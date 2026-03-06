Mundo

El mayor intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia libera a 1.000 personas

Las imágenes de reencuentros familiares muestran el impacto humano mientras se mantienen bloqueadas las conversaciones sobre otros asuntos clave

Unos 300 soldados ucranianos regresaron a territorio controlado por su país

Un intercambio de prisioneros a gran escala entre Ucrania y Rusia permitió la liberación de 500 personas de cada lado en solo dos días, lo que representa una de las mayores operaciones de este tipo desde el inicio del conflicto, según Reuters y la Agencia EFE. Imágenes difundidas por la presidencia ucraniana mostraron a hombres descendiendo de autobuses, abrazándose y estableciendo contacto con sus familiares.

En total, Ucrania y Rusia intercambiaron 500 prisioneros de guerra de cada parte entre jueves y viernes, tras un acuerdo alcanzado en recientes rondas de negociaciones directas en Ginebra, detalló la Agencia EFE. La operación incluyó la puesta en libertad de 200 personas por cada país el jueves, y el viernes se sumaron 300 militares ucranianos y dos civiles, así como 300 soldados rusos, completando el total de liberados en ambas jornadas.

Las autoridades ucranianas informaron que los liberados defendían distintas zonas del frente, desde Donetsk y Lugansk en el este hasta Jersón en el sur, según Reuters. Al mismo tiempo, la Agencia EFE comunicó que “300 militares rusos fueron repatriados desde territorio bajo control ucraniano”, en reciprocidad por los prisioneros ucranianos entregados a Kiev.

Prisioneros de guerra ucranianos se
Prisioneros de guerra ucranianos se reúnen después de un intercambio, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania (Telegram/Difundido vía REUTERS)

El acuerdo de Ginebra y los antecedentes diplomáticos

El intercambio fue el resultado de acuerdos logrados en recientes negociaciones en Ginebra entre delegaciones de ambos países, confirmaron fuentes oficiales citadas por Reuters y la Agencia EFE. Aunque las conversaciones directas permanecen bloqueadas en temas territoriales, la liberación de prisioneros ha continuado siendo uno de los pocos mecanismos de cooperación, según ambas agencias.

Durante febrero, Kiev y Moscú realizaron un intercambio de 157 prisioneros de guerra por cada parte, reanudando este tipo de operaciones tras la pausa mantenida desde octubre del año pasado, detalló la Agencia EFE.

Prisioneros de guerra ucranianos posan
Prisioneros de guerra ucranianos posan con banderas después de un intercambio (Volodímir Zelenski, vía Telegram/Imagen cortesía de REUTERS)

Mediación internacional y próximos pasos inciertos

La participación de mediadores internacionales, como Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, fue decisiva en el desarrollo del intercambio, indicó la Agencia EFE. Estaba prevista una reunión tripartita para discutir nuevas medidas humanitarias, pero fue suspendida debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio, lo que ha generado incertidumbre sobre futuros avances diplomáticos.

Por ahora, los intercambios de prisioneros y la recuperación de restos se mantienen como los únicos resultados tangibles de las conversaciones directas celebradas desde 2025 entre Kiev y Moscú, bajo presión internacional, principalmente de Washington. La continuidad de las rondas de diálogo dependerá tanto del contexto global como de la disposición de las partes para retomar el contacto diplomático.

