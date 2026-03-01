Mundo

El detrás de escena del plan de Donald Trump para acabar con el líder supremo iraní Ali Khamenei

La decisión de finalmente atacar al régimen persa se tomó tras meses de debate interno entre altos funcionarios del Gobierno

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el director de la CIA, John Ratcliffe, acompañado por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante operaciones militares en Irán, en el resort Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revisó el operativo junto al principal comandante militar en Medio Oriente, el almirante Brad Cooper, horas antes de que las fuerzas estadounidenses iniciaran el ataque -en coordinación con Israel- sobre el régimen de Irán.

Según informó The Atlantic, el mandatario buscó confirmar detalles y calcular la posible respuesta iraní, así como las bajas estadounidenses. El despliegue militar norteamericano en Medio Oriente era el mayor desde la invasión de Irak en 2003.

La decisión de atacar se tomó tras meses de debate interno, sin un esfuerzo significativo para explicar al público estadounidense los motivos de la operación. Pese a las dudas de varios asesores, Trump consideró que la coyuntura ofrecía una ocasión única para intentar un cambio de régimen en Irán, algo que eludió a sucesivos presidentes desde 1979.

El inquilino de la Casa Blanca apostó a que la ofensiva, coordinada con Israel, provocaría un debilitamiento del régimen iraní y alentaría una insurrección interna. “Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, afirmó en un video publicado a través de Truth Social tras ejecutar el operativo conjunto.

Tras el ataque, las autoridades estadounidenses consideraron haber alcanzado un objetivo sin precedentes en casi cinco décadas: la muerte del líder supremo Ali Khamenei. El complejo donde residía resultó destruido, lo que quedó evidencia en imágenes satelitales. Al anunciar su muerte, Trump lo describió como “una de las personas más malvadas de la historia”.

Ali Khamenei murió durante los
Ali Khamenei murió durante los bombardeos de EEUU e Israel (Oficina del Líder Supremo iraní/WANA Handout via REUTERS)

La conversación de Trump con Cooper reflejó la magnitud del desafío y las tensiones presentes en la Casa Blanca antes de la Operación “Furia Épica”, sustentada en una visión optimista sobre las posibilidades de desmantelar la República Islámica.

En los días previos, The Atlantic señaló que figuras clave del Gobierno, como el vicepresidente JD Vance, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y altos funcionarios del Pentágono, expresaron reservas sobre la eficacia de una ofensiva aérea.

Caine, en particular, advirtió sobre la complejidad de una operación de este tipo. La jefa de gabinete, Susie Wiles, expuso al presidente las posibles consecuencias imprevistas y la importancia de cumplir las promesas de evitar nuevas guerras, preocupación compartida por estrategas republicanos que temían un impacto electoral negativo.

La diplomacia intentó abrir un margen para las negociaciones. El canciller de Omán visitó a JD Vance en un último esfuerzo para demorar el ataque. Las conversaciones recientes en Ginebra no prosperaron ante la negativa de Irán a aceptar las exigencias estadounidenses, como el desmantelamiento de instalaciones nucleares y la entrega de uranio enriquecido.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante operaciones militares en Irán, en el resort Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

Según confió una fuente gubernamental a The Atlantic, el enviado especial Steve Witkoff desestimó continuar el diálogo al considerar que las posiciones seguían alejadas. Tras la ofensiva, el canciller omaní lamentó la falta de tiempo para continuar con nuevas negociaciones.

El Gobierno estadounidense evaluó el riesgo de una represalia con misiles por parte de Irán contra Israel y los países del Golfo.

La posibilidad de una revuelta popular en Irán se percibía remota. Ex funcionarios estadounidenses señalaron la ausencia de una figura capaz de liderar una transición hacia un gobierno más cercano a Occidente. La población iraní carece de armas y enfrenta fuerzas de seguridad que recientemente reprimieron protestas con miles de muertos.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mantiene una estructura descentralizada y una capacidad para sostener el control.

Trump, respaldado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y algunos asesores republicanos, apostó a que la eliminación de los principales líderes abriría la puerta a una colaboración con sectores menos ideologizados del aparato militar iraní. Sin embargo, analistas consideran improbable esa hipótesis.

Miembros del Cuerpo de la
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del CGRI en el área de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán (REUTERS/Archivo)

La experiencia reciente de Trump en Venezuela, donde una operación militar provocó la caída del dictador Nicolás Maduro, y el éxito de ataques previos contra instalaciones nucleares iraníes, reforzaron su confianza en la capacidad del ejército estadounidense. El operativo en Irán resultó de una escala y complejidad sin precedentes en sus dos mandatos.

Trump, que durante años criticó la invasión de Irak ordenada por George W. Bush, enfrenta ahora el desafío de haber intentado derrocar a un régimen aún más consolidado y frenar su programa nuclear.

El impacto político de la ofensiva genera inquietud entre ex funcionarios, que cuestionan la falta de explicaciones públicas sobre los motivos de la guerra. Irán apenas recibió una mención breve en el discurso del Estado de la Unión, lo que desconcertó a observadores cercanos al Gobierno.

