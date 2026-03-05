El Reino Unido refuerza su presencia militar en Oriente Medio tras el ataque con un dron en una base en Chipre

El HMS Dragon en Portsmouth, Gran Bretaña, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Carlos Jasso

El Gobierno del Reino Unido, encabezado por Keir Starmer, anunció este jueves el envío de cuatro aviones de combate Typhoon adicionales a Qatar para reforzar las operaciones defensivas británicas en Oriente Medio, una región sacudida por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta medida se suma al despliegue inminente de helicópteros Wildcat con capacidades antidrones en la isla de Chipre, cuya llegada está prevista para mañana viernes. Además, el destructor HMS Dragon, uno de los buques más potentes de la Marina Real británica, partirá la próxima semana rumbo al Mediterráneo oriental para fortalecer la presencia militar de Londres en la zona.

La decisión de aumentar el contingente militar británico surge tras un ataque con dron Shahed a la base británica de Akrotiri en Chipre el lunes por la madrugada. El incidente no dejó víctimas, pero provocó inquietud en el Gobierno chipriota y entre los aliados de la región. Un portavoz de Downing Street aclaró que el dron no fue disparado desde Irán, mientras que fuentes gubernamentales de Chipre apuntaron al lanzamiento desde Líbano, posiblemente por la milicia proiraní Hezbollah.

Tras los ataques, Starmer puntualizó que la negativa inicial del Reino Unido a sumarse a los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán fue una decisión “deliberada”. Sin embargo, tras la respuesta ofensiva de Teherán y el aumento de los ataques de represalia en países vecinos, el contexto de seguridad se ha modificado. Por este motivo, el primer ministro autorizó a Estados Unidos a utilizar bases británicas para operaciones defensivas cuyo objetivo es “destruir los misiles iraníes antes de que sean disparados contra nuestro personal y nuestros aliados”.

En respuesta a las recientes amenazas, el ministro de Defensa británico, John Healey, viajó este jueves a Chipre para coordinar junto a su homólogo local, Vasilis Palmas, el refuerzo de la seguridad aérea. Healey enfatizó en X que “la amistad de larga data entre el Reino Unido y Chipre sigue siendo sólida frente a las amenazas iraníes”. También confirmó que el dron que impactó la base de Akrotiri no fue lanzado desde Irán.

El aumento de la presencia militar británica se produce en medio de críticas de las autoridades chipriotas y de la oposición conservadora en el Reino Unido, quienes consideran tardía la reacción para proteger las bases británicas en la isla. En las últimas horas, se interceptaron otros dos drones dirigidos contra Akrotiri. Las autoridades chipriotas han solicitado una mayor cooperación y transparencia a Londres tras los ataques, en palabras del embajador Kyriacos Kouros a la BBC.

Un avión se prepara para aterrizar en la RAF Akrotiri, una base de soberanía británica en Chipre que fue alcanzada por un dron la madrugada del lunes. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

A la par de estos movimientos, el primer ministro Starmer afirmó que la prioridad de su Gobierno es proteger a los ciudadanos británicos en Oriente Medio y repatriar a quienes lo soliciten. Ya partió el primer vuelo chárter desde Omán y se prevén más vuelos y rutas comerciales desde puntos como Emiratos Árabes Unidos. Más de 140.000 británicos han registrado su presencia en la región.

El refuerzo militar del Reino Unido coincide con el envío de una fragata española a Chipre, que se sumará a otras naves francesas y griegas que patrullan el área. Italia también anunció el despliegue de medios navales en el país insular, miembro de la Unión Europea. Turquía, por su parte, se vio involucrada indirectamente después de que un misil lanzado desde Irán fuera interceptado antes de ingresar a su espacio aéreo, con un objetivo probable en una base militar en Chipre.

(Con información de EFE y AFP)