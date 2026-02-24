Mundo

Una peste felina intriga a Tailandia: murieron 72 tigres en 10 días

Un veterinario local señaló la necesidad de investigar las muertes ante la sospecha de que la alimentación podría estar relacionada con la propagación de una enfermedad letal en dos parques. Por el momento no se han reportado contagios con humanos


En esta imagen publicada por el santuario Tiger Kingdom en Chiang Mai, Tailandia, se ven tigres muertos en preparación para su autopsia, jueves 12 de febrero de 2026. (Foto, Tiger Kingdom, vía AP)

La muerte de 72 tigres en dos parques de animales en el norte de Tailandia no debería ser motivo de preocupación para el público porque fueron causadas por un virus que, hasta donde se sabe, no afecta a los humanos, y no por la gripe aviar, afirmaron funcionarios el martes.

Hasta ahora nadie ha mostrado síntomas, pero aún así las autoridades estaban vigilando la salud de las personas que recientemente tuvieron contacto con los animales.

“No ha habido ningún caso de infección de animal a humano”, aseguró la ministra de Salud Pública, Pattana Promphat, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en Bangkok.

Los tigres de los parques en los distritos de Mae Taeng y Mae Rim, en la provincia de Chiang Mai, se enfermaron y murieron entre el 8 y el 18 de febrero.

El viernes, la oficina regional de ganadería de Chiang Mai anunció en un comunicado que las autopsias de los animales hallaron material genético del virus del moquillo canino (CDV), y rastros de infección bacteriana, pero no del virus de la influenza aviar tipo A, también conocido como gripe aviar.


Los tigres de los parques en los distritos de Mae Taeng y Mae Rim, en la provincia de Chiang Mai, se enfermaron y murieron entre el 8 y el 18 de febrero. EFE/Oscar Rivera

“Si detectamos a alguna persona enferma, nos prepararemos para una medida de vigilancia a nivel nacional”, aseguró el director general del Departamento de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública, Monthien Khanasawat. “Esto incluirá el rastreo de contactos y el tratamiento según sea necesario”.

Monthien habló en la conferencia de prensa en un aparente esfuerzo por tranquilizar al público de que las muertes de los tigres no se debieron a la gripe aviar, que ha resurgido en partes de Asia. Tailandia registró 17 muertes entre 25 pacientes infectados por influenza causada por aves de corral entre 2004 y 2007, según el Ministerio de Salud Pública.

El CDV, infeccioso tanto para perros como para felinos, puede causar síntomas más fuertes en gatos y tigres y puede propagarse a través de fluidos corporales y por el aire. Las autoridades tailandesas indicaron que los tigres en entornos confinados, y que ya están afectados por el estrés y condiciones de endogamia, podrían ser particularmente vulnerables a la infección viral.

Los restos de los tigres fueron sometidos a necropsias antes de ser incinerados y enterrados. Los cadáveres fueron debidamente desinfectados, fotografiados y desechados para evitar cualquier uso posterior, manifestó en la conferencia de prensa el director general del Departamento de Desarrollo Ganadero, Somchuan Rattanamangklanan.

Pero Visit Arsaithamkul, un veterinario que participó en las necropsias de los tigres, expresó preocupación porque el origen de las infecciones seguía sin estar claro sin una investigación adicional. En una publicación en Facebook, indicó que sospechaba que, dado que los dos parques estaban ubicados a solo 30 kilómetros (18 millas) de distancia, la causa de la infección podría ser la comida que se les dio a los tigres y que provenía de la misma fuente.


Tailandia registró 17 muertes entre 25 pacientes infectados por influenza causada por aves de corral entre 2004 y 2007. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Se negó a dar más detalles cuando fue contactado por The Associated Press. Ambos parques, operados bajo el nombre de Tiger Kingdom, permanecen cerrados. Los operadores no respondieron a la solicitud de comentarios.

Las autoridades tailandesas siguen en alerta ante la amenaza de un brote de gripe aviar. Monthien, director del Ministerio de Salud Pública, instó a los tailandeses a tener cuidado con el consumo de aves de corral después de que un hombre en un país vecino dio positivo a la gripe aviar.

La primera transmisión de gripe aviar de animal a humano se descubrió en Hong Kong en 1997, antes de que una pandemia comenzara a propagarse en Asia en 2003. En Tailandia, decenas de millones de aves de corral fueron exterminadas y el consumo se desplomó por el temor a contagiarse.

(con información de AP)