Funcionarios estadounidenses consideran que la posibilidad de que Teherán logre avances duraderos en su capacidad nuclear es incierta. El canciller omaní declaró públicamente que ambas partes estuvieron cerca de un acuerdo sobre el programa atómico, pero el ataque se produjo antes de sellar un compromiso.

The Atlantic remarcó que el Pentágono contaba desde hace años con un plan de ataque masivo, que contemplaba una campaña inicial seguida de fases sucesivas según la reacción iraní. Los estrategas anticiparon que, en caso de una respuesta con misiles, Estados Unidos atacaría lanzadores y bases, aunque eso supondría un riesgo de escalada regional y emplearía recursos limitados de defensa aérea.

El cierre del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo, figuraba entre las posibles reacciones inmediatas de Irán.

Los analistas coincidieron en que una campaña militar, por sí sola, no garantiza un cambio de régimen. Trump instó a la población iraní a derrocar al régimen tras los bombardeos, pero el futuro de la operación permanece incierto.

EEUU e Israel bombardearon el
EEUU e Israel bombardearon el complejo de Khamenei y posiciones militares del régimen iraní en Teherán y otras ciudades del país (AFP)

En respuesta, la República Islámica restringió el acceso a internet casi de inmediato y los medios estatales monopolizaron la información.

Una campaña extendida podría debilitar el régimen, pero también generar inestabilidad interna, crisis humanitarias y afectar la economía global. Dana Stroul, ex subsecretaria de Defensa para Medio Oriente, advirtió sobre la posibilidad de un caos generalizado en la región.

Trump ve la caída de los regímenes de Venezuela, Irán y Cuba como parte de un legado personal y político. Sin embargo, tras el inicio de la ofensiva, evitó comprometerse con un plazo concreto para la transición en Irán. Si el régimen colapsa, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria podría tomar el control y endurecer la postura ante Washington. Otra opción sería declarar la victoria tras degradar las defensas iraníes, incluso si no se produce un cambio de gobierno.

Algunos analistas contemplan la posibilidad de que la oposición interna logre organizarse tras la ofensiva, aunque la historia regional ofrece pocos antecedentes exitosos en casos similares. Trump busca evitar una intervención terrestre, pero incluso con el líder supremo fuera de escena, la meta de un cambio político profundo en Irán sigue sin garantía.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpEEUUIránIsraelMedio OrienteWashingtonTeheránÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA

Fue comandante de las Fuerzas Quds y ministro del gobierno iraní. El fiscal Nisman lo consideraba uno de los ideólogos del ataque terrorista perpetrado en 1994 en Argentina

Irán designó al frente de

Tensión en Pakistán: manifestantes pro iraníes intentaron asaltar el consulado de EEUU en Karachi

Los enfrentamientos con las fuezas de seguridad dejaron al menos nueve muertos y más de 20 heridos; también hubo decenas de detenidos

Tensión en Pakistán: manifestantes pro

El número de puntos de recarga pública para autos eléctricos supera al de surtidores de combustible en Reino Unido

El avance de dicha infraestructura marca un nuevo récord nacional, pero las ventas a particulares siguen estancadas y persisten desafíos como la desigualdad territorial en el acceso y la concentración de ese tipo de vehículos en flotas empresariales

El número de puntos de

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”

La máxima autoridad de la Iglesia católica expresó su inquietud por el aumento de hostilidades en la región, e hizo un llamado a que las naciones actúen con sentido de responsabilidad para impedir una crisis mayor

El papa León XIV pidió

Alerta en varios países del Golfo por ataques iraníes: el régimen volvió a lanzar misiles y drones

Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Kuwait y Bahréin sufrieron bombardeos que dejaron muertos, heridos y bases militares estadounidenses dañadas. Omán, hasta ahora a salvo, también fue alcanzado

Alerta en varios países del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Karina García respondió al dilema

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

Temblor en México hoy 1 de marzo: se registra sismo de 4.1 en Oaxaca

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA

Toronja: la fruta cítrica rica en vitamina C que ayuda a mejorar el tránsito intestinal

INFOBAE AMÉRICA
Vox apela al "sentido común"

Vox apela al "sentido común" y reivindica su "coherencia" para impulsar un "cambio total" frente a PP y PSOE

Policía Nacional detiene a una persona y evita dos reyertas entre ultras antes del derbi Betis-Sevilla

Londres denuncia que misiles iraníes fueron disparados hacia sus bases en Chipre pero descarta un ataque

El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel

El italiano Flavio Cobolli alza el trofeo de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Shia LaBeouf fue detenido nuevamente

Shia LaBeouf fue detenido nuevamente en Nueva Orleans: “Las personas homosexuales corpulentas me dan miedo”

Robbie Williams pide disculpas públicas a un excompañero tras el documental de Take That

El hijo de Cher fue arrestado por alteración del orden en una escuela de New Hampshire

La verdadera historia detrás de "Hamnet", la película que recrea el lado más íntimo de William Shakespeare y Anne Hathaway

De una cicatriz a fenómeno cultural: la historia real detrás del bigote de Paul McCartney en Sgt. Pepper