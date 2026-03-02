El portavoz israelí debió resguardarse en un búnker durante una entrevista en vivo tras activarse las sirenas de alerta

El portavoz israelí Roni Kaplan debió trasladarse a un búnker durante su entrevista en vivo tras activarse las sirenas de alerta

En un momento de máxima tensión entre Israel e Irán, Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, participaba en una entrevista en directo con Infobae en Vivo Al Amanecer cuando una alarma de ataque aéreo obligó a interrumpir la conversación y buscar resguardo en un refugio antiaéreo.

Durante la transmisión en vivo, la entrevista fue interrumpida por el sonido de sirenas de alerta antiaérea mientras Kaplan explicaba la operación militar León Rugiente. El episodio reveló el riesgo inmediato que enfrentan tanto las autoridades como la sociedad civil israelí durante la actual ofensiva impulsada por Irán y sus aliados.

El portavoz militar señaló que la operación León Rugiente comenzó el sábado por la mañana en coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. “En el primer minuto de la operación alcanzamos la posición de cuarenta líderes y funcionarios altos del establecimiento de defensa iraní”, afirmó Kaplan. Poco después, especificó: “La cifra de objetivos alcanzados ascendió a 48 y la situación se evalúa minuto a minuto”.

Kaplan identificó como objetivo prioritario de la acción militar la protección de Israel frente a un “régimen” iraní que, según indicó, busca destruir el Estado israelí. Al activarse las sirenas, detalló el protocolo: “No cunde el pánico. Los israelíes estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Tenemos un minuto y medio para dirigirnos hacia el búnker”.

La operación militar León Rugiente, coordinada entre Israel y Estados Unidos, alcanzó en el inicio a 40 altos cargos del sistema de defensa iraní (Captura de video)

Sistemas de defensa aérea y reacción civil en Israel

Durante la conversación, Kaplan explicó que, cuando suenan las sirenas, todos disponen de 90 segundos para buscar refugio. “En ese minuto y medio, un radar identifica dónde va a caer el misil e intenta interceptarlo en el aire a través del sistema de defensa Flecha 3”, precisó el portavoz.

Indicó que existen tres sistemas de defensa activos: Flecha 3, Cúpula de Hierro y Escudo de David. “La defensa aérea no es hermética. A veces caen misiles dentro de Israel”, reconoció. Kaplan recordó que, el día anterior, nueve personas murieron en Beis Shemesh por el impacto de un misil durante una oración y se reportaron decenas de heridos.

Mientras Irán dirige sus ataques a población civil israelí, el portavoz subrayó que Israel responde “contra objetivos militares dentro de Irán”. La entrevista, según detalló en Infobae en Vivo, continuó bajo resguardo: “Estamos alcanzando muchos objetivos dentro de Irán”, destacó.

Vida diaria y resiliencia en Israel durante el conflicto

El impacto en la vida cotidiana es evidente, según Kaplan. “En este momento está todo cerrado. Se pide a la gente que no vaya a actividades que no sean 100% necesarias”, indicó. Los niños permanecen en sus casas y no asisten a las escuelas.

“Hoy es día de ayuno por la festividad de Purim. Los niños están disfrazados en sus casas o en los edificios con los vecinos”, explicó. Kaplan insistió en la fortaleza colectiva: “Estamos muy fuertes, muy resilientes y entendemos que esto es lo que tenemos que hacer frente a un régimen que construyó un enorme programa de misiles balísticos”.

Asimismo, el portavoz remarcó la movilización de grupos armados y organizaciones aliadas de Irán como una amenaza constante sobre la vida diaria.

Israel activó los sistemas de defensa aérea Flecha 3, Cúpula de Hierro y Escudo de David en respuesta a los recientes ataques con misiles (Captura de video)

Alianzas regionales de Irán y prolongación del conflicto

Kaplan denunció el apoyo de Irán a organizaciones como Hamás, Yihad Islámica Palestina, Hezbolá, milicias chiítas en Irak y Siria y los hutíes en Yemen. “Hezbolá nos atacó en la noche de ayer, haciendo caso omiso al cese de fuego. Nos comenzaron a atacar para proteger a su patrón iraní”, afirmó.

Al mismo tiempo precisó que “Irán financió con entre 800 y 900 millones de dólares a Hezbolá y a los hutíes en el último año”, fortaleciendo la capacidad ofensiva de sus aliados en la región. El portavoz aseguró que la defensa de Israel se apoya en tres pilares: “La disciplina de la población, la interceptación de misiles y la acción de los aviones israelíes en el cielo iraní”.

