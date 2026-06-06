México

La videovigilancia juega de local

Para la edición 2026, por primera vez en la historia Mundialista nacional, la Ciudad de México tendrá un torneo videovigilado, con 119 mil 653 cámaras públicas

Guardar
Google icon
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

México ha recibido tres Copas del Mundo. La primera llegó en 1970 cuando la televisión a color parecía una innovación suficiente para asombrar al planeta; la segunda, en 1986, ocurrió en una época donde la seguridad dependía de patrullas, radios y la capacidad humana para reaccionar ante lo inesperado.

Para la edición 2026, por primera vez en la historia Mundialista nacional, la Ciudad de México tendrá un torneo videovigilado, con 119 mil 653 cámaras públicas. Esa capacidad convierte al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en el sistema más robusto entre las sedes mundialistas y del continente.

PUBLICIDAD

El despliegue incluye postes de 9 y 20 metros, tótems y cámaras lectoras de placas en 48 mil 387 puntos. Conforme a lo estipulado por el Subcomité de Seguridad de la FIFA y en coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Turismo, se priorizaron 5 mil 271 sitios con más de 14 mil 700 cámaras en zonas de interés: estadio, rutas de movilidad, zonas hoteleras y turísticas, hospitales y puntos de encuentro de la afición.

A esta capacidad de monitoreo se sumarán las dos unidades C2 Móvil afuera del Estadio Ciudad de México, para cada uno de los partidos programados. Funcionará como una extensión operativa del C5, con herramientas para integrar analítica de video, supervisar el flujo de personas y coordinar respuestas inmediatas ante cualquier emergencia. Recurso con el cual no se contaba en torneos anteriores.

PUBLICIDAD

Las innovaciones no solo están en la videovigilancia. La seguridad también se extiende a la atención ciudadana, a través de un acuerdo entre el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y el C5.

El Memorándum de Entendimiento firmado entre ambas instituciones establece un gran corredor de atención telefónica integral por medio del cual se canalizan mutuamente reportes a la Línea y Chat de Seguridad 55 5533 5533 y Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas 800 5533 000, del Consejo, y 9-1-1, 089 para denuncia anónima 089, *765 por violencia de género y Línea Antiextorsión 55 5036 3301 del Centro de Comando.

Esta alianza es complementaria al “Juego Limpio, Sociedad Justa”, una estrategia implementada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con incluye 133 acciones y 46 dependencias. El objetivo es establecer mediante la coordinación institucional mecanismos capaces de identificar riesgos, prevenir delitos y facilitar la denuncia desde una agenda de derechos humanos.

Si en 1970 y 1986 las fuerzas del orden observaban el torneo desde la distancia impuesta por los recursos de la época, ahora la videovigilancia urbana jugará plenamente de local.

* Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador del sistema de videovigilancia C5 de la Ciudad de México.

@guerrerochipres

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-opinionC5Mundial 2026Ciudad de Méxicovideovigilancia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detectan zona de explotación minera ilegal en Durango, Profepa impone sanciones

El organismo observó instalaciones rudimentarias de maquinaria y equipo utilizadas para la extracción, así como la remoción de vegetación

Detectan zona de explotación minera ilegal en Durango, Profepa impone sanciones

Generación Z encuentra compañía en la IA: 32% asegura haber sostenido una relación sentimental con esta herramienta digital

De acuerdo con la IBERO este fenómeno se desarrolla en un contexto marcado por el incremento de la soledad y el aislamiento social

Generación Z encuentra compañía en la IA: 32% asegura haber sostenido una relación sentimental con esta herramienta digital

¿Vas al Mundial 2026? Estas son las multas por manejar en el carril del Metrobús de CDMX

La sanción puede ascender a varios miles de pesos y las autoridades reforzarán la vigilancia ante la llegada de miles de visitantes

¿Vas al Mundial 2026? Estas son las multas por manejar en el carril del Metrobús de CDMX

Fiscalía CDMX y UNAM ofrecen atención multilingüe a turistas en el Mundial 2026

Gracias a la participación de estudiantes de la ENALLT, visitantes extranjeros podrán recibir orientación y servicios jurídicos en seis idiomas

Fiscalía CDMX y UNAM ofrecen atención multilingüe a turistas en el Mundial 2026

Metro CDMX: horarios y estaciones cerradas hoy 6 de junio

La cercanía con la inauguración del Mundial 2026 tiene a las autoridades del STC trabajando a marchas forzadas

Metro CDMX: horarios y estaciones cerradas hoy 6 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de junio: líder del Cártel de Sinaloa y excomandante, implicado en el asesinato de Paco Stanley, según documental

Detienen y vinculan a proceso a Jesús Antonio “N”, presunto integrante de grupo criminal de Michoacán por homicidio en Tezoyuca

FGR inicia procedimiento migratorio contra exmilitar detenido en California por el caso Ayotzinapa

Cuáles son las pruebas por las que Paola Durante es exonerada del caso Paco Stanley, según nuevo documental

ENTRETENIMIENTO

Kenia OS confirma ruptura con Peso Pluma: “Agradecemos que respeten nuestra decisión”

Kenia OS confirma ruptura con Peso Pluma: “Agradecemos que respeten nuestra decisión”

Las mejores películas mexicanas de futbol para ver antes de que arranque el Mundial 2026

¡Ya es mañana! CDMX proyecta gratis Persépolis en homenaje a Marjane Satrapi: cuándo y dónde ver

Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa son los elegidos para el Ariel de Oro 2026

Lucía Méndez sufre caída en Monterrey y se lesiona tras multitudinaria rueda de prensa con Alicia Villarreal

DEPORTES

Los retos de los vendedores ambulantes del Estadio Azteca ante el proyecto del “último kilómetro” rumbo al Mundial 2026

Los retos de los vendedores ambulantes del Estadio Azteca ante el proyecto del “último kilómetro” rumbo al Mundial 2026

La historia del Estadio Neza y las sedes olvidadas que no estarán en el Mundial 2026

México cierra con cuatro medallas en el Grand Prix Mundial de Parataekwondo Roma 2026

¿A qué selección apoyará? Papa León XIV recibe playera de México y habla sobre el Mundial 2026

Jugadores del América despiden a André Jardine y lo hacen llorar: “Gracias por todo”