Mundo

Reportan que Israel destruyó el edificio en el que se reunía la Asamblea de Expertos para elegir al sucesor del ayatolá Ali Khamenei

Fuentes israelíes y agencias de noticias de Irán señalaron que el edificio quedó en escombros, pero no dieron reportes sobre posibles heridos en el lugar. El consejo selector consta de 88 clérigos chiítas

Guardar

Reportan que Israel destruyó el edificio en el que se reunía la Asamblea de Expertos para elegir al sucesor del ayatolá Ali Khamenei

El edificio de la Asamblea de Expertos de Irán en Qom, al sur de Teherán, fue destruido en un ataque aéreo mientras sus 88 miembros se encontraban reunidos para elegir a un nuevo Líder Supremo, informaron medios israelíes. Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron un ataque al principal complejo operativo del régimen iraní en Teherán sin precisar si el complejo mencionado se encontraba etre los objetivos alcanzados.

La operación reportada por las FDI, liderada por la Fuerza Aérea israelí y dirigida por la Dirección de Inteligencia Militar, se desarrolló durante la noche y tuvo como objetivo instalaciones estratégicas. Entre los blancos alcanzados figuran la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el complejo donde se reúnen las máximas autoridades responsables de la toma de decisiones en materia de seguridad. También fueron atacados el instituto de entrenamiento de oficiales militares y otras infraestructuras estratégicas del régimen.

Las FDI informaron que el complejo atacado es considerado una de las propiedades más seguras de Irán, extendiéndose a lo largo de varias calles en el centro de la capital. Según el mismo comunicado, en este recinto se coordinan actividades vinculadas al programa nuclear iraní y a la planificación de acciones hostiles contra Israel. El lugar ha sido utilizado por Ali Khamenei, líder del régimen, y funciona como centro de operaciones para la organización y financiación de agentes identificados como terroristas por las autoridades israelíes.

Israel atacó instalaciones estratégicas en
Israel atacó instalaciones estratégicas en Teherán, incluyendo la oficina presidencial y edificios de seguridad nacional iraní

El ataque fue posible tras un extenso proceso de recopilación de información e investigación de inteligencia militar. El objetivo declarado es deteriorar la continuidad funcional de los sistemas de mando y control de Irán. De acuerdo con las FDI, la operación representa un golpe significativo a la estructura operativa y de decisión del gobierno iraní.

Durante la madrugada, Estados Unidos llevó a cabo ataques contra instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que sus fuerzas destruyeron centros de mando y control, sistemas de defensa aérea, sitios de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos militares en operaciones sostenidas. El Pentágono afirmó que estas acciones buscan restablecer la seguridad en el Golfo de Omán y el cercano estrecho de Ormuz, zonas cruciales para el comercio internacional, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Las fuerzas israelíes informaron que
Las fuerzas israelíes informaron que el objetivo fue deteriorar el mando y control del régimen iraní en su capital (Agencia de Noticias de Asia Occidental/REUTERS)

Por su parte, el CGRI aseguró haber realizado un “ataque a gran escala” contra la base aérea estadounidense en Sheikh Isa, Bahréin. Según un comunicado citado por la agencia oficial Irna, fuerzas navales iraníes emplearon 20 drones y tres misiles en el ataque, que habría destruido el principal puesto de mando de la base. No se presentaron pruebas independientes que confirmaran estos daños.

En el contexto de esta escalada, el Comando Central de Estados Unidos comunicó que la flota naval de Irán en el Golfo de Omán fue destruida. “Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán. Hoy no queda ninguno”, sostuvo CENTCOM. La destrucción de la flota iraní, según Washington, marca el final de una fase de ataques y amenazas a la navegación internacional en la región.

Temas Relacionados

Fuerzas de Defensa de IsraelTeheránAsamblea de Expertos de IránCuerpo de la Guardia Revolucionaria IslámicaAtaque AéreoSeguridad RegionalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos tensiona el estrecho de Ormuz

El auge de enfrentamientos con drones y misiles agrava el riesgo para los buques mercantes y mantiene en vilo a las principales rutas comerciales del mundo

La escalada militar entre Irán

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz

Un incremento abrupto en los precios internacionales de petróleo y gas afecta a los países que dependen de importaciones del Golfo Pérsico, mientras que la vulnerabilidad se acentúa para el sur y sudeste asiático ante posibles apagones e inflación

Qué países son los más

Los gráficos que explican cómo golpea a China el conflicto en Medio Oriente, su mayor abastecedor de petróleo

Más de la mitad del crudo que importa Beijing proviene de países afectados por el conflicto. Irán y Venezuela, sus dos grandes proveedores sancionados, representaban el 17% de sus compras totales

Los gráficos que explican cómo

La brutal imagen de un miliciano africano que los rusos enviaron al frente en Ucrania con una mina antipersonal en su pecho

“Escapas o mueres”: así describen su situación los reclutas atrapados en el ejército de Putin, sometidos a racismo, sin pago y sin posibilidad de regresar a sus países tras la confiscación de sus pasaportes

La brutal imagen de un

El histórico jefe de Cosa Nostra “Nitto” Santapaola muere en prisión a los 87 años

El líder mafioso, condenado por asesinato y múltiples delitos, acabó sus días bajo custodia en un hospital milanés tras décadas de encierro en régimen de aislamiento y una grave enfermedad crónica

El histórico jefe de Cosa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde está y cómo es

Dónde está y cómo es el predio donde se derrumbó el garage de Parque Patricios

Iván Cepeda acusó a la derecha de impulsar propaganda sucia para perjudicar su popularidad en plena campaña presidencial: “Calumniosos”

“Es asunto de Morena”: Sheinbaum afirma que desacuerdo con PT y PVEM por reforma electoral no afectaría alianza para 2027

¡Que no se te pase! Estos son los estados en México que sí tienen horario de verano

Sheinbaum revela quiénes pueden tocar la Copa del Mundo 2026

INFOBAE AMÉRICA
La Fundación ECO pide volver

La Fundación ECO pide volver a priorizar las políticas europeas contra el cáncer para frenar su expansión

El Ejército de Israel lanza una nueva batería de ataques contra Teherán e Isfahán

El PP, sobre Plus Ultra: "Todos los españoles rescatamos una empresa que contrató a otra empresa para pagar a Zapatero"

Zelenski ofrece ayuda antiaérea a los países del Golfo si persuaden a Putin de un alto el fuego

Un estudio señala que 9 de cada 10 adultos españoles no tienen el IMC documentado en su historia clínica

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe dejó los cigarrillos

Daniel Radcliffe dejó los cigarrillos para convertirse en fanático del fitness: “Siento que soy un cliché”

Sean "Diddy" Combs saldrá de prisión antes de lo esperado

El día que Christina Applegate cambió a Brad Pitt por una estrella de rock: “No nos hablamos durante muchos años después de eso”

La reacción de la madre de Zendaya aumentó las especulaciones sobre su boda con Tom Holland

El sobrino de John F. Kennedy Jr arremetió contra Ryan Murphy por la serie 'Love Story': “Es una exhibición grotesca”