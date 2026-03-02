Mundo

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Nuevos polos de desarrollo surgen en países que promueven beneficios impositivos, estabilidad y oportunidades de expansión, junto a políticas que favorecen la innovación, la seguridad y una mejor calidad de vida

La migración de ultrarricos crece
Dubái, Portugal, Singapur, Italia, Australia y Nueva Zelanda; junto a 134.000 personas y USD 30 millones. Estos son datos clave de la migración más reciente de grandes fortunas que evidenció un análisis publicado por la revista de negocios Inc. con base en información de la consultora internacional Henley & Partners.

En 2024, según indicaron, un número récord de personas con patrimonios superiores a USD 30 millones dejaron países con alta presión fiscal y se mudaron a destinos donde pueden preservar más su patrimonio, destacando a las ya mencionadas naciones como principales destinos.

El flujo está motivado por el deseo de evitar cargas impositivas elevadas, la preferencia por estabilidad sociopolítica y la búsqueda de lugares seguros para establecerse, procediendo principalmente del Reino Unido y áreas de Estados Unidos con altos impuestos, de acuerdo con la publicación.

Razones y dinámicas de la migración de ultrarricos

Los ultrarricos priorizan países con
Asimismo, la revista de negocios Inc. aseguró que el peso de los impuestos constituye un factor decisivo en el traslado de residencia de los “ultrarricos”, quienes priorizan destinos donde puedan conservar una mayor proporción de su dinero.

Junto a la carga fiscal, también influyen la búsqueda de seguridad política y una mejor calidad de vida. Jeremy Savory, fundador de Millionaire Migrant, mencionó como motor del fenómeno a la tecnología, que facilita operar negocios a distancia.

Savory observó, en declaraciones recogidas por Inc., que “estamos viendo un cambio drástico en los flujos globales de riqueza”. Los conflictos políticos y sociales fomentaron la desvinculación de inversiones respecto de los centros tradicionales, incentivando la búsqueda de destinos más estables y rentables.

Destinos y ventajas tributarias preferidos por los ultrarricos

La presión fiscal y el
Los países que encabezan las preferencias de los ultrarricos, según Business Insider y la consultora internacional Henley & Partners citados por Inc., ofrecen exenciones tributarias, incentivos para la innovación y altos estándares de vida. Dubái destaca por su entorno de negocios, mientras que Nueva Zelanda y Australia sobresalen por su estabilidad y bienestar.

Italia y Portugal emergieron como opciones en Europa. Basil Mohr Elzeki, socio de Henley & Partners, destacó a Business Insider que “muchos estadounidenses adinerados encontraron en Italia una combinación de vida lujosa y ventajas tributarias, accesible en comparación con Mónaco o Londres”.

Elzeki agregó que “los incentivos fiscales a la investigación y la innovación en Portugal son atractivos” para quienes desean invertir y residir en la Unión Europea. Además, Singapur se consolida en Asia por sus políticas favorables a los negocios y su seguridad jurídica.

Estrategias fiscales y efectos globales de la movilidad

El crecimiento de la economía
Las fórmulas impositivas que atraen a los ultrarricos presentan variaciones según cada país. Suiza aplica un sistema de imposición sobre gastos personales, que grava el nivel de vida en lugar de los ingresos o el patrimonio. Panamá aplica una tributación territorial, en la que solo se gravan las ganancias generadas dentro del país.

En los Emiratos árabes Unidos, el impuesto sobre el valor añadido es del 5%, lo que implica una carga reducida en comparación con Europa Occidental y América del Norte, de acuerdo con datos de la consultora internacional Henley & Partners citados por Inc..

Italia y Portugal otorgan incentivos concretos a quienes invierten en investigación e innovación científica, fortaleciendo su atractivo fiscal para quienes buscan optimizar la planificación tributaria y diversificar activos.

Gobiernos de todo el mundo
La revista de negocios Inc. señala que esta oleada migratoria no responde exclusivamente a factores económicos. La competencia global por atraer inversiones y talento de gran patrimonio está redefiniendo el panorama de la riqueza en todo el mundo.

La economía digital y la movilidad permitieron que las grandes fortunas escojan dónde residir o invertir como parte de su estrategia empresarial, lo que impulsa a los gobiernos a adaptar sus políticas para no quedar marginados de este flujo global de capitales.

