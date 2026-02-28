Mundo

Netanyahu afirmó que Israel y Estados Unidos lanzaron una operación conjunta para eliminar la “amenaza existencial” del régimen iraní

“Ha llegado el momento de que todo el pueblo de Irán... se libere del yugo de la tiranía”, señaló el primer ministro israelí

Benjamin Netanyahu, primer ministro de
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó este sábado que Israel y Estados Unidos habían atacado al régimen de Irán para “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, afirmó en un mensaje en video.

El primer ministro apeló directamente a la población iraní para que se oponga al gobierno de Teherán, y afirmó que la acción está orientada a asegurar “el destino” y la supervivencia del Estado hebreo mediante la eliminación de su mayor adversario, cuyo programa nuclear sigue considerado una amenaza para la región y el mundo.

Tras los primeros ataques, Netanyahu precisó que ambos gobiernos coordinaron la ofensiva con el propósito de neutralizar capacidades militares iraníes consideradas críticas. El mandatario pidió cohesión interna en Israel y, en paralelo, instó a los iraníes a buscar un país “libre y pacífico” bajo una administración distinta. Las fuerzas militares israelíes informaron que el asalto, que demandó meses de preparación, se dirigió a numerosos objetivos de carácter militar.

El Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmó la realización de una operación coordinada de gran alcance, en la que participaron componentes clave del ejército israelí y efectivos estadounidenses. Según la FDI, la ofensiva fue diseñada para “degradar a fondo al régimen iraní” y suprimir peligros considerados existenciales para Israel.

Portavoces militares detallaron que el ataque, producto de meses de planificación conjunta, alcanzó decenas de objetivos militares situados en territorio iraní. Entre los blancos figuraban infraestructuras asociadas al aparato nuclear y los recursos de misiles de Irán.

El alto nivel de sincronización entre los ejércitos permitió, según los militares, actuar de modo simultáneo y eficiente. Durante la ejecución, continuaron los bombardeos aéreos sobre posiciones iraníes en función de inteligencia precisa.

Autoridades militares israelíes vinculan la escalada con la persistencia del programa nuclear iraní y el apoyo a grupos terroristas. Comunicados oficiales indican que, después de recibir un fuerte golpe en una ofensiva previa, Teherán siguió “reforzando, produciendo y ocultando” capacidades en materia nuclear.

La FDI subrayó que Irán ha mantenido el financiamiento, adiestramiento y dotación de armamento a grupos enemigos de Israel desplegados en las fronteras. Los altos mandos alertan que tales acciones representan “una amenaza existencial” para Israel y ponen en riesgo tanto a Oriente Medio como al conjunto de la comunidad internacional.

La operación lanzada busca restringir esos procesos y disminuir la posibilidad de ataques o represalias provenientes de Irán o sus aliados. Israel insiste en que su objetivo primordial es impedir que el régimen persa disponga de armamento nuclear y fortalezca a actores que perturben la estabilidad regional.

A raíz de la ofensiva, Netanyahu dirigió un mensaje a los israelíes en el que pidió máxima disciplina y obediencia a las instrucciones del Comando de la Retaguardia. “La resiliencia social y el cumplimiento estricto de las directrices salvan vidas y son un componente fundamental para el éxito de la operación”, recalcaron portavoces de defensa.

El Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel evalúa de manera constante la evolución de la situación, con despliegue de diversas unidades de defensa ante eventuales represalias. Las IDF notificaron que la ofensiva proseguirá en función de las necesidades derivadas del conflicto, sin limitaciones geográficas ni temporales.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada solo a través de canales oficiales. “El compromiso de erradicar cualquier amenaza sigue vigente en todos los frentes y circunstancias”, señalaron altos mandos militares.

