La Guardia Revolucionaria de Irán inició maniobras militares en el golfo Pérsico en plena escalada de tensiones con EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán, el ejército ideológico de la República Islámica comenzaron extensas maniobras militares en el Golfo, según ha informado la televisión estatal IRIB. El despliegue, en plena escalada de tensiones con Estados Unidos, incluye misiles, artillería, drones, fuerzas especiales y vehículos blindados, según los detalles precisados por la cadena. El comandante de las fuerzas terrestres de los Guardianes, Mohammad Karami, explicó que la realización de estos ejercicios responde a la percepción de “amenazas existentes” en la región y a la necesidad de mostrar la capacidad de disuasión y reacción rápida frente a cualquier intento de agresión.

La naturaleza de las maniobras, que abarca tanto el uso de armamento convencional como el empleo de tecnología de guerra electrónica y drones, pone de relieve la prioridad que el ejército ideológico de la República Islámica otorga a la defensa costera y a la protección de rutas marítimas que resultan vitales para el comercio de hidrocarburos. Además, fuentes oficiales insisten en que el objetivo principal es dejar claro que Irán cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para enfrentar cualquier escenario, en especial ante el aumento reciente de la presencia militar extranjera, en alusión al incremento del despliegue naval y aéreo estadounidense en la región.

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadé, reiteró que la República Islámica no busca iniciar un conflicto, pero que está preparada para responder con contundencia ante cualquier ataque que se perciba como “impuesto”. Nasirzadé ha afirmado públicamente que, si se produce una agresión, Irán “dará una lección inolvidable al enemigo”, en referencia directa a las advertencias lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de un “ataque limitado” si no se registran avances sustanciales en las negociaciones nucleares. En este sentido, las autoridades iraníes han dejado claro que cualquier acción militar será considerada un acto de agresión y que la respuesta será “decisiva”.

La postura de Teherán se ha endurecido tras los bombardeos estadounidenses e israelíes registrados en junio de 2025, que causaron más de 1.100 muertos en el país. Este episodio tuvo lugar en un momento en que ambos países participaban en un proceso diplomático para intentar restablecer el acuerdo nuclear de 2015, vaciado de contenido tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018. Desde entonces, el ejecutivo iraní ha mostrado desconfianza hacia la posibilidad de reabrir negociaciones directas con Washington, aunque ha aceptado participar en nuevas conversaciones indirectas bajo mediación internacional.

Presencia militar de Estados Unidos

La presencia militar de Estados Unidos ha experimentado un marcado incremento en las cercanías de Irán tras el fracaso de la segunda ronda de negociaciones nucleares entre ambos países el 17 de febrero, según imágenes satelitales y datos de rastreo de vuelos revisados por The Washington Post. Más de 150 aeronaves han sido trasladadas en cuestión de días a bases en Europa y Oriente Medio, lo que constituye uno de los mayores despliegues estadounidenses en la región en más de veinte años, desde antes de la guerra de Irak en 2003.

El aumento de fuerzas ocurre luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtiera sobre la posibilidad de un ataque militar contra Irán si no se alcanza un acuerdo para restringir el programa nuclear iraní, aunque hasta ahora no ha detallado los objetivos de una posible ofensiva. Funcionarios iraníes han asegurado que un pacto es posible, pero advierten que requerirá tiempo.