar estadounidense en Al Dhafra, Emiratos Árabes Unidos, según informó el servicio de prensa del Ejército iraní.

El Ministerio de Defensa emiratí, en redes sociales, se ha limitado a informar de la activación de sus sistemas de defensa aérea poco antes de las 08.00 (hora peninsular española y Baleares) “para responder a amenazas de drones y misiles de Irán”.

Una gran explosión con humo
Una gran explosión con humo y escombros se ve en el Aeropuerto Internacional de Dubái tras un presunto ataque de dron atribuido a Irán. (Captura de video)

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Qatar ha anunciado a las 09.00, hora peninsular y Baleares, la intercepción de un misil, sin dar más detalles al respecto.

Estos anuncios ocurren después de que Pezeshkian informara de la decisión de suspender los ataques en la región, tomada ayer por el Gobierno en funciones, y presentara sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de EEUU e Israel.

A la espera de ver cómo se consolida este anuncio en las próximas horas, otro incidente a destacar es el cierre este sábado durante media hora del Aeropuerto Internacional de Dubái por motivos de seguridad, a pesar de que las autoridades emiratíes habían desmentido poco antes informaciones sobre el supuesto impacto de un dron iraní en sus inmediaciones.

“Para la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y la tripulación, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái se han suspendido temporalmente. Todos los procedimientos se gestionan conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, según anunciaron en un primer momento las autoridades en redes sociales. El aeropuerto, poco después, confirmó una “reanudación parcial” de operaciones, también a través de redes sociales.

Se da la circunstancia de que minutos antes del primer anuncio la aerolínea estatal Emirates había anunciado la reanudación de sus vuelos a partir de esta tarde, incluidos los del aeropuerto de Dubái. Con el cierre provisional del aeropuerto, este anuncio queda pendiente de evolución.

Se ven petroleros frente a
Se ven petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete cerrar el Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

Emiratos Árabes interceptó 15 misiles balísticos

Emiratos Árabes Unidos informó haber interceptado 15 misiles balísticos y 119 drones el sábado, mientras Irán continuaba sus ataques contra su vecino del Golfo.

“Los sistemas de defensa aérea de los EAU detectaron hoy, sábado 7 de marzo de 2026, 16 misiles balísticos, de los cuales 15 fueron interceptados y destruidos, mientras que un misil balístico cayó al mar”, declaró el Ministerio de Defensa en una publicación en X.

“Los sistemas de defensa aérea también detectaron 121 vehículos aéreos no tripulados (UAV), de los cuales 119 fueron interceptados, mientras que dos cayeron dentro del territorio de los EAU”.

(Con información de Europa Press y AFP)

