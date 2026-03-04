Mundo

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que podrían sumarse nuevos paquetes de tarifas según los resultados de esas pesquisas

Guardar
El proceso de restablecimiento de
El proceso de restablecimiento de los aranceles estará sujeto a revisión y eventual prórroga por parte del Congreso, lo que introduce incertidumbre sobre su duración (EFE)

Estados Unidos se prepara para restablecer aranceles generales del 15% sobre sus importaciones esta semana, en un nuevo intento del presidente Donald Trump por reforzar su política comercial tras el revés judicial sufrido el mes pasado.

La administración estadounidense planea aplicar este incremento arancelario bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite imponer gravámenes temporales en caso de emergencia económica o amenazas a la seguridad nacional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que estos aranceles, que inicialmente se habían fijado en un 10%, aumentarán al 15% “probablemente en algún momento esta semana”, en línea con lo anunciado previamente por el mandatario.

Scott Bessent, secretario del Tesoro,
Scott Bessent, secretario del Tesoro, confirmó el incremento de los aranceles al 15% (Reuters)

Bessent explicó que la medida tendrá una vigencia de 150 días, salvo que el Congreso decida extenderla, y que durante ese periodo el gobierno estadounidense buscará concluir investigaciones relacionadas con preocupaciones de seguridad nacional y comercio desleal que motivaron la imposición de los aranceles.

Estas pesquisas podrían derivar en nuevos paquetes de medidas, ampliando el alcance de los gravámenes.

La administración de Trump recurre a nuevas herramientas legales para restablecer los aranceles que fueron invalidados el pasado 20 de febrero, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal el uso de poderes de emergencia económica para imponer tarifas recíprocas a algunos socios comerciales.

La Corte Suprema anuló el
La Corte Suprema anuló el uso de poderes de emergencia económica para imponer tarifas recíprocas (AP)

El fallo, respaldado por seis jueces contra tres, dejó sin efecto inmediato una serie de incrementos arancelarios que afectaban especialmente a importaciones provenientes de China y México, justificados por la Casa Blanca en el combate al tráfico de fentanilo y la protección de la industria estadounidense.

Tras la decisión del tribunal, Trump indicó que buscaría alternativas legales para reimponer los aranceles, confirmando esta intención el secretario Bessent en una entrevista con un canal económico estadounidense.

Trump justificó los aranceles por
Trump justificó los aranceles por motivos de seguridad nacional y comercio desleal (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Bessent subrayó que la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 otorga facultades muy amplias y ha resistido más de 4.000 impugnaciones judiciales.

Bessent aseguró que el gobierno
Bessent aseguró que el gobierno utilizará varias leyes comerciales para evitar conflictos legales (Reuters)

“Avanzan con más lentitud, pero son más sólidas”, aseguró el funcionario, quien además pronosticó que los aranceles generales regresarán a su nivel anterior en los próximos cinco meses.

La subida al 15% no afecta los gravámenes sectoriales específicos que ya pesan sobre productos como acero y automóviles, medidas que forman parte de la estrategia comercial de la administración Trump desde su llegada a la Casa Blanca.

Los aranceles sectoriales sobre el
Los aranceles sectoriales sobre el acero permanecen vigentes y no se ven afectados por el aumento general del 15% (Europa Press)

La perspectiva oficial es que la reimposición de los aranceles permitirá a Estados Unidos recuperar su capacidad de negociación en el ámbito comercial internacional y responder a las preocupaciones sobre prácticas desleales y amenazas a sectores clave de la economía.

El gobierno estadounidense planea aprovechar todas las herramientas jurídicas a su disposición para restablecer el esquema tarifario, mientras avanzan las investigaciones que podrían derivar en nuevas medidas en los próximos meses.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosCorte Suprema de Estados UnidosScott BessentAranceles

Últimas Noticias

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

La suspensión inmediata afecta a operaciones hacia y desde países claves de la región, tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, generando complicaciones logísticas y escasez de buques disponibles para cargar crudo

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció que el ataque al colegio de Minab está bajo examen; Teherán culpó a Israel del incidente, que desató condenas internacionales y la apertura de una investigación de la ONU

El Pentágono investiga el bombardeo

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas

La investigación reveló una red que involucraba a banqueros, funcionarios judiciales y políticos, y expuso maniobras para evitar controles regulatorios

Detuvieron al principal accionista del

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán

Según el Comando Central, estos proyectiles están diseñados para impactar blancos a gran distancia con alta precisión para “generar problemas al adversario”

Operación Furia Épica: Estados Unidos

Aumentan los fraudes y el robo de datos por boletos falsos del Mundial 2026

Ciberdelincuentes emplean sitios web y redes sociales para captar víctimas, aprovechando la ansiedad y la urgencia de los aficionados ante la escasez de entradas oficiales

Aumentan los fraudes y el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por oleaje anómalo en

Alerta por oleaje anómalo en el litoral peruano: Marina de Guerra alerta riesgo en playas desde el 6 de marzo

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Kenia López Rabadán compara su decálogo electoral de Sheinbaum con el que ella presentó hace dos meses

Kiwi con o sin piel: cuál tiene más beneficios y cómo aprovecharlos al máximo

Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca asegura que

La Casa Blanca asegura que el Gobierno español ha acordado "cooperar" con el Ejército estadounidense

El presidente iraní elogia a España por su "conducta responsable" tras "oponerse" a la "agresión" de EEUU e Israel

Albares desmiente "tajantemente" a la Casa Blanca: "La posición sobre el uso de las bases no ha cambiado ni una coma"

Putin califica de "terrorista" el ataque ucraniano contra el metanero ruso en el Mediterráneo

Kallas pide mantener foco en Ucrania pese a conflicto en Irán: "Ucrania no puede desaparecer de la agenda"

ENTRETENIMIENTO

La disputa pública entre Park

La disputa pública entre Park Bom y Sandara Park por supuesto consumo de drogas reaviva polémica en 2NE1

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

Hollywood entre hermanos: los actores que comparten apellido y pocos saben que son hermanos

El creador de ‘God of War’ arremetió contra la primera imagen de la serie live-action: “Parece que está c*gando”

El hijo de Liam Neeson y Natasha Richardson reveló cómo enfrentó una cirugía cardíaca a corazón abierto