Crisis en Cuba: un nuevo apagón dejó a millones de personas sin electricidad y se agudiza el malestar en la isla

La interrupción del suministro eléctrico se originó debido a una avería en una de las plantas termoeléctricas principales. “Sin electricidad, no se puede hacer nada”, reconoció un cubano

Un apagón dejó a millones de personas sin electricidad en La Habana y el occidente de Cuba el miércoles, el cual se sumó a la serie de cortes que enfrenta la isla debido a la reducción de reservas de petróleo y el deterioro de la red eléctrica.

Según la emisora estatal Radio Rebelde, un funcionario del sector energético advirtió que podría tomar al menos 72 horas restablecer las operaciones en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más grandes del país, cuya parada provocó el corte masivo.

El ministro de Energía y Minas del régimen, Vicente de la O. Levy, aseguró que se prioriza el suministro eléctrico a infraestructuras críticas, como hospitales y clínicas, gracias al funcionamiento de dos plantas adicionales. “Estamos trabajando para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional en medio de una situación energética compleja”, señaló en X.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba aconsejó a la población prepararse para interrupciones significativas y conservar combustible, agua, alimentos y baterías. A su vez, advirtió que la red eléctrica nacional es cada vez más inestable y que los cortes, tanto programados como imprevistos, son prolongados y frecuentes en todo el país, incluida la capital.

La gente juega dominó durante un apagón masivo en la mayor parte del país, en La Habana, Cuba, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

Al anochecer, los habaneros salieron a las puertas de sus casas y recurrieron a leña o carbón para preparar caldosas, una sopa compartida entre vecinos. Músicos tocaron junto al malecón hasta altas horas de la noche, mientras otros jugaban al dominó con bombillas recargables. “Con los cortes de luz, esto es lo único que tenemos los jóvenes para distraernos”, comentó Jeferson Silvera en diálogo con Associated Press.

Los apagones diarios se han vuelto tan habituales en la isla caribeña que Genoveva Torres, de 66 años, esperaba que la luz regresara para cocinar, pero se alarmó al conocer la magnitud del corte. “¡Dios mío! ¿Hasta cuándo? Entonces no comeremos. Tendremos que volver a comer pan”, exclamó.

La gente se encuentra en la calle durante un apagón masivo en la mayor parte del país, en La Habana, Cuba, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

Medios estatales atribuyeron el apagón a una parada en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, al este de La Habana, tras una fuga en la caldera.

El apagón también sorprendió a Odalis Sánchez, de 63 años, en la calle con su nieto. “Necesito poder llegar a casa para ver qué puedo hacer”, dijo Sánchez. “Sin electricidad, no se puede hacer nada. Mi nieto también está estudiando y tengo que prepararle comida. El transporte público no ayuda”.

Por su parte, Ernesto Couto Martínez, de 76 años, estaba tratando de encontrar transporte para volver a su casa y manifestó que enfrentaría el último apagón con el espíritu que tienen todos los cubanos. “Debemos seguir luchando. No hay otra opción”, dijo. “Tenemos que seguir adelante”.

Yuleisis Méndez se corta el pelo en la calle durante un apagón masivo en la mayor parte del país, en La Habana, Cuba, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

Este es el segundo apagón de este tipo que afecta al occidente de Cuba en los últimos tres meses. El corte de suministro registrado a principios de diciembre se extendió durante casi 12 horas. Las autoridades explicaron entonces que una falla en una línea de transmisión entre dos centrales eléctricas causó una sobrecarga y el colapso del sector oeste del sistema eléctrico nacional.

Funcionarios cubanos han señalado que varias centrales termoeléctricas acumulan más de 30 años de funcionamiento y reciben poco mantenimiento debido a los elevados costos. Además, atribuyen parte de la crisis a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que han dificultado la adquisición de nuevos equipos y repuestos especializados.

(Con información de Associated Press)

