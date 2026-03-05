Mundo

El Reino Unido refuerza su presencia militar en Oriente Medio tras el ataque con un dron en una base en Chipre

El Gobierno del Reino Unido, liderado por Keir Starmer, anuncia el envío de aviones Typhoon y helicópteros Wildcat a la región, junto con el despliegue del destructor HMS Dragon, tras un ataque con dron a la base de Akrotiri

Guardar
El HMS Dragon en Portsmouth,
El HMS Dragon en Portsmouth, Gran Bretaña, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Carlos Jasso

El Gobierno del Reino Unido, encabezado por Keir Starmer, anunció este jueves el envío de cuatro aviones de combate Typhoon adicionales a Qatar para reforzar las operaciones defensivas británicas en Oriente Medio, una región sacudida por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta medida se suma al despliegue inminente de helicópteros Wildcat con capacidades antidrones en la isla de Chipre, cuya llegada está prevista para mañana viernes. Además, el destructor HMS Dragon, uno de los buques más potentes de la Marina Real británica, partirá la próxima semana rumbo al Mediterráneo oriental para fortalecer la presencia militar de Londres en la zona.

La decisión de aumentar el contingente militar británico surge tras un ataque con dron Shahed a la base británica de Akrotiri en Chipre el lunes por la madrugada. El incidente no dejó víctimas, pero provocó inquietud en el Gobierno chipriota y entre los aliados de la región. Un portavoz de Downing Street aclaró que el dron no fue disparado desde Irán, mientras que fuentes gubernamentales de Chipre apuntaron al lanzamiento desde Líbano, posiblemente por la milicia proiraní Hezbollah.

Tras los ataques, Starmer puntualizó que la negativa inicial del Reino Unido a sumarse a los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán fue una decisión “deliberada”. Sin embargo, tras la respuesta ofensiva de Teherán y el aumento de los ataques de represalia en países vecinos, el contexto de seguridad se ha modificado. Por este motivo, el primer ministro autorizó a Estados Unidos a utilizar bases británicas para operaciones defensivas cuyo objetivo es “destruir los misiles iraníes antes de que sean disparados contra nuestro personal y nuestros aliados”.

En respuesta a las recientes amenazas, el ministro de Defensa británico, John Healey, viajó este jueves a Chipre para coordinar junto a su homólogo local, Vasilis Palmas, el refuerzo de la seguridad aérea. Healey enfatizó en X que “la amistad de larga data entre el Reino Unido y Chipre sigue siendo sólida frente a las amenazas iraníes”. También confirmó que el dron que impactó la base de Akrotiri no fue lanzado desde Irán.

El aumento de la presencia militar británica se produce en medio de críticas de las autoridades chipriotas y de la oposición conservadora en el Reino Unido, quienes consideran tardía la reacción para proteger las bases británicas en la isla. En las últimas horas, se interceptaron otros dos drones dirigidos contra Akrotiri. Las autoridades chipriotas han solicitado una mayor cooperación y transparencia a Londres tras los ataques, en palabras del embajador Kyriacos Kouros a la BBC.

Un avión se prepara para
Un avión se prepara para aterrizar en la RAF Akrotiri, una base de soberanía británica en Chipre que fue alcanzada por un dron la madrugada del lunes. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

A la par de estos movimientos, el primer ministro Starmer afirmó que la prioridad de su Gobierno es proteger a los ciudadanos británicos en Oriente Medio y repatriar a quienes lo soliciten. Ya partió el primer vuelo chárter desde Omán y se prevén más vuelos y rutas comerciales desde puntos como Emiratos Árabes Unidos. Más de 140.000 británicos han registrado su presencia en la región.

El refuerzo militar del Reino Unido coincide con el envío de una fragata española a Chipre, que se sumará a otras naves francesas y griegas que patrullan el área. Italia también anunció el despliegue de medios navales en el país insular, miembro de la Unión Europea. Turquía, por su parte, se vio involucrada indirectamente después de que un misil lanzado desde Irán fuera interceptado antes de ingresar a su espacio aéreo, con un objetivo probable en una base militar en Chipre.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

IránIsraelEstados UnidosReino UnidoMedio OrienteGuerra en Medio OrienteKeir Starmer

Últimas Noticias

El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet

El régimen iraní envía advertencias a los teléfonos de usuarios que emplean VPN mientras mantiene la conectividad en el 1% de los niveles normales tras los ataques aéreos israelíes y estadounidenses

El régimen de Irán amenazó

La guerra en Medio Oriente sacude a los mercados: sube el petróleo y caen las acciones europeas

Ataques a buques petroleros y rutas marítimas interrumpidas generaron una reacción inmediata en los precios del crudo y fuertes retrocesos en el índice STOXX 600 y sectores industriales de Europa

La guerra en Medio Oriente

Tras permanecer tres décadas en un museo, se subastará de un Triceratops de 66 millones de años

El ejemplar, conocido como Trey, representa una de las joyas paleontológicas más codiciadas del mercado privado internacional y despierta controversia entre la comunidad científica y el mercado coleccionista. La puja se realizará a través de Joopiter, la plataforma fundada por Pharrell Williams

Tras permanecer tres décadas en

Tensión militar en Medio Oriente: impacto directo en rutas marítimas y energía global

El conflicto en Medio Oriente involucra a dieciséis países y afecta el comercio marítimo y el mercado energético internacional. Un dron marítimo impactó un buque petrolero en el Golfo Pérsico, las exportaciones de combustibles de China enfrentan restricciones y bases militares europeas refuerzan su apoyo logístico a Estados Unidos

Tensión militar en Medio Oriente:

Rusia se despega de Irán y analiza cómo hacer negocios con el cierre del estrecho de Ormuz: “No es nuestra guerra”

Para el Kremlin, la preservación de sus beneficios y la protección de la economía nacional guiarán su postura frente a la escalada en Oriente Medio, sin intervenir directamente en el conflicto pese a ser aliado de Teherán

Rusia se despega de Irán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reportan que la embajadora de

Reportan que la embajadora de México en Belice, Martha Zamarripa, está atrincherada y se niega a entregar el cargo

Incremento de extorsiones en Perú: ¿por qué la Policía no puede ubicar fácilmente a los dueños de los números que amenazan?

El Consejo de la Magistratura avanza con la investigación contra el juez Maraniello por el fallo que prohibió difundir audios de Karina Milei

Beca Rita Cetina 2026: ¿Debo realizar el registro de marzo si ya recibo el apoyo?

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 5 de marzo: se restablece la circulación en los carriles laterales de Av. Insurgentes

INFOBAE AMÉRICA
Una adolescente queda gravemente herida

Una adolescente queda gravemente herida tras intentar un peligroso reto viral con alcohol

El Polisario pide coherencia a Sánchez: El derecho vale para Irán y para el Sáhara

El osario checo de Kutná Hora se salva de la ruina tras una década de trabajos

Sánchez, adalid de la oposición a Trump o "tonto útil" de Irán, según la prensa de EE.UU.

Kosovo, al borde de nuevas elecciones por el desacuerdo político para elegir presidente

ENTRETENIMIENTO

La última temporada de The

La última temporada de The Boys revela su tráiler oficial y la fecha de estreno

Britney Spears fue trasladada a un hospital luego de su arresto

Majo Aguilar estará presente en el amistoso internacional femenil entre México vs Brasil

El representante de Britney Spears calificó como “inexcusable” el arresto por conducir en estado de ebriedad

Así será el villano de Tim Roth en la nueva película de Peaky Blinders, según Cillian Murphy