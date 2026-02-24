Irán amenazó a los estudiantes tras cuatro días de protestas: no tolerará ataques a los símbolos del régimen islámico

Foto obtenida por The Associated Press que muestra los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026 (Usuario de redes sociales via AP)

El régimen de Irán advirtió el martes a los estudiantes que protagonizaron mítines antigubernamentales, con los líderes del país bajo presión tras un reciente movimiento de protestas masivas y amenazas de acción militar de Estados Unidos por su programa nuclear.

Los estudiantes universitarios iniciaron un nuevo semestre durante el fin de semana con concentraciones en las que revivieron consignas de las protestas nacionales contra el liderazgo clerical del país que alcanzaron su punto máximo en enero y fueron recibidas con una represión mortal.

El martes, cuarto día consecutivo de las protestas en los campus, videos verificados por la AFP mostraron a dos grupos enfrentados en un gran salón de una universidad de Teherán —uno ondeando banderas iraníes y el otro coreando consignas antigubernamentales— antes de que estallaran forcejeos.

El día anterior, los estudiantes habían quemado la bandera que fue adoptada por la república islámica de Irán tras la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía, según videos verificados.

La portavoz del régimen iraní, Fatemeh Mohajerani, al dar la primera reacción oficial a los mítines, dijo el martes que, si bien los estudiantes tenían derecho a protestar, debían “entender las líneas rojas”.

La bandera, añadió, era una “de estas líneas rojas que debemos proteger y no cruzar ni desviar, incluso en el colmo de la ira”.

Dijo que los estudiantes de Irán “tienen heridas en sus corazones y han visto escenas que pueden molestarlos y enfurecerlos; esta ira es comprensible”.

Continúan los arrestos

Continúa la nueva oleada de manifestaciones contra el régimen islamista en Irán

La ola inicial de protestas comenzó en diciembre, provocada por las dificultades económicas en el país afectado por las sanciones, pero pronto se convirtió en manifestaciones nacionales que alcanzaron su punto máximo el 8 y 9 de enero, representando uno de los mayores desafíos para los líderes de Irán en años.

Los disturbios provocaron una violenta represión gubernamental que mató a miles de personas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EEUU, ha registrado más de 7,000 muertes, al tiempo que advierte que es probable que la cifra total sea mucho mayor.

Los funcionarios iraníes reconocen más de 3,000 muertes, pero afirman que la violencia fue causada por “actos terroristas” impulsados por Estados Unidos e Israel.

Durante las protestas, el gobierno había tratado de mantener un equilibrio entre el reconocimiento de las legítimas quejas económicas de los manifestantes y la condena a los llamados “alborotadores”.

Mohajerani dijo que una misión de determinación de los hechos está investigando “las causas y factores” de las protestas, pero los grupos de derechos humanos advierten que la represión continúa, con decenas de miles de personas ya arrestadas.

Irán vuelve a reprimir a los manifestantes pacíficos

Los videos de estudiantes frente a múltiples universidades en la capital el martes mostraban multitudes coreando contra las autoridades clericales, con muchas imágenes borrosas o que solo mostraban manos para ocultar identidades.

“Las autoridades continúan aterrorizando a la población”, mientras el país se tambalea por la represión del mes pasado, dijo la investigadora de Human Rights Watch, Bahar Saba, en un informe publicado el martes.

“Los arrestos continúan y los detenidos enfrentan tortura, ‘confesiones’ bajo coacción y ejecuciones secretas, sumarias y arbitrarias”, afirmó.

Un residente en Teherán le dijo a un periodista de la AFP fuera del país que no creía que las protestas en los campus se extendieran más allá de las grandes universidades porque “la mayoría de la gente todavía está aterrorizada por la brutalidad del régimen”.

Se unió a las protestas masivas “por responsabilidad moral”, dijo, pero agregó que pensaba que “la mayoría de la gente no lo hará (unirse ahora) debido a... el miedo a la opresión brutal y la esperanza en Trump”, refiriéndose a un posible ataque de EEUU.

Presión de EEUU

El portaaviones USS Gerald R. Ford llegó a Creta en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán

La represión en enero llevó al presidente de EEUU, Donald Trump, a amenazar con intervenir militarmente en nombre de los manifestantes, aunque el enfoque de sus amenazas pronto se desplazó hacia el programa nuclear de Irán, que Occidente cree que está destinado a construir una bomba atómica, pero que Teherán insiste en que es pacífico.

Desde entonces, EEUU ha llevado a cabo un despliegue militar masivo en el Medio Oriente destinado a presionar a Teherán para que acepte un acuerdo, incluso mientras ambas partes mantienen negociaciones indirectas, que se reanudarán el jueves en Ginebra.

Washington desplegó un grupo de portaaviones adscrito al USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, y un segundo, el del USS Gerald R. Ford, ha llegado a una base estadounidense en Creta en ruta hacia la región.

Irán ha prometido tomar represalias “ferozmente” contra cualquier ataque de Estados Unidos, incluso uno limitado, algo que Trump ha reconocido públicamente que está considerando.

La Guardia Revolucionaria de Irán, el brazo ideológico de las fuerzas militares, realizó simulacros en las costas del Golfo en su propia demostración de fuerza, informaron los medios estatales el martes.

“Se han diseñado medidas muy buenas en varios sectores, incluyendo misiles, artillería, drones, fuerzas especiales, vehículos blindados y transportes blindados de personal”, dijo Mohammad Karami, comandante de las fuerzas terrestres de la IRGC, a la televisión estatal.

Dijo que los simulacros se estaban llevando a cabo “basándose en las amenazas existentes”, sin dar más detalles.

(Con información de AFP)