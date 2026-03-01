Mundo

El OIEA llamó a la “moderación” en plena escalada de tensiones en Medio Oriente

La agencia atómica de la ONU pidió a los países involucrados “evitar riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región”

Rafael Grossi, director general del
Rafael Grossi, director general del OIEA (REUTERS/Aris Martinez)

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, llamó a la “moderación”, después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen Irán y de la respuesta de Teherán.

“El OIEA sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y pide moderación para evitarle riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región”, indicó la agencia en un comunicado.

Además, el OIEA indicó que de momento “no hay pruebas” de que los ataques hayan tenido un “impacto radiológico” y agregó que continuará vigilando la situación.

Por su parte, la representación permanente de Irán ante ese organismo indicó que solicitó una “reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Gobernadores del OIEA”.

En una publicación en X, la representación señaló que “las acusaciones infundadas, las amenazas odiosas y los actos reprensibles de los agresores contra el programa nuclear pacífico iraní deberán ser examinadas inmediatamente por el Consejo”.

Con sede en Viena, el OIEA se encarga de promover el uso pacífico de la energía nuclear.

Estados Unidos e Israel acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica, pero Teherán defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles y rechaza otorgar un acceso completo a sus instalaciones nucleares a los inspectores del OIEA.

La reacción de la ONU

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este sábado “la escalada militar en Oriente Medio” tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, horas antes de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la organización.

“Pido el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada”, dijo Guterres en un comunicado.

El Consejo de Seguridad tenía prevista una reunión el sábado para abordar “la situación en Oriente Medio”, anunció la ONU.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, pidió por su parte al Consejo de Seguridad que actúe “de inmediato” tras los bombardeos contra su país.

En una carta dirigida a Naciones Unidas, afirmó que Estados Unidos e Israel deberán “asumir plena y totalmente las consecuencias de sus acciones ilegales” y aseguró que Teherán estaba actuando en “legítima defensa” ante este “acto de agresión”.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta de Teherán con salvas de misiles en toda la región, han desatado el temor a un conflicto generalizado en Oriente Medio.

(con información de AFP)

