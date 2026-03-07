Lobos, campos divididos y política en llamas: el regreso de la manada reaviva la ruralidad y polariza a Alemania

El regreso del lobo al territorio alemán tras más de un siglo impulsó tensiones sociales, económicas y políticas en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de un proyecto de ley para contrarrestar el aumento de la población de lobos en Alemania generó opiniones divididas en la comunidad, y evidenció la complejidad de encontrar consensos ante problemas que afectan tanto al entorno natural como a la vida rural, según informa The Guardian.

A lo largo del siglo XIX, el lobo desapareció completamente del territorio alemán. Durante décadas, la especie permaneció ausente en los campos y bosques del país hasta los primeros años del siglo XXI, cuando el lobo regresó a Alemania.

Su presencia comenzó a notarse con más frecuencia y, con el tiempo, el número de ejemplares creció de forma sostenida. Según datos de 2025, recogidos por DBBW, una organización estatal alemana dedicada al monitoreo oficial y al asesoramiento técnico sobre el lobo, existen actualmente 219 manadas, 36 parejas y 14 ejemplares solitarios distribuidos en distintas regiones del país. La recuperación de la especie y su avanzada expansión territorial transformaron el panorama de la vida silvestre en Alemania.

La población de lobos en Alemania alcanzó 219 manadas en 2024, lo que generó un fuerte impacto en la vida rural y el entorno natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto social y político del regreso del lobo

El crecimiento de la población de lobos no solo representó un cambio ecológico. Para los agricultores y pastores, su presencia significó un desafío concreto: los ataques a animales de granja se multiplicaron, y afectó directamente el modo de vida de muchos productores. Durante 2024, las autoridades reportaron cerca de 4.300 animales de granja muertos o heridos a causa de ataques de lobos, un dato que refleja el impacto económico en el sector ganadero y la vulnerabilidad de las comunidades rurales.

El daño no se limitó a lo material. Los ataques generaron un efecto emocional profundo en quienes conviven con los animales. Para numerosos pastores, presenciar la muerte de sus rebaños se volvió una experiencia traumática que afectó la percepción de seguridad en el entorno rural. Hermann Färber, integrante de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), señaló en el Parlamento que: “el sufrimiento de los animales de pastoreo, que a menudo mueren en el frenesí sangriento de los lobos, ya no tiene nada que ver con el bienestar animal”.

La situación provocó divisiones sociales y políticas en todo el país. El conflicto enfrentó principalmente a comunidades rurales, que demandan medidas para proteger el ganado, y a sectores urbanos y agrupaciones ambientalistas, que defienden la preservación del lobo como especie protegida. El tema se transformó así en una cuestión polarizante.

Los ataques de lobos provocaron la muerte o heridas en aproximadamente 4.300 animales de granja en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legalización de la caza de lobos

La gestión del lobo en Alemania adquirió dimensión europea a raíz de un episodio que atrajo atención mediática. En 2022, un lobo mató a Dolly, la pony de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en las cercanías de Hannover. Tras este hecho, von der Leyen encabezó una revisión del estatus legal de protección del lobo a nivel comunitario. Su intervención motivó cambios en la normativa europea, lo que permitió que los países miembros consideraran excepciones a la protección estricta de esta especie cuando la situación local lo ameritara.

Con este trasfondo, el Bundestag, la cámara baja del Parlamento federal alemán, aprobó una ley que habilita la caza de lobos en determinadas circunstancias como respuesta directa a la presión de los sectores ganaderos y la inquietud en zonas afectadas por ataques. El objetivo declarado de la medida es reducir la incidencia de ataques y resguardar la economía y la tranquilidad en las áreas rurales. No obstante, la ley aún debe ser ratificada por el Bundesrat para entrar en vigor.

El proyecto otorgaría a los 16 estados federados la posibilidad de autorizar la caza de lobos entre los meses de julio y octubre en regiones con alta densidad de ejemplares. Así, se brindó flexibilidad a las autoridades locales para tomar decisiones acordes a la realidad de cada territorio. Además, la norma habilitaría el abatimiento de lobos que atacaran ganado, independientemente de su estatus de conservación o de la temporada del año.

La nueva ley aprobada permitiría la caza de lobos en regiones con alta densidad, al buscar reducir los ataques al ganado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones sociales y sectoriales ante la nueva ley

La aprobación del proyecto provocó reacciones divergentes entre los actores relacionados con la problemática del lobo. La Asociación de Cazadores de Alemania manifestó su conformidad, al considerarla una herramienta valiosa para el sector rural, mientras que Working Group on Rural Agriculture, que representa los intereses de los productores agropecuarios, sostuvo que el cambio legislativo aporta a la protección del ganado menor ante el aumento de los ataques.

En contraposición, Unión para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad (Nabu por sus siglas en inglés) manifestó su rechazo y propuso fortalecer la protección de los rebaños mediante métodos alternativos, como la instalación de vallas o el uso de perros guardianes. Marie Neuwald, experta en lobos de Nabu, advirtió: “La conservación de especies en Alemania no debe ser sacrificada por medidas políticas simbólicas”. Neuwald también subrayó la importancia de ofrecer subsidios para cercos y perros guardianes antes que recurrir a la caza.

El debate sobre el lobo en la campaña electoral

La discusión sobre la presencia y gestión de los lobos en Alemania trascendió al plano electoral, al convertir el descontento rural en argumento de campaña y en bandera electoral, según The Guardian.

Organizaciones defensoras de la naturaleza, como Nabu, criticaron la medida y propusieron alternativas como subsidios para cercos y perros guardianes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la ley coincidió con la previa de las elecciones en Baden-Württemberg, un estado donde la problemática real de los lobos es mínima. Allí, los candidatos utilizaron el tema como recurso para captar la atención de los votantes, pese a la baja incidencia local, con solo cuatro lobos solitarios registrados.

El candidato de la CDU, Manuel Hagel, conocido cazador, endureció su postura al afirmar: “La munición de perdigones y plomo será de ayuda” contra los riesgos que representa el lobo.

El partido Alternativa para Alemania (AfD), que desde hace tiempo impulsa la eliminación de lobos para proteger el sustento de los agricultores, identificó en este contexto una oportunidad para captar votos, especialmente en aquellas zonas de mayor frecuencia de ataques.

Un estudio publicado en la revista PNAS en 2022 mostró que existe una relación directa entre la cantidad de ataques de lobos y el incremento del voto a la extrema derecha en las regiones más afectadas. Los investigadores concluyeron que los daños causados por lobos pueden incrementar sentimientos de inseguridad y de abandono institucional que favorecen el voto a fuerzas políticas como AfD a nivel local.