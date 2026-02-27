Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña aborda un avión de la Real Fuerza Aérea (RAF), el 11 de febrero de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)

El ex primer ministro británico Gordon Brown solicitó una investigación policial para esclarecer si el ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor utilizó instalaciones militares en el Reino Unido para reunirse con Jeffrey Epstein. Tras esta solicitud, el Ministerio de Defensa británico, encabezado por John Healey, inició un proceso para determinar si el avión privado del empresario aterrizó en bases de las Fuerzas Armadas durante sus visitas al país.

Según informó la BBC, Healey ordenó la recopilación de registros internos y correos electrónicos para identificar posibles ingresos o movimientos del avión de Epstein en aeródromos militares. Esta decisión llegó en medio de nuevos testimonios y presiones políticas relacionadas con las conexiones entre figuras públicas británicas y Epstein.

El diario británico reveló que cerca de 90 vuelos, realizados entre los años 90 y 2018, se relacionan con la red de trata dirigida por Epstein y Ghislaine Maxwell, lo que ha puesto bajo escrutinio los trayectos del magnate en territorio británico y su posible acceso a instalaciones reservadas para actividades estatales o de defensa.

Parte de estos vuelos estaría vinculada a bases militares, lo que ha incrementado las demandas de transparencia y auditoría sobre los movimientos aéreos de Epstein y otros personajes asociados.

El aumento de testimonios y documentos intensificaron la presión mediática para que las autoridades militares y gubernamentales profundicen en los controles y fiscalizaciones de los accesos a bases aéreas.

Un avión se aproxima para aterrizar en la base aérea RAF Fairford, Gran Bretaña, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Toby Melville)

Las investigaciones buscan no solo determinar el posible uso irregular de instalaciones militares, sino también revisar la aplicación de los protocolos de vigilancia a vuelos privados extranjeros relacionados con personas bajo investigación judicial tanto en el Reino Unido como a nivel internacional.

El pasado martes la policía de Londres liberó bajo fianza al ex embajador británico en EEUU, Peter Mandelson, en el marco de una investigación por sus vínculos con el financista Epstein. Según el comunicado oficial, Mandelson permanece bajo fianza y a la espera de nuevas investigaciones, aunque no se ofrecieron más detalles para no afectar la integridad del proceso.

El arresto del diplomático, de 72 años, tuvo lugar el lunes alrededor de las 17:00, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. La policía metropolitana informó que “un hombre de 72 años arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público ha sido puesto en libertad bajo fianza en espera de una mayor investigación”.

La detención ocurrió pocos días después del arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, quien también fue liberado bajo investigación en una causa separada relacionada con documentos recientemente divulgados sobre Epstein y posibles conductas indebidas en la función pública.

El ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, sale de su residencia tras ser liberado tras su arresto por la policía de Londres (REUTERS/Toby Melville)

Peter Mandelson es investigado por supuestamente haber remitido documentos confidenciales a Jeffrey Epstein mientras ejercía funciones como ministro del gobierno británico, incluso durante la crisis financiera de 2008. Por el momento, la policía no ha especificado qué documentos están incluidos en la investigación.

La investigación también aborda la posible revelación de información sensible vinculada al rescate financiero de 500.000 millones de euros que la Eurozona evaluaba en 2010. En ese momento, Peter Mandelson ocupaba el cargo de ministro en el gobierno liderado por el entonces primer ministro británico Gordon Brown.

(Con información de Europa Press)