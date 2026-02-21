Mundo

India y Brasil firmaron un memorándum sobre minerales críticos y tierras raras en Nueva Delhi

El primer ministro indio señaló que el pacto representa “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes” tras su reunión con el presidente brasileño Lula da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de la India, Narendra Modi (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

India y Brasil firmaron este sábado un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, según anunció el primer ministro indio, Narendra Modi, tras mantener conversaciones en Nueva Delhi con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Modi calificó el acuerdo como “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes”. Ambos mandatarios mantuvieron conversaciones en busca de un fortalecimiento en la cooperación del sector estratégico.

Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de estos elementos, esenciales en industrias que van desde vehículos eléctricos y paneles solares hasta teléfonos inteligentes, motores a reacción y misiles guiados.

India busca reducir su dependencia de China, principal exportador global de tierras raras, por lo que impulsó la producción interna, el reciclaje y la búsqueda de nuevos proveedores. En este contexto, la alianza con Brasil adquiere especial relevancia.

Lula llegó a Nueva Delhi acompañado por una delegación de ministros y líderes empresariales para participar en una cumbre mundial. El sábado recibió una bienvenida ceremonial y rindió homenaje a Mahatma Gandhi antes de reunirse con Modi. Los funcionarios confirmaron que ambos líderes firmaron un memorando sobre minerales críticos y analizaron iniciativas para incrementar los lazos comerciales.

Lula da Silva se reunió con Narendra Modi y firmaron un memorándum sobre minerales críticos (EFE)

India ya figura como el décimo mayor mercado para las exportaciones brasileñas, con un comercio bilateral que superará los USD 15.000 millones en 2025. Ambos países se han fijado como objetivo alcanzar los USD 20.000 millones en 2030.

Ante el dominio de China en la producción de tierras raras, varias naciones buscan diversificar sus fuentes. Rishabh Jain, del Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua de Delhi, señaló que la cooperación de India con Brasil en minerales críticos complementa acuerdos recientes con Estados Unidos, Francia y la Unión Europea.

Si bien estas alianzas otorgan acceso a tecnología avanzada y capacidades de procesamiento, “las alianzas del Sur Global son fundamentales para asegurar un acceso diversificado a recursos locales y dar forma a las reglas emergentes del comercio global”, afirmó Jain.

Se esperaba que el primer ministro indio y el presidente brasileño también abordaran en sus conversaciones los obstáculos económicos mundiales y las tensiones en los sistemas comerciales multilaterales, especialmente tras verse ambos países afectados por los aranceles estadounidenses en 2025, lo que llevó a los dos líderes a pedir una cooperación más estrecha.

Desde entonces, Washington se ha comprometido a reducir los gravámenes sobre productos indios en virtud de un acuerdo comercial anunciado a principios de este mes.

“Lula y Modi tendrán ocasión de intercambiar puntos de vista sobre la situación mundial y, en particular, sobre los desafíos que atraviesa el multilateralismo y el comercio internacional”, afirmó Susan Kleebank, secretaria para Asia y el Pacífico de la Cancillería brasileña.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una rueda de prensa en un hotel tras la Cumbre del G20, en Nueva Delhi, India, 11 de septiembre de 2023 (REUTERS/Anushree Fadnavis)

Brasil es el mayor socio de India en América Latina. Entre las principales exportaciones brasileñas hacia India destacan el azúcar, el petróleo, los aceites vegetales, el algodón y el mineral de hierro, cuya demanda se ha incrementado debido al rápido desarrollo de las infraestructuras y el crecimiento