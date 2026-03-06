El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (centro), durante una reunión en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán (Europa Press)

Israel decidió en noviembre de 2025 eliminar al líder supremo del régimen iraní, Alí Khamenei, y tenía previsto ejecutar la operación “León Rugiente” aproximadamente a mitad del corriente año, según declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“Ya estábamos en noviembre cuando nos sentamos con el primer ministro (Benjamín Netanyahu) en un foro muy pequeño, El primer ministro fijó el objetivo de eliminar el régimen de Khamenei en noviembre”, detalló el funcionario israelí sobre las primeras reuniones durante año pasado.

En diálogo con el canal israelí N12 TV, Katz pormenorizó el plan principal contra la república islámica, que luego fue modificado en un contexto de negociaciones con el país persa.

“Tras consultar con las Fuerzas de Defensa de Israel y el Mosad, el objetivo final se fijó para mediados de este año, es decir, mayo o junio. Porque esa fue la conclusión basada en los análisis y resultados de ‘Am Kelavi’. Logramos resultados asombrosos. Frustramos el programa nuclear y el programa de misiles, pero necesitábamos asegurarnos de que no restauraran esas capacidades“, justificó al mencionar la reciente ofensiva.

Según el ministro, el plan fue compartido posteriormente con Washington y se adelantó a enero tras el estallido de protestas en Irán, cuando Israel temía que los líderes clericales iraníes pudieran lanzar un ataque contra Israel y activos estadounidenses en Medio Oriente, según Katz. “Tenían planes organizados, que supervisamos y conocimos. Quedó claro que era necesario avanzar con la operación”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

Cabe mencionar que el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel se reunieron el 29 de diciembre en Florida.

En ese sentido, el funcionario israelí mencionó que hubo una combinación de factores que llevaron a una situación sin precedentes, la cual “ahora vemos todos los días”: “Aviones israelíes y estadounidenses, cada uno desde su propia dirección, operan sobre Teherán, en el espacio aéreo iraní”.

Por último, Katz remarcó que el objetivo de Israel es “impedir que Irán recupere la capacidad de volver a su programa nuclear, que recupere la producción en masa de misiles balísticos, y crear las condiciones para que el pueblo iraní derroque este régimen”.

“La libertad de acción es un desafío, pero absoluta”, sentenció.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras se estrechan la mano durante una conferencia de prensa el 29 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Durante una conversación telefónica el jueves entre el funcionario Katz y el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, la delegación israelí transmitió sus condolencias por la muerte de seis soldados estadounidenses en Kuwait tras un ataque iraní contra una instalación militar de EEUU.

Katz afirmó durante la llamada que “la cooperación entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu contra Irán está cambiando la historia”, en referencia a la campaña de ataques aéreos iniciada el 28 de febrero y que elevó la tensión militar en Oriente Próximo.

El Ministerio de Defensa israelí agradeció “el firme apoyo” de Washington y Katz destacó la “amplia asistencia” brindada por el gobierno estadounidense para proteger a la población civil frente a los misiles lanzados por el régimen iraní y calificó la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países como “estrecha y sin precedentes”, lo que, según el ministro, permite avanzar hacia la consecución de los objetivos de la campaña militar actual.

Un F/A-18E Super Hornet se prepara para despegar desde la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln de la Armada de EE.UU. de clase Nimitz en apoyo de la Operación Furia Épica (REUTERS)

Desde la Casa Blanca, Trump declaró el jueves que su país debe asumir un papel activo en la selección del próximo líder supremo de Irán tras la muerte de Ali Khamenei. “El hijo de Khamenei es inaceptable. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, expresó Trump en una entrevista telefónica con Axios.

De acuerdo con el mandatario, la administración estadounidense considera que Mojtaba Khamenei, señalado como uno de los principales candidatos a suceder a su padre, carece de la experiencia necesaria para liderar el país persa. Trump sostuvo que Estados Unidos buscará influir en la sucesión para evitar que la línea dura permanezca en el poder. El presidente advirtió: “Una designación adversa podría derivar en un nuevo conflicto armado en menos de cinco años”, según sus declaraciones a Axios.