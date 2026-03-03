Reportan que Israel destruyó el edificio en el que se reunía la Asamblea de Expertos para elegir al sucesor del ayatolá Ali Khamenei

El edificio de la Asamblea de Expertos de Irán en Qom, al sur de Teherán, fue destruido en un ataque aéreo mientras sus 88 miembros se encontraban reunidos para elegir a un nuevo Líder Supremo, informaron medios israelíes. Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron un ataque al principal complejo operativo del régimen iraní en Teherán sin precisar si el complejo mencionado se encontraba etre los objetivos alcanzados.

La operación reportada por las FDI, liderada por la Fuerza Aérea israelí y dirigida por la Dirección de Inteligencia Militar, se desarrolló durante la noche y tuvo como objetivo instalaciones estratégicas. Entre los blancos alcanzados figuran la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el complejo donde se reúnen las máximas autoridades responsables de la toma de decisiones en materia de seguridad. También fueron atacados el instituto de entrenamiento de oficiales militares y otras infraestructuras estratégicas del régimen.

Las FDI informaron que el complejo atacado es considerado una de las propiedades más seguras de Irán, extendiéndose a lo largo de varias calles en el centro de la capital. Según el mismo comunicado, en este recinto se coordinan actividades vinculadas al programa nuclear iraní y a la planificación de acciones hostiles contra Israel. El lugar ha sido utilizado por Ali Khamenei, líder del régimen, y funciona como centro de operaciones para la organización y financiación de agentes identificados como terroristas por las autoridades israelíes.

El ataque fue posible tras un extenso proceso de recopilación de información e investigación de inteligencia militar. El objetivo declarado es deteriorar la continuidad funcional de los sistemas de mando y control de Irán. De acuerdo con las FDI, la operación representa un golpe significativo a la estructura operativa y de decisión del gobierno iraní.

Durante la madrugada, Estados Unidos llevó a cabo ataques contra instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que sus fuerzas destruyeron centros de mando y control, sistemas de defensa aérea, sitios de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos militares en operaciones sostenidas. El Pentágono afirmó que estas acciones buscan restablecer la seguridad en el Golfo de Omán y el cercano estrecho de Ormuz, zonas cruciales para el comercio internacional, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Por su parte, el CGRI aseguró haber realizado un “ataque a gran escala” contra la base aérea estadounidense en Sheikh Isa, Bahréin. Según un comunicado citado por la agencia oficial Irna, fuerzas navales iraníes emplearon 20 drones y tres misiles en el ataque, que habría destruido el principal puesto de mando de la base. No se presentaron pruebas independientes que confirmaran estos daños.

En el contexto de esta escalada, el Comando Central de Estados Unidos comunicó que la flota naval de Irán en el Golfo de Omán fue destruida. “Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán. Hoy no queda ninguno”, sostuvo CENTCOM. La destrucción de la flota iraní, según Washington, marca el final de una fase de ataques y amenazas a la navegación internacional en la región.