Mundo

Por qué la flexibilidad laboral y el teletrabajo podrían ser aliados ante la baja en la natalidad mundial, según un estudio

A partir de datos recogidos en 38 países, la investigación realizada por economistas de universidades como Stanford y Princeton resalta que la organización flexible de la jornada incide en el aumento de nacimientos al facilitar la conciliación entre vida personal y obligaciones laborales

El teletrabajo se consolida como
El teletrabajo se consolida como un factor clave en el aumento de la tasa de fecundidad en varios países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todo el mundo, la natalidad registra mínimos históricos y la mayoría de los países ya no alcanza el nivel necesario para mantener estable su población. De acuerdo con un informe demográfico publicado en The Lancet, la tasa global de fertilidad cayó a 2,2 hijos por mujer, y las proyecciones anticipan un descenso hasta 1,6 a fin de siglo.

En ese sentido, las Naciones Unidas advierten que más de la mitad de los países tienen menos de 2,1 nacimientos por mujer y uno de cada cinco, entre ellos España, Italia o Corea del Sur, ya muestra cifras incluso más bajas.

Frente a este escenario, un estudio internacional sugiere que el acceso al teletrabajo, aunque sea solo un día por semana, podría aumentar la tasa de fecundidad más que cualquier política natalista tradicional.

De acuerdo con el informe, elaborado por un grupo internacional de economistas de universidades como Stanford, Princeton, King’s College London y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, este efecto sería especialmente significativo en países como España, si se igualan los niveles de teletrabajo a los de Estados Unidos.

La flexibilidad laboral favorece la
La flexibilidad laboral favorece la planificación familiar y la satisfacción de las parejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conocer estos datos, los expertos analizaron información de 38 países recabada mediante el uso de microdatos de encuestas laborales globales, sondeos propios, estadísticas de población, nacimientos y fecundidad, según destaca La Vanguardia.

Según los resultados, en los países estudiados, cuando ambos miembros de una pareja acceden al teletrabajo al menos un día a la semana, la tasa de fecundidad es 14% mayor (0,32 hijos más por mujer) respecto a parejas sin esa oportunidad.

En Estados Unidos, el incremento llega al 18% (0,45 hijos adicionales por mujer), una diferencia que los autores destacan como relevante frente a las medias actuales. El estudio atribuye a la expansión del teletrabajo tras la pandemia el aumento de nacimientos entre 2023 y 2025, así como un mayor deseo de maternidad y paternidad.

La expansión del trabajo remoto
La expansión del trabajo remoto tras la pandemia está vinculada a un mayor deseo de maternidad y paternidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Solo en Estados Unidos, se estima que en 2024 hubo al menos 200.000 nacimientos más de los esperados si no hubiera aumentado el teletrabajo. Una investigación reciente de la Universidad de Harvard refuerza este hallazgo al identificar que la flexibilidad laboral, especialmente en el contexto del teletrabajo, se asocia con una mayor satisfacción y planificación familiar.

El estudio, publicado en 2024, examinó a más de 10.000 familias en países de la OCDE y encontró que la percepción de control sobre los horarios y la reducción del tiempo de desplazamiento inciden directamente en la decisión de tener un hijo más.

Según los autores, la posibilidad de organizar la jornada laboral desde casa “reduce la sensación de incompatibilidad entre desarrollo profesional y parentalidad”, lo que coincide con los resultados obtenidos por el consorcio internacional.

Los especialistas consultados subrayan que una extensión del teletrabajo hasta los niveles de Canadá, Reino Unido o Estados Unidos aumentaría la fecundidad en Japón o Corea del Sur entre 4% y 5%. En Francia, Alemania e Italia el incremento sería de 2% a 3%, lo que revela diferencias según los contextos nacionales.

La expansión del trabajo remoto
La expansión del trabajo remoto tras la pandemia está vinculada a un mayor deseo de maternidad y paternidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para España, el economista Pablo Zarate, uno de los autores del estudio, calcula que alcanzar la prevalencia estadounidense de teletrabajo supondría una subida de 2,7% en la tasa de fecundidad.

Zarate, doctorando en Princeton y vinculado al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, explica a La Vanguardia que “la capacidad de conciliar influye más que la intensidad del teletrabajo”. De acuerdo con los microdatos revisados, las mujeres que teletrabajaron uno o más días a la semana entre 2023 y 2025 tuvieron 0,037 hijos más que aquellas sin acceso a esa modalidad. En las estadounidenses, la diferencia aumenta a 0,091 hijos.

El efecto es similar en los hombres: quienes trabajaron desde casa uno o más días lograron 0,070 hijos más que quienes no lo hicieron y, en parejas donde ambos teletrabajan, la fecundidad extra es de 0,058 hijos.

Sumando nacimientos reales y previstos, el impacto del teletrabajo se amplifica: la fertilidad total aumenta en 0,25 hijos para las mujeres y 0,23 para los hombres que pueden trabajar desde casa al menos un día a la semana.

Los expertos subrayan que la
Los expertos subrayan que la posibilidad de teletrabajar impulsa la tasa de nacimientos más que las políticas natalistas convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos causales, los investigadores afirman que lo determinante no es el número de días, sino la propia posibilidad de teletrabajar. Zarate insiste en que lo fundamental es la conciliación familiar, más que la cantidad de días trabajados en remoto.

El informe atribuye este fenómeno a la reducción de los costes de tiempo y de coordinación necesarios para compatibilizar vida profesional y familiar. La Vanguardia apunta que el teletrabajo podría convertirse en la política de fomento a la natalidad más eficaz en países donde las estrategias habituales han resultado insuficientes para revertir el descenso de la natalidad.

No obstante, los autores remarcan que, aunque facilitar el teletrabajo aporta un beneficio considerable, esta medida por sí sola no detendrá la tendencia descendente de la natalidad observada en los últimos años.

