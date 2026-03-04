Mundo

El Senado de Paraguay da luz verde al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

El Gobierno defendió el texto y destacó beneficios como cuotas especiales de exportación y exención de ciertas salvaguardas

Guardar
El acuerdo de libre comercio
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur obtuvo el aval para su tratamiento parlamentario en Paraguay

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur obtuvo este martes el aval para que inicie su tratamiento parlamentario en Paraguay, tras la recomendación favorable de las comisiones de Exteriores y Asuntos Constitucionales en el Senado.

Ambas comisiones aprobaron el texto de manera unánime en una reunión a la que asistieron el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, y el canciller Rubén Ramírez.

Marco Riquelme y Rubén Ramírez
Marco Riquelme y Rubén Ramírez participaron en la sesión del Senado que respaldó el acuerdo UE-Mercosur

Con este respaldo, se prevé que el Senado sancione el acuerdo en la próxima sesión, y posteriormente pase a revisión de la Cámara de Diputados.

Durante la reunión en el Senado, el senador Rafael Filizzola afirmó que el convenio representa una oportunidad para Paraguay, aunque subrayó la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la industria nacional para asegurar que el país pueda beneficiarse de las nuevas condiciones introducidas por el acuerdo.

El Senador Rafael Filizzola en
El Senador Rafael Filizzola en su retrato oficial de 2023, donde se le ve con una expresión profesional y una vestimenta formal

Por su parte, el senador Líder Amarilla expresó su preocupación ante la brecha competitiva que podría generarse entre productores europeos y del Mercosur, advirtiendo sobre el riesgo de competencia desleal en determinados sectores.

Líder Amarilla expresó su preocupación
Líder Amarilla expresó su preocupación por la brecha competitiva entre productores europeos y del Mercosur (Instagram: @lideramarillasenador)

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, defendió la postura del Gobierno y destacó que los productores paraguayos accederán a cuotas especiales de exportación hacia el mercado europeo.

Marco Riquelme defendió la posición
Marco Riquelme defendió la posición del Gobierno paraguayo en el Senado (EFE)

Además, precisó que las salvaguardas aplicadas al sector agrícola europeo no serán implementadas para Paraguay, sino solo para Argentina, Brasil y Uruguay, siempre que se demuestre que Paraguay no participó en el incremento de exportaciones que podría activar esas medidas de protección.

El acuerdo, rubricado el 17 de enero en Asunción entre los países del Mercosur y los 27 miembros de la Unión Europea, abarca un mercado potencial de 700 millones de consumidores y representa el 25% del Producto Interno Bruto mundial.

El tratado unifica regulaciones en
El tratado unifica regulaciones en inversiones, propiedad intelectual y estándares técnicos (Europa Press)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el pasado viernes, que el pilar comercial del tratado entró en vigor provisionalmente tras la ratificación parlamentaria por parte de Argentina y Uruguay.

“Y es una muy buena noticia. Porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico”, agregó.

Ursula von der Leyen calificó
Ursula von der Leyen calificó el acuerdo como uno de los más importantes de este siglo (Reuters)

Además, afirmó que el acuerdo representa uno de los tratados comerciales más relevantes de las últimas décadas y subrayó que se alcanzó entre socios que comparten la convicción de que el comercio abierto y regulado genera beneficios para todas las partes.

La Unión Europea diversificará sus
La Unión Europea diversificará sus proveedores estratégicos en América del Sur

El tratado contempla la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la armonización de regulaciones en inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos.

Para el Mercosur, el acuerdo brinda acceso preferencial a uno de los mercados con mayor poder adquisitivo del mundo, lo que potenciaría especialmente a su sector agroindustrial y a la exportación de minerales, alimentos procesados y manufacturas agropecuarias.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Unión EuropeaMercosurAcuerdo De Libre Comercio

Últimas Noticias

Israel y Estados Unidos afirmaron controlar casi todo el espacio aéreo de Irán

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, declaró que la campaña conjunta con Washington degradó las capacidades militares iraníes, mientras la milicia chií desafió la prohibición impuesta por Beirut y atacó por segundo día consecutivo territorio israelí

Israel y Estados Unidos afirmaron

El giro nuclear de Macron: Europa frente al reto de su seguridad y la incertidumbre transatlántica

La apuesta francesa por una disuasión nuclear más integrada resalta las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos y plantea interrogantes sobre el futuro de la defensa europea en un contexto global inestable

El giro nuclear de Macron:

Chefs con estrellas Michelin alertan sobre la inminente extinción de la anguila europea y promueven quitarla del menú

El movimiento “Anguille, non merci” ya cuenta con el respaldo de miles de cocineros en Francia y España, mientras científicos y organizaciones ambientales insisten en la necesidad de frenar la pesca y restaurar los hábitats naturales

Chefs con estrellas Michelin alertan

Pakistán intensifica ataques en Afganistán: seis días de enfrentamientos y decenas de muertos

El conflicto, que ya suma seis días de combates, dejó decenas de muertos en ambos bandos y elevó la tensión bilateral

Pakistán intensifica ataques en Afganistán:

Estados Unidos ya impactó 2.000 objetivos en Irán e incorporó al bombardero el B-52 al conflicto

Washington intensifica la campaña aérea contra el régimen iraní al tercer día de la Operación Furia Épica, con seis soldados estadounidenses muertos y 787 bajas civiles y militares contabilizadas por la Media Luna Roja iraní

Estados Unidos ya impactó 2.000
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
A hincha de Nacional lo

A hincha de Nacional lo mataron por $8.000 pese a que prometió pagar la deuda

Pensión Bienestar 2026: los siguientes beneficiarios cobrarán su pago el 4 de marzo

Petro criticó a Marco Rubio por la guerra en Irán y planteó propuesta para zonas libres de armas nucleares: “Se equivocó”

Colombia reportó el mayor número de asesinatos de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en América Latina

Cuántas horas hay que dormir para reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, según un estudio

INFOBAE AMÉRICA
La OMS insta a proteger

La OMS insta a proteger los hospitales y defiende la paz como "la mejor medicina" ante el conflicto en Irán

El Ejército de Israel lanza una nueva "amplia" ola de ataques contra Irán

Unos mensajes que deja la operación en Irán

Israel y Estados Unidos afirmaron controlar casi todo el espacio aéreo de Irán

Cuántas horas hay que dormir para reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, según un estudio

ENTRETENIMIENTO

Las canciones que Taylor Swift

Las canciones que Taylor Swift le escribió a Selena Gomez tras más de una década de amistad

El reboot de ‘La familia Ingalls’ es renovado para una segunda temporada antes de su estreno en Netflix

Después de Brad Pitt: Angelina Jolie confesó la decisión que tomó tras más de una década en pareja

El running, el escape mental de Harry Styles ante la fama: “Correr se convirtió en mi lugar para procesarlo todo”

Confirman la verdadera causa de muerte de la hija mayor de Martin Short