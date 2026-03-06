Laura Fernández, directora de Operaciones y Estrategia de Radius: “El potencial de crecimiento de la región en infraestructura digital es inmenso”

Laura Fernández de Radius, una figura prominente en su campo, posa sonriente para un retrato oficial sobre un fondo azul liso

1) Para los lectores que aún no estén familiarizados con Radius, ¿cómo describiría el papel de la empresa en el ecosistema global de infraestructura digital?

Radius Global Infrastructure, Inc. (“Radius”) es una compañía global de inversión líder especializada en telecomunicaciones e infraestructura digital. Nos centramos en la adquisición estratégica y la gestión de activos críticos de telecomunicaciones, incluyendo arrendamientos de estaciones base, soluciones inalámbricas, puntos de agregación de fibra, sistemas de antenas distribuidas (DAS) y centros de datos.

Radius Global es uno de los mayores compradores de activos y propiedades de comunicaciones con arrendamiento neto a nivel mundial. Nuestra amplia presencia abarca 23 países en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia, operando a través de nuestras filiales bajo el nombre APW. Con 15 años de crecimiento continuo, hemos invertido más de 3000 millones de dólares en activos y generamos flujos de caja anuales superiores a los 300 millones de dólares.

Radius Global es una empresa de cartera de EQT Active Core Infrastructure y la Junta de Inversión en Pensiones del Sector Público. Nuestra misión es ofrecer soluciones estratégicas flexibles y personalizadas para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones.

2) Radius comenzó enfocándose en arrendamientos de terrenos y azoteas. ¿Cómo ha evolucionado su cartera de inversiones para incluir torres, puntos de agregación de fibra y centros de datos, y qué ha impulsado esta evolución?

Radius Global Infrastructure se centró inicialmente en arrendamientos de terrenos y azoteas, que siguen siendo un componente fundamental de nuestro negocio debido a su inherente diversificación y resiliencia. En los últimos años, hemos fortalecido nuestra posición en esta clase de activos mediante alianzas estratégicas con empresas de torres y operadores de redes móviles (MNO).

Estas alianzas han generado nuevas oportunidades de colaboración en activos digitales estratégicos para operadores, como conmutadores, puntos de agregación de fibra y centros de datos. Al aprovechar estas alianzas, nos hemos posicionado como uno de los inversores más destacados en activos digitales, capitalizando nuestro enfoque único y especializado. A día de hoy, nuestra cartera comprende más de 13.000 activos en todo el mundo.

3) Con frecuencia se refieren a la infraestructura digital “de misión crítica”. ¿Qué define estos activos y por qué la propiedad a largo plazo es fundamental para su filosofía de inversión?

En Radius Global Infrastructure, la infraestructura digital “de misión crítica” abarca activos vitales para las operaciones y los objetivos estratégicos de nuestros clientes. Nuestra filosofía de inversión hace hincapié en la propiedad a largo plazo, alineándose con la naturaleza duradera de estos activos para garantizar la estabilidad y la fiabilidad de nuestros clientes.

Adoptamos un enfoque centrado en el cliente, concentrándonos en lo que es de misión crítica para nuestros clientes, lo que nos permite ofrecer soluciones estratégicas a medida que mejoran sus capacidades operativas. Al priorizar el éxito de nuestros clientes, fortalecemos nuestra posición como socio de confianza en la industria de las telecomunicaciones, comprometidos a apoyar sus objetivos estratégicos y ambiciones industriales.

4) ¿Cómo influye el perfil de inversor de Radius en su forma de asociarse con operadores de telecomunicaciones, Towerco y operadores de redes respaldados por capital privado?

El perfil de inversor de Radius Global Infrastructure y sus largos periodos de inversión reflejan significativamente las necesidades financieras e industriales estratégicas a largo plazo de nuestros clientes. Nuestro enfoque prioriza las inversiones que ofrecen rentabilidades estables y contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de la industria de las telecomunicaciones.

5) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Radius y un inversor inmobiliario comercial tradicional en lo que respecta a activos de infraestructura digital?

La diferencia fundamental entre Radius Global Infrastructure y los inversores inmobiliarios comerciales tradicionales radica en nuestro enfoque en la permanencia del operador, en lugar de la venta o la reurbanización de activos para uso comercial. A diferencia de otros que buscan rentabilidad mediante la venta o la reurbanización, Radius se compromete con la propiedad a largo plazo de la infraestructura digital, valorando la importancia de la red para los operadores.

Este enfoque nos permite invertir también en activos con menor atractivo inmobiliario comercial, pero de valor operativo crítico. Por ejemplo, algunos de nuestros activos se encuentran en zonas muy remotas en todas nuestras geografías. Estos activos, aunque pasan desapercibidos para los inversores tradicionales, son invaluables para las empresas de telecomunicaciones, lo que nos permite afirmar que “desbloqueamos valor integrado e inesperado” para nuestros socios.

6) ¿Cómo ayuda su modelo colaborativo, mediante contratos de venta con arrendamiento posterior y estructuras similares, a los operadores a liberar capital y mantener el control de la infraestructura crítica?

