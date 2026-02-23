Mundo

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein

Lo acusan del mismo delito que al ex príncipe Andrés

Peter Mandelson. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
Peter Mandelson. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

La Policía Metropolitana de Londres arrestó este lunes al exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras la difusión de documentos que revelan los alcances de su relación con Jeffrey Epstein. El comunicado policial informó que “los agentes han arrestado a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública”, tras registros en sus domicilios de Camden y Wiltshire y la difusión de imágenes que muestran a Mandelson saliendo de su residencia escoltado por agentes.

La investigación se activó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara a finales de enero cerca de tres millones de archivos relativos al caso Epstein, dentro de los cuales aparecieron correos electrónicos y transferencias bancarias entre el exministro y el fallecido financiero. La documentación apunta a que, entre 2003 y 2004, Mandelson recibió al menos tres pagos de USD 25.000 (más de 21.000 euros cada uno) desde cuentas de Epstein en JP Morgan, periodo en el que el exfuncionario era diputado en el Parlamento británico.

Los archivos señalan que Mandelson, quien fue ministro en el gobierno de Gordon Brown y comisario europeo de Comercio, habría compartido información sensible con Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona planeaba aprobar en 2010 y sobre propuestas fiscales y de privatización diseñadas para responder a la crisis financiera. Uno de los correos muestra que Mandelson remitió a Epstein una nota interna del despacho de Brown sobre incentivos tributarios y venta de activos públicos, con el comentario: “Nota interesante que ha llegado al primer ministro”. En otro mensaje fechado en mayo de 2010, Mandelson anticipó a Epstein la inminente renuncia de Brown como líder laborista y primer ministro, escribiendo: “Finalmente logré que se fuera hoy...”.

La dimensión de la amistad entre Mandelson y Epstein no trascendió hasta septiembre pasado, cuando una investigación periodística reveló que el entonces embajador mantenía contacto con Epstein después de la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales contra menores. La publicación de estos antecedentes precipitó la destitución de Mandelson y el inicio de un expediente penal, que no contempla acusaciones por delitos sexuales sino por presunta revelación de información gubernamental confidencial y posible uso indebido de su cargo.

En respuesta a las revelaciones, Mandelson renunció a su escaño en la Cámara de los Lores y a su militancia en el Partido Laborista. No ha emitido declaraciones públicas ni ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios tras su detención. Un abogado de Mandelson declinó pronunciarse.

Peter Mandelson, ex embajador británico
Peter Mandelson, ex embajador británico en Estados Unidos. REUTERS/Chris Ratcliffe

El caso agudiza la crisis política en torno al primer ministro Keir Starmer, quien designó a Mandelson como embajador en Washington a finales de 2024, pese a que existían antecedentes sobre su vínculo con Epstein. Tras la publicación de nuevas pruebas, el jefe de gabinete, el responsable de comunicación y el secretario del gabinete dimitieron, mientras varios diputados laboristas han exigido la renuncia de Starmer. El propio primer ministro reconoció en la Cámara de los Comunes que la relación de Mandelson con Epstein había sido mencionada en el proceso de selección para el cargo diplomático.

La Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento revisa actualmente los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson, aunque los archivos completos permanecen sin publicar a petición de la policía para no interferir con la investigación.

La detención de Mandelson se produce pocos días después de que Andrew Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos, fuese arrestado en una causa similar por supuestamente enviar documentos confidenciales a Epstein. Mountbatten-Windsor ha negado cualquier irregularidad y fue liberado tras once horas bajo custodia, mientras la investigación policial sigue en curso.

(Con información de AFP, EFE, Reuters, Bloomberg, AP y Europa Press)

