El Senado de Paraguay da luz verde al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur obtuvo este martes el aval para que inicie su tratamiento parlamentario en Paraguay, tras la recomendación favorable de las comisiones de Exteriores y Asuntos Constitucionales en el Senado.
Ambas comisiones aprobaron el texto de manera unánime en una reunión a la que asistieron el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, y el canciller Rubén Ramírez.
Con este respaldo, se prevé que el Senado sancione el acuerdo en la próxima sesión, y posteriormente pase a revisión de la Cámara de Diputados.
Durante la reunión en el Senado, el senador Rafael Filizzola afirmó que el convenio representa una oportunidad para Paraguay, aunque subrayó la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la industria nacional para asegurar que el país pueda beneficiarse de las nuevas condiciones introducidas por el acuerdo.
Por su parte, el senador Líder Amarilla expresó su preocupación ante la brecha competitiva que podría generarse entre productores europeos y del Mercosur, advirtiendo sobre el riesgo de competencia desleal en determinados sectores.
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, defendió la postura del Gobierno y destacó que los productores paraguayos accederán a cuotas especiales de exportación hacia el mercado europeo.
Además, precisó que las salvaguardas aplicadas al sector agrícola europeo no serán implementadas para Paraguay, sino solo para Argentina, Brasil y Uruguay, siempre que se demuestre que Paraguay no participó en el incremento de exportaciones que podría activar esas medidas de protección.
El acuerdo, rubricado el 17 de enero en Asunción entre los países del Mercosur y los 27 miembros de la Unión Europea, abarca un mercado potencial de 700 millones de consumidores y representa el 25% del Producto Interno Bruto mundial.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el pasado viernes, que el pilar comercial del tratado entró en vigor provisionalmente tras la ratificación parlamentaria por parte de Argentina y Uruguay.
“Y es una muy buena noticia. Porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico”, agregó.
Además, afirmó que el acuerdo representa uno de los tratados comerciales más relevantes de las últimas décadas y subrayó que se alcanzó entre socios que comparten la convicción de que el comercio abierto y regulado genera beneficios para todas las partes.
El tratado contempla la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la armonización de regulaciones en inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos.
Para el Mercosur, el acuerdo brinda acceso preferencial a uno de los mercados con mayor poder adquisitivo del mundo, lo que potenciaría especialmente a su sector agroindustrial y a la exportación de minerales, alimentos procesados y manufacturas agropecuarias.
(Con información de EFE)