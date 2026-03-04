Se hundió el buque de guerra iraní Iris Dena cerca de las costas de Sri Lanka

La Marina de Sri Lanka rescató a 35 personas de un buque de guerra iraní que se hundió cerca de sus costas (REUTERS/ARCHIVO)

Un buque de guerra iraní se hundió este miércoles cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka, lo que provocó una operación de rescate en la que participaron dos embarcaciones y un avión de la Marina srilanquesa. El incidente fue anunciado en el Parlamento por el ministro de Exteriores de la isla, Vijitha Herath, quien confirmó que al menos 180 tripulantes estaban a bordo de la fragata iraní Iris Dena cuando se envió una señal de socorro.

La Marina de Sri Lanka recibió la alerta a aproximadamente 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) del puerto de Galle, en la zona suroccidental del océano índico. Tras la llamada de emergencia, se desplegaron varias naves para asistir a la tripulación. Según el portavoz naval Buddhika Sampath, la respuesta se llevó a cabo conforme a las obligaciones internacionales de búsqueda y rescate en esa área marítima, que es responsabilidad de Sri Lanka.

Imágenes de archivo del buque militar iraní Iris Dena atracado en el puerto de Río de Janeiro, Brasil, el 28 de febrero de 2023 (REUTERS/ARCHIVO)

Al menos 35 personas fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya en la ciudad de Galle. Además, se reportó que 30 marinos resultaron heridos, aunque el número de desaparecidos podría superar el centenar, según fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka citadas por la agencia Reuters. Ambulancias que evacuaban a los marinos pudieron ser vistas saliendo de la base naval del sur de la isla.

Las causas del hundimiento de la fragata Iris Dena no han sido aclaradas por las autoridades. Un parlamentario opositor cuestionó si el incidente podría estar relacionado con un bombardeo, en referencia a la actual campaña militar de Israel y Estados Unidos contra intereses iraníes, pero el gobierno srilanqués no aportó detalles al respecto. El ministro de Exteriores se limitó a señalar que Sri Lanka tomaría las medidas apropiadas tras el suceso.

Al menos 35 marinos iraníes rescatados tras el hundimiento del Iris Dena fueron trasladados al Hospital Universitario Karapitiya, en Galle (REUTERS/Thilina Kaluthotage)

Por su parte, Estados Unidos informó que desde el inicio de la Operación Furia Épica el pasado fin de semana, fuerzas estadounidenses e israelíes han lanzado ataques “abrumadores y sin precedentes” contra objetivos militares en Irán, incluyendo la armada iraní. En un comunicado a través de X, el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos, señaló que en menos de cien horas las fuerzas aliadas han destruido diecisiete barcos iraníes y atacado casi dos mil objetivos, con el propósito de eliminar la capacidad de Irán de amenazar a estadounidenses y sus aliados en la región.

Estados Unidos aseguró que “no hay ni un solo barco iraní navegando en el Golfo Arábigo, el Estrecho de Ormuz ni el Golfo de Omán” y que la operación continuará hasta degradar completamente las capacidades navales y balísticas de Irán. El contexto bélico regional ha incrementado la tensión en aguas del océano índico, donde se produjo el hundimiento del buque Iris Dena, aunque hasta el momento no se ha confirmado si este incidente está directamente vinculado a los bombardeos mencionados en el marco de la operación internacional.