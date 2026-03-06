Venezuela inspeccionó sus sedes diplomáticas en Estados Unidos tras restablecer las relaciones bilaterales

Venezuela inspeccionó su embajada en Washington tras el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos

En medio del restablecimiento de lazos diplomáticos, Venezuela inspeccionó su embajada y consulados en Estados Unidos para su reacondicionamiento, según informó el viceministro para la Comunicación Internacional, Rander Peña, en una entrevista difundida en Caracas.

La revisión de las instalaciones se produce tras el anuncio conjunto de Caracas y Washington sobre el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas y consulares, una decisión que pone fin a una ruptura que se había prolongado desde 2019.

Venezuela y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas tras años de ruptura

Tras la visita, el funcionario indicó que la embajada probablemente requerirá reparaciones y ajustes tras años de abandono y episodios de asaltos vinculados a periodos de alta tensión política entre ambos países.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se originó en 2019, cuando el exdictador Nicolás Maduro decidió cortar los vínculos tras la decisión de la Casa Blanca de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino.

Juan Guaidó fue reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos en 2019 (Bloomberg)

Esto derivó en el retiro de diplomáticos estadounidenses de Caracas y la suspensión de actividades en la embajada estadounidense. Ese mismo año, el opositor Carlos Vecchio, designado por Guaidó, asumió el control de la embajada venezolana en Washington, proclamando el “cese de la usurpación”.

Carlos Vecchio asumió la representación diplomática de Venezuela en Washington tras ser designado por Guaidó (EFE)

Posteriormente, en febrero de 2023, tras la disolución del denominado Gobierno interino de Guaidó, las autoridades estadounidenses tomaron el control temporal de la sede diplomática.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos responde a un acuerdo formal alcanzado tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Venezuela.

Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa Cilia Flores durante una operación estadounidense en Venezuela (Reuters)

La detención de Maduro y el cambio de liderazgo en Caracas, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, propiciaron la reanudación del diálogo bilateral.

Como parte del proceso de acercamiento, ambos países formalizaron la designación de sus nuevos representantes diplomáticos. A finales de enero, la diplomática estadounidense Laura Dogu fue nombrada encargada de negocios en Caracas, mientras que el excanciller venezolano Félix Plasencia asumió la representación ante Washington.

En paralelo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez mantuvo encuentros con altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, quien concluyó una visita de dos días a Caracas al cierre de la semana.

Los encuentros entre Rodríguez y representantes de Estados Unidos giraron en torno a cooperación bilateral (Reuters)

Estas reuniones abordaron temas de cooperación bilateral y las condiciones para el funcionamiento pleno de las sedes consulares y diplomáticas.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el acuerdo para restablecer los vínculos y subrayó que el objetivo principal es crear “las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democrático”.

La reanudación de contactos diplomáticos también facilitó nuevas negociaciones económicas. Durante la reciente visita a Venezuela, el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, recibió garantías del gobierno de Caracas sobre la seguridad de las empresas mineras extranjeras interesadas en operar en el país.

Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, visitó Caracas en el marco del acercamiento bilateral (EFE)

Burgum declaró a la prensa que “el gobierno garantizará la seguridad de las compañías extranjeras”, y destacó el interés de decenas de empresas mineras y de minerales en invertir en el mercado venezolano, atraídas por los recursos de oro, diamantes, bauxita, coltán y otros minerales estratégicos.

A pesar del potencial, la inversión internacional fue limitada en la última década debido a las políticas de nacionalización implementadas durante el gobierno de Hugo Chávez y a la presencia de grupos armados en la región del Arco Minero del Orinoco.

En declaraciones a Venezolana de Televisión, Rander Peña calificó el restablecimiento de los vínculos bilaterales como una “decisión soberana” y manifestó que el pueblo venezolano espera “respeto mutuo” y relaciones constructivas.

Rander Peña, viceministro para la Comunicación Internacional, confirmó la inspección de la embajada venezolana en Washington

Para el funcionario, el levantamiento de las sanciones internacionales solo será viable mediante la vía diplomática y el diálogo directo. Peña indicó que la reapertura de la embajada y los consulados representa un paso hacia la normalización plena de las relaciones, que incluirá la rehabilitación de los inmuebles afectados por años de conflicto político.

(Con información de EFE)