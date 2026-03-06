Mundo

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El secretario de Defensa rechaza las especulaciones sobre el desgaste del arsenal estadounidense mientras Washington intensifica los bombardeos y reduce en un 90% la capacidad de respuesta balística iraní

El secretario de Defensa de
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ofrece una sesión informativa en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., EEUU, el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Elizabeth Frantz

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, descartó este jueves las preocupaciones sobre un posible agotamiento del arsenal militar de Estados Unidos y advirtió que Washington tiene capacidad para sostener la campaña contra Irán durante el tiempo que considere necesario.

“No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario”, declaró Hegseth durante una rueda de prensa en el Comando Central (CENTCOM) en Tampa, Florida, junto al almirante Brad Cooper, jefe de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

Hegseth calificó de “grave error de cálculo” la posibilidad de que Teherán espere que Estados Unidos no pueda mantener el ritmo de los ataques aéreos. “Apenas hemos empezado a luchar”, expresó el secretario de Defensa, quien reiteró que la voluntad de Washington es “férrea” y que solo Estados Unidos controla el cronograma de la operación.

Las declaraciones buscan responder a informes de medios estadounidenses que alertaron sobre el rápido consumo de municiones avanzadas, como misiles Tomahawk y interceptores Patriot PAC-3, durante los primeros días de la Operación Epic Fury, la ofensiva conjunta lanzada con Israel el 28 de febrero.

El propio presidente Donald Trump había reconocido el martes en redes sociales que Estados Unidos tiene “un suministro virtualmente ilimitado” de municiones de grado medio y medio-alto, aunque admitió que las reservas de armamento de más alta tecnología “no están donde queremos que estén”.

FOTO DE ARCHIVO. Un F/A-18E
FOTO DE ARCHIVO. Un F/A-18E Super Hornet se prepara para realizar un aterrizaje detenido en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln de la clase Nimitz de la Armada de EEUU en apoyo del ataque de la Operación Furia Épica contra Irán desde una ubicación no revelada el 2 de marzo de 2026 Marina de los EE. UU./Folleto vía REUTERS

Sin embargo, Hegseth insistió en que las reservas de armas de precisión avanzadas permanecen “extremadamente sólidas” y que el Pentágono ha comenzado a transicionar hacia el uso de bombas guiadas por GPS de 500, 1.000 y 2.000 libras, más económicas y abundantes, ahora que Estados Unidos ha degradado las defensas aéreas iraníes.

Cooper proporcionó datos sobre el impacto de la ofensiva estadounidense. Según el almirante, los ataques con misiles balísticos de Irán han caído un 90% desde el primer día de la guerra, mientras que los ataques con drones se han reducido un 83% en el mismo periodo.

Hemos destruido implacablemente las defensas aéreas de Irán en los últimos días”, explicó Cooper, quien añadió que las fuerzas estadounidenses continúan buscando objetivos militares para neutralizarlos. Estados Unidos ha atacado más de 2.000 objetivos en territorio iraní desde el inicio de la campaña, según los últimos datos del CENTCOM.

La marina iraní ha sido uno de los blancos principales de la operación. Cooper confirmó que Estados Unidos ha hundido o destruido más de 30 embarcaciones iraníes, incluido un portadrones de tamaño comparable a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que fue atacado en las últimas horas y que, según Cooper, “está en llamas mientras hablamos”.

EEUU confirmó que hundió al buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico

El miércoles, un submarino de ataque rápido estadounidense hundió con un torpedo la fragata iraní IRIS Dena en aguas internacionales frente a Sri Lanka, en el primer hundimiento de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. La acción dejó al menos 87 marineros iraníes muertos, según autoridades de Sri Lanka.

El almirante destacó además el uso efectivo de los drones LUCAS, un sistema de ataque de una sola dirección que Estados Unidos desarrolló mediante ingeniería inversa a partir de drones iraníes Shahed-136 capturados.

Estamos derribando drones de 100.000 dólares con armas de 10.000 dólares”, afirmó Cooper, subrayando la ventaja económica de esta nueva tecnología. Los drones LUCAS, fabricados por la empresa SpektreWorks de Arizona a un costo de aproximadamente 35.000 dólares por unidad, han sido desplegados por primera vez en combate durante esta operación.

Hegseth señaló que la campaña podría extenderse hasta ocho semanas, el plazo más largo mencionado hasta ahora por la administración Trump, aunque el secretario de Defensa se negó a establecer un cronograma específico. “Podrían ser cuatro semanas, pero podrían ser seis, podrían ser ocho, podrían ser tres”, indicó, insistiendo en que es Estados Unidos quien marca el ritmo. El miércoles, Trump había estimado que la operación duraría entre cuatro y cinco semanas, pero se mostró dispuesto a prolongarla si fuera necesario.

Una bandera iraní se ve
Una bandera iraní se ve entre las ruinas de una comisaría atacada el lunes durante la campaña militar de Israel y Estados Unidos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

La ofensiva ha dejado más de 1.000 muertos en Irán, según las autoridades del país asiático, aunque estas cifras no han sido verificadas de forma independiente. Entre las víctimas mortales figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos mandos militares, fallecidos en los ataques iniciales del 28 de febrero. Irán ha respondido lanzando oleadas de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Medio, ataques que han causado la muerte de seis militares estadounidenses, según el CENTCOM.

Hegseth acusó a Teherán de “difundir mentiras” e “inflar” las cifras de víctimas civiles para “convencer a su propia población de que están teniendo éxito”. El secretario de Defensa también rindió homenaje a los seis reservistas estadounidenses que murieron el domingo en un ataque con drones en Kuwait. “Los recordamos redirigiendo nuestros esfuerzos aún más fervientemente hacia esta misión”, declaró Hegseth, quien añadió que el compromiso estadounidense con los objetivos de la operación “solo aumenta a medida que nuestras ventajas continúan aumentando”.

La Casa Blanca ha convocado para el viernes una reunión con ejecutivos de las principales empresas de defensa estadounidenses, incluidas Lockheed Martin y Raytheon, para discutir la producción de municiones. El Congreso también está considerando una solicitud de financiamiento suplementario que podría superar los 50.000 millones de dólares para reponer las reservas de armamento utilizadas en la campaña contra Irán.

