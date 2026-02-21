Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida” durante una cumbre global en India

El primer ministro de India, Narendra Modi (centro), alza para mano para saludar mientras otros mandatarios internacionales aplauden durante una cumbre sobre inteligencia artificial en Nueva Delhi, India. (Oficina del primer ministro de India vía AP)

Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida”, en una declaración común emitida el sábado tras la cumbre sobre este tema celebrada en Nueva Delhi.

“Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales”, reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.

El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.

“Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad”, afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.

La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron decenas de miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo CEOs de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.

Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado, y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba “totalmente” cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.

Horas antes de ese posicionamiento de Washington, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a “convertir el control humano en una realidad técnica” para la inteligencia artificial.

Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.

“Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético”, indicó el comunicado.

Igualmente, alienta a adoptar marcos “apropiados” que “estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público”.

Bharat Mandapam, una de las sedes de la Cumbre de Impacto de la IA, en Nueva Delhi, India. REUTERS/Bhawika Chhabra

Entretanto, India y Brasil firmaron este sábado un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, según anunció el primer ministro indio, Narendra Modi, tras mantener conversaciones en Nueva Delhi con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Modi calificó el acuerdo como “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes”. Ambos mandatarios mantuvieron conversaciones en busca de un fortalecimiento en la cooperación del sector estratégico.

Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de estos elementos, esenciales en industrias que van desde vehículos eléctricos y paneles solares hasta teléfonos inteligentes, motores a reacción y misiles guiados.

India busca reducir su dependencia de China, principal exportador global de tierras raras, por lo que impulsó la producción interna, el reciclaje y la búsqueda de nuevos proveedores. En este contexto, la alianza con Brasil adquiere especial relevancia.

Lula llegó a Nueva Delhi acompañado por una delegación de ministros y líderes empresariales para participar en una cumbre mundial. El sábado recibió una bienvenida ceremonial y rindió homenaje a Mahatma Gandhi antes de reunirse con Modi. Los funcionarios confirmaron que ambos líderes firmaron un memorando sobre minerales críticos y analizaron iniciativas para incrementar los lazos comerciales.

India ya figura como el décimo mayor mercado para las exportaciones brasileñas, con un comercio bilateral que superará los USD 15.000 millones en 2025. Ambos países se han fijado como objetivo alcanzar los USD 20.000 millones en 2030.

Ante el dominio de China en la producción de tierras raras, varias naciones buscan diversificar sus fuentes. Rishabh Jain, del Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua de Delhi, señaló que la cooperación de India con Brasil en minerales críticos complementa acuerdos recientes con Estados Unidos, Francia y la Unión Europea.

(Con información de AFP)