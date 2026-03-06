Mundo

Un barco de guerra iraní se refugió en Sri Lanka ante el temor a ser torpedeado por un submarino de EEUU

Tras el hundimiento del Iris Dena, la marina del régimen le ordenó al buque Iris Booshehr que atraque en un puerto neutral para protegerse. Los tripulantes fueron alojados en una base ceilandesa

Los tripulantes de un segundo buque de guerra iraní fueron trasladados a un campamento naval en Sri Lanka este viernes según imágenes publicadas por las autoridades.

Las autoridades de Sri Lanka escoltaron al buque auxiliar de la armada iraní IRIS Booshehr hasta el puerto y trasladaron a 208 tripulantes a un campamento, dos días después de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní en la misma zona.

Marineros iraníes fueron vistos arrastrando maletas y bolsos al desembarcar en Sri Lanka, según imágenes compartidas por la División de Medios Presidenciales.

Otras imágenes mostraban remolcadores y buques de guerra de Sri Lanka acercándose al Booshehr.

“Unos 15 tripulantes siguen a bordo del buque iraní para ayudar con la navegación”, declaró una fuente del gobierno de Sri Lanka.

El buque presentaba problemas con el motor, según informaron esa fuente y otro funcionario del gobierno. Ambos pidieron no ser identificados debido a la delicadeza del asunto.

Un buque de la Armada
Un buque de la Armada de Sri Lanka se acerca a un buque iraní durante una operación de rescate, un día después de que la tripulación de un buque militar iraní en dificultades, el IRIS Dena, recibiera asistencia en aguas al sur de Sri Lanka, frente a la costa de Colombo, Sri Lanka, el 5 de marzo de 2026. Armada de Sri Lanka/Folleto vía REUTERS

La tripulación fue trasladada al puerto de Colombo, la capital comercial de Sri Lanka, donde se les realizaron exámenes médicos y luego fueron trasladados en grupos a un campamento naval en Welisara, a unos 18 km (10 millas) de distancia, añadieron las autoridades.

El Ministerio de Defensa declinó hacer comentarios y no fue posible contactar con la oficina del portavoz de la marina.

El buque Booshehr, que se encontraba varado en la zona económica exclusiva de Sri Lanka, fuera de su límite marítimo, llegó a la zona un día después del hundimiento del buque de guerra iraní IRIS Dena cuando regresaba de la India tras un ejercicio naval.

“Sri Lanka ha desembarcado a la mayoría de las personas a bordo del buque IRIS Bushehr, una segunda embarcación iraní que se encuentra actualmente en aguas del país”, según informó a EFE el portavoz de la Marina esrilanquesa, Buddhika Sampath.

El grupo está siendo trasladado al campamento naval de Welisara, situado cerca de Colombo.

Dos marinos iraníes (centro), que
Dos marinos iraníes (centro), que fueron rescatados del buque de guerra IRIS Dena por la Armada de Sri Lanka, son escoltados a una oficina judicial desde el Hospital Nacional, en Galle, Sri Lanka, el 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Eranga Jayawardena)

“Algunos de ellos todavía están a bordo. Estamos llevando a cabo los trámites para trasladar el buque a Trincomalee (en la costa este)”, declaró el oficial, quien añadió que la embarcación sigue por ahora en el puerto de Colombo.

En referencia a esta intervención, el presidente de Sri Lanka, Anura Dissanayake, señaló durante un discurso televisado que había 208 personas a bordo de esta segunda embarcación, que “incluye 53 oficiales, 84 oficiales cadetes, 48 marineros de alto rango y 23 marineros”.

EEUU confirmó que hundió al buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico

84 cadáveres recuperados y 32 heridos

Mientras tanto, la búsqueda de desaparecidos continúa frente a las costas de Galle, en el sur del país, donde el buque IRIS Dena fue torpedeado por un submarino de Estados Unidos el pasado miércoles tras participar en ejercicios navales en la India.

A diferencia de esta segunda embarcación, detectada dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) ceilandesa, el primer navío se encontraba navegando en aguas internacionales del océano Índico cuando fue atacado durante su ruta de regreso a Irán.

Personal médico y marineros de
Personal médico y marineros de la Armada de Sri Lanka brindan tratamiento de emergencia a un tripulante iraní herido rescatado después de responder a una llamada de socorro del buque militar iraní, IRIS Dena, mientras se encontraba en el mar dentro de la región de búsqueda y rescate marítimo de Sri Lanka, en el Océano Índico, Sri Lanka, el 4 de marzo de 2026. Armada de Sri Lanka/Folleto vía REUTERS

Hasta el momento, las autoridades han recuperado 84 cadáveres y mantienen a 32 heridos bajo tratamiento en el Hospital Nacional de Galle, lo que ha desencadenado una grave crisis forense en la zona, debido a la falta de recursos para gestionar la magnitud de la tragedia.

Este colapso, sumado al conflicto internacional, mantiene bloqueado el proceso de repatriación exigido por Teherán. En medio de esta crisis, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, denunció en la cadena estadounidense NBC que el ataque constituye un “crimen de guerra” por tratarse de una embarcación desarmada.

(Con información de Reuters y EFE)

Sri LankaIránEEUU

