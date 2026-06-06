La videovigilancia juega de local

El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

México ha recibido tres Copas del Mundo. La primera llegó en 1970 cuando la televisión a color parecía una innovación suficiente para asombrar al planeta; la segunda, en 1986, ocurrió en una época donde la seguridad dependía de patrullas, radios y la capacidad humana para reaccionar ante lo inesperado.

Para la edición 2026, por primera vez en la historia Mundialista nacional, la Ciudad de México tendrá un torneo videovigilado, con 119 mil 653 cámaras públicas. Esa capacidad convierte al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en el sistema más robusto entre las sedes mundialistas y del continente.

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El despliegue incluye postes de 9 y 20 metros, tótems y cámaras lectoras de placas en 48 mil 387 puntos. Conforme a lo estipulado por el Subcomité de Seguridad de la FIFA y en coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Turismo, se priorizaron 5 mil 271 sitios con más de 14 mil 700 cámaras en zonas de interés: estadio, rutas de movilidad, zonas hoteleras y turísticas, hospitales y puntos de encuentro de la afición.

A esta capacidad de monitoreo se sumarán las dos unidades C2 Móvil afuera del Estadio Ciudad de México, para cada uno de los partidos programados. Funcionará como una extensión operativa del C5, con herramientas para integrar analítica de video, supervisar el flujo de personas y coordinar respuestas inmediatas ante cualquier emergencia. Recurso con el cual no se contaba en torneos anteriores.

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Las innovaciones no solo están en la videovigilancia. La seguridad también se extiende a la atención ciudadana, a través de un acuerdo entre el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y el C5.

El Memorándum de Entendimiento firmado entre ambas instituciones establece un gran corredor de atención telefónica integral por medio del cual se canalizan mutuamente reportes a la Línea y Chat de Seguridad 55 5533 5533 y Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas 800 5533 000, del Consejo, y 9-1-1, 089 para denuncia anónima 089, *765 por violencia de género y Línea Antiextorsión 55 5036 3301 del Centro de Comando.

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Esta alianza es complementaria al “Juego Limpio, Sociedad Justa”, una estrategia implementada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con incluye 133 acciones y 46 dependencias. El objetivo es establecer mediante la coordinación institucional mecanismos capaces de identificar riesgos, prevenir delitos y facilitar la denuncia desde una agenda de derechos humanos.

Si en 1970 y 1986 las fuerzas del orden observaban el torneo desde la distancia impuesta por los recursos de la época, ahora la videovigilancia urbana jugará plenamente de local.

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* Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador del sistema de videovigilancia C5 de la Ciudad de México.

@guerrerochipres