Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo estrecha militar de China (REUTERS/ARCHIVO)

Un buque de guerra australiano atravesó el estrecho de Taiwán entre el viernes y el sábado, en un tránsito que fue objeto de seguimiento y vigilancia por parte del Ejército chino, según informó el diario oficialista Global Times, que citó fuentes militares del régimen del asiático. La embarcación identificada como el HMAS Toowoomba, una fragata de la clase Anzac de la Marina Real Australiana, realizó el cruce como parte de un despliegue de presencia regional en el Indo-Pacífico, según una fuente gubernamental australiana.

El citado medio chino aseguró que el Ejército Popular de Liberación llevó a cabo un operativo de “seguimiento de principio a fin” durante la travesía de la fragata, manteniendo “alerta y vigilancia” en todo momento. Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa chino ni el Ejército han emitido comunicados oficiales que confirmen los detalles del seguimiento descrito por Global Times.

Ante consultas sobre el episodio, el Ministerio de Defensa de Taiwán reiteró que monitoriza de forma constante los cielos y aguas circundantes a la isla. La entidad consideró que el estrecho constituye una vía navegable internacional, donde todos los países tienen derecho a la libertad de navegación. Según la misma cartera, no se divulgarán de manera proactiva los movimientos de buques o aeronaves de “países aliados amigos”.

Taiwán reiteró que mantiene un monitoreo constante sobre las aguas y cielos cercanos a la isla frente a movimientos militares (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Australia, al igual que Estados Unidos y otros aliados occidentales, ha defendido en reiteradas ocasiones la libertad de navegación en aguas internacionales del Indo-Pacífico. Los tránsitos de buques de guerra estadounidenses y de aliados como Reino Unido, Canadá y Francia por el estrecho de Taiwán se han hecho más frecuentes en los últimos años, generando protestas formales y despliegues de seguimiento militar por parte de las autoridades chinas.

Beijing mantiene su reclamo de soberanía sobre Taiwán, isla que considera una “parte inalienable” de su territorio y cuya “reunificación” no descarta mediante el uso de la fuerza. El Gobierno de Taiwán rechaza estas reivindicaciones y sostiene que solo la población local puede decidir el futuro de la isla.

El paso del HMAS Toowoomba se produce en un contexto de tensión regional, marcado por la reciente firma de un tratado de seguridad entre Indonesia y Australia en Yakarta, donde el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el presidente indonesio, Prabowo Subianto, destacaron su colaboración para la estabilidad del Indo-Pacífico. El acuerdo contempla un mecanismo de consulta ante amenazas, aunque no detalla a qué desafíos se refiere.

A este refuerzo de alianzas regionales se suman otros pactos recientes de Camberra, como los acuerdos de seguridad con Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, así como su integración en la alianza AUKUS junto a Estados Unidos y Reino Unido, destinada al desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. La continuidad de este último pacto fue objeto de debate tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien puso en duda su futuro antes de ratificar el respaldo norteamericano, en medio de demandas de mayor inversión en defensa por parte del Gobierno australiano.