Liberaron bajo fianza al ex embajador británico en EEUU, Peter Mandelson: permanecerá bajo investigación por conducta indebida

La policía de Londres liberó bajo fianza al ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson en la madrugada de este martes, en el marco de una investigación sobre sus vínculos con el financista estadounidense Jeffrey Epstein.

El documento oficial informó que Peter Mandelson permanece bajo fianza “y pendiente de posteriores investigaciones”, sin proporcionar detalles adicionales “para no prejuzgar la integridad de esa investigación”.

El arresto de Mandelson, de 72 años, ocurrió días después de la detención del ex príncipe Andrés, ambos implicados en indagaciones sobre conducta indebida en un cargo público relacionadas con documentos recientemente divulgados sobre Epstein.

Mandelson, figura clave en la política británica y ex enviado del Reino Unido a Washington, fue arrestado alrededor de las 17:00 (hora local) del lunes bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

“Un hombre de 72 años arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público ha sido puesto en libertad bajo fianza en espera de una mayor investigación”, informó el lunes la policía metropolitana en un comunicado emitido aproximadamente nueve horas después del traslado de Mandelson a una comisaría de Londres.

Imágenes difundidas por la televisión británica mostraron a Mandelson acompañado por un hombre y una mujer al salir de su residencia en el norte de Londres, después de que la policía allanara sus propiedades a principios de mes.

El arresto se produjo pocos días después de la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, quien fue liberado bajo investigación en una causa separada por mala conducta en un cargo público, también relacionada con los nuevos documentos sobre Epstein.

Mandelson está siendo investigado por presuntamente haber enviado documentos confidenciales a Epstein durante su gestión como ministro del gobierno, incluso en el contexto de la crisis financiera de 2008. Hasta el momento, la policía no detalló cuáles documentos forman parte de la investigación.

En septiembre pasado, el primer ministro Keir Starmer removió a Mandelson de su puesto como enviado a Washington, luego de la publicación de documentos que documentaban el alcance de su relación con Epstein. El nombramiento desató una crisis política en Downing Street, provocando la renuncia de dos asesores principales de Starmer.

El primer ministro pidió disculpas a las víctimas de Epstein por la designación de Mandelson y acusó al ex enviado de falsear la información sobre su relación con el financista durante el proceso de selección. “Defenderemos la integridad de la vida pública y haremos todo lo que esté a nuestro alcance y en interés de la justicia para garantizar que se haga efectiva la rendición de cuentas”, expresó Starmer.

La Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento revisa actualmente los documentos vinculados al nombramiento de Peter Mandelson, aunque los archivos completos permanecen sin publicar a solicitud de la policía para no interferir con la investigación en curso.

El pasado 8 de febrero, la policía metropolitana informó que agentes del equipo de delitos especializados ejecutaron órdenes de allanamiento en dos direcciones del área de Londres: una en Wiltshire y otra en Camden. Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de la investigación en curso contra Peter Mandelson.

La investigación también examina la posible revelación de hechos sensibles relacionados con el rescate financiero de 500.000 millones de euros que la Eurozona evaluaba en 2010. Durante ese periodo, Peter Mandelson se desempeñaba como ministro en el gobierno encabezado por el ex primer ministro británico Gordon Brown.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió el 30 de enero más de tres millones de archivos vinculados al caso Epstein. Entre los documentos figuran tres pagos a Peter Mandelson de 25.000 dólares cada uno, enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario.

(Con información de AFP)