El modelo de negocio de Radius Global Infrastructure, que utiliza contratos de venta con arrendamiento posterior y estructuras similares, ofrece a los operadores de telecomunicaciones la oportunidad de liberar capital y mantener el control de la infraestructura crítica. Al centrarnos en el componente pasivo de la infraestructura, permitimos a los operadores gestionar las operaciones y las actualizaciones tecnológicas de forma independiente. Este enfoque es fundamental en nuestra propuesta de negocio y es muy valorado por los operadores, quienes mantienen plena autonomía sobre los componentes activos sin que ello afecte a su estrategia industrial.

7) América Latina es cada vez más central en la dinámica digital y geopolítica global. ¿Cómo ve Radius la región desde una perspectiva macroeconómica y estratégica?

Radius considera a América Latina una región de gran importancia estratégica, tanto desde una perspectiva macroeconómica como geopolítica. El potencial de crecimiento de la región en infraestructura digital es inmenso, con la tecnología 5G aún en sus etapas iniciales y la penetración de la fibra óptica rezagada en comparación con otras regiones. Esto representa una oportunidad única para la inversión y el desarrollo.

Además, la brecha digital en la región subraya la necesidad de una mejor conectividad, que Radius considera un componente vital de su compromiso estratégico. Desde una perspectiva geopolítica, los lazos comerciales de América Latina con Estados Unidos y Europa, junto con la proximidad cultural, refuerzan aún más su relevancia estratégica para una alianza más estrecha, también buscada por otras regiones del mundo. Estos factores posicionan a la región como un actor clave en la dinámica digital global, ofreciendo a Radius un panorama prometedor para iniciativas y alianzas estratégicas.

8) ¿En qué mercados latinoamericanos opera actualmente Radius y qué factores guían su selección de mercados en la región?

Radius opera actualmente en mercados clave de América Latina, como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Nuestra selección de mercados en la región se basa en un enfoque estratégico en la colaboración y la asociación, en particular con operadores de redes móviles (MNO) y compañías de torres. Este modelo colaborativo y de confianza es fundamental para nuestro enfoque, permitiéndonos construir relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas. Más del 50% de nuestras adquisiciones en Latinoamérica se derivan de acuerdos de colaboración, lo que resalta la importancia de estas alianzas. En un entorno altamente competitivo, sumado a las características socioeconómicas únicas de la región, creemos que la colaboración con todos los actores del sector es esencial para lograr estabilidad y eficiencia. Este enfoque no solo fortalece nuestra presencia en estos mercados, sino que también nos posiciona para explorar oportunidades en toda la región.

9) ¿Cuáles son las principales clases de activos de infraestructura digital que poseen actualmente en Latinoamérica y dónde prevén las oportunidades de crecimiento más significativas en el futuro?

Históricamente, las adquisiciones de arrendamientos de terrenos han sido el foco principal de nuestras inversiones en infraestructura digital en Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos años, hemos ampliado nuestra atención para incluir activos estratégicos clave como conmutadores, puntos de interconexión y nodos de agregación de fibra. Estos activos son cruciales para mejorar la conectividad y satisfacer la creciente demanda de servicios digitales en la región.

Se están iniciando importantes inversiones en centros de datos en Latinoamérica, lo que presenta nuevas oportunidades de crecimiento. Estamos explorando estas oportunidades de forma selectiva, priorizando aquellas que puedan integrarse con los modelos de negocio de las principales empresas de telecomunicaciones. Este enfoque estratégico nos permite alinearnos con las tendencias del sector y aprovechar la creciente demanda de capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos más cercanas a los usuarios finales.

10) Desde una perspectiva política y regulatoria, ¿por qué la propiedad pasiva a largo plazo de la infraestructura digital cobra cada vez más importancia para la conectividad, la resiliencia y el desarrollo económico?

En toda nuestra área de influencia, observamos múltiples políticas e iniciativas gubernamentales orientadas a la expansión de la conectividad resiliente con objetivos muy ambiciosos para maximizar su alcance y liberar todo el potencial de las tecnologías digitales y emergentes. Dado que la mayor parte de las inversiones necesarias proviene del sector privado y la consiguiente presión financiera sobre los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de infraestructura, nuestro modelo de inversión colaborativa, centrado en la propiedad pasiva a largo plazo de la infraestructura digital, actúa como catalizador para que los recursos alcancen esos objetivos de despliegue de la red.

La regulación desempeña un papel fundamental en la industria, y nos comprometemos a colaborar a nivel institucional para definir un marco regulatorio que mejore la previsibilidad y fomente la inversión y la innovación, atendiendo las necesidades de conectividad de las comunidades e impulsando así el progreso económico. Consideraciones personales finales:

“A título personal, me entusiasma enormemente haberme unido a Radius Global Infrastructure en este momento crucial de transición hacia su siguiente fase de crecimiento. Con una amplia trayectoria en la industria de las telecomunicaciones, en particular en un operador que contribuyó significativamente al desarrollo de las comunicaciones en Latinoamérica, estoy deseando aportar una perspectiva única a Radius. Esta experiencia me proporciona un profundo conocimiento del potencial sin explotar de la región, lo cual se alinea con los objetivos estratégicos de Radius. Confío en que mi experiencia será valiosa para mirar hacia el futuro y explorar nuevas posibilidades juntos”.