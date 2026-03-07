De la tradición a la incertidumbre: el deshielo pone en jaque la pesca tradicional en Groenlandia

Los riesgos climáticos afectan tanto a los sistemas humanos como a los ecosistemas naturales a nivel global. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

El cambio climático transforma las condiciones de pesca en Groenlandia, donde los pescadores locales experimentan dificultades crecientes por el aumento de temperaturas y la inestabilidad del hielo marino. Las comunidades que dependen de la pesca para su subsistencia y para la economía regional ya observan cambios en los ciclos naturales y en la disponibilidad de especies clave, como el fletán y el bacalao.

De acuerdo con un informe de The Associated Press, el deshielo afecta de forma directa la industria pesquera, responsable del 95% de las exportaciones de Groenlandia. El hielo marino, que tradicionalmente permitía la pesca en la superficie, comenzó a desaparecer desde 1997.

Los pescadores ahora deben salir en barco, lo que implica mayores costos, riesgos y una mayor huella de contaminación. El clima imprevisible multiplica los desafíos: una temporada puede reportar grandes ingresos y la siguiente, nada.

Adaptar las prácticas agrícolas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son medidas clave recomendadas por el informe científico. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

En este contexto, los expertos advierten que el Ártico se calienta a un ritmo superior al resto del planeta, impulsado por la quema de combustibles fósiles. Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, se encuentra en el centro de la crisis climática y la transformación de sus paisajes afecta tanto la cultura como la economía de la región.

Desaparición del hielo y cambios en la pesca local

En primer lugar, los pescadores tradicionales que dependen del hielo enfrentan una realidad cambiante. El puerto, corazón de cada pueblo, se mantiene como punto de encuentro y motor económico, pero la reducción del hielo obliga a modificar las técnicas y los tiempos de pesca.

El director del Icefjord Center de Ilulissat, Karl Sandgreen, explicó al portal mencionado que el hielo marino de más de un metro de espesor desapareció en las últimas décadas, lo que forzó el paso de la pesca sobre hielo a la pesca en barco.

Además, el uso de barcos permitió ampliar las zonas de pesca, pero también generó mayores gastos y un incremento en la contaminación ambiental. Los pescadores deben recorrer distancias más largas y enfrentan el reto de una naturaleza cada vez menos predecible. La pesca de especies como camarón y cangrejo de las nieves también se ve afectada por los cambios en el clima y la composición del hielo.

Advierten que los fenómenos meteorológicos extremos aumentaron en frecuencia e intensidad debido al cambio climático. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Por otro lado, el director ejecutivo de Royal Greenland, Toke Binzer, expresó preocupación por el futuro de la industria pesquera ante la disminución del hielo marino. La imprevisibilidad en la cantidad de hielo complica la planificación y la supervivencia de los pescadores tradicionales. El riesgo de sobrepesca y la concentración de la actividad en comunidades más grandes podrían modificar la estructura social y económica de la isla.

En la misma línea, un informe publicado en 2025 del por la revista Lancet Countdown adviritó que los impactos del cambio climático en la salud están empeorando. El informe destaca el aumento de enfermedades infecciosas, la inseguridad alimentaria y la exposición a eventos meteorológicos extremos, además de enfatizar la urgencia de acciones rápidas para proteger la salud global frente al cambio climático.

Riesgo de sobrepesca y cambios en las especies de Groenlandia

Asimismo, los científicos identifican señales de sobrepesca en las áreas cercanas a la costa. El halibut, una de las especies clave, muestra pérdida de peso, un síntoma característico de la explotación excesiva. El experto en biodiversidad marina Boris Worm advirtió que la pesca intensiva puede agotar los recursos si se capturan los ejemplares más grandes y se dejan los más jóvenes, lo que afecta la renovación natural de las poblaciones.

El informe de 2022 resalta la vulnerabilidad de comunidades costeras y rurales ante la subida del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Al mismo tiempo, el retroceso del hielo facilita el acceso de los barcos a nuevas zonas y podría aumentar temporalmente la cantidad de peces disponibles. El aumento de las lluvias y el derretimiento del hielo aportan más nutrientes al plancton, lo que alimenta a los peces y podría favorecer su reproducción. Sin embargo, Worm subrayó que los peces pueden modificar sus patrones de comportamiento y buscar nuevas fuentes de alimento si desaparecen las algas bajo el hielo marino.

Por último, los cambios en la pesca y el ecosistema representan un desafío para la cultura y la economía de Groenlandia. Los pescadores tradicionales deben adaptarse a condiciones inéditas y a una competencia cada vez mayor en el sector. La incertidumbre sobre el futuro del hielo y la biodiversidad exige políticas de gestión sostenible y una respuesta coordinada entre las autoridades, la industria y las comunidades locales.

El calentamiento global redefine el paisaje y la vida en Groenlandia. La pesca, motor histórico de la región, enfrenta un escenario incierto que pone a prueba la resiliencia de sus habitantes y la capacidad de adaptación ante los riesgos del cambio climático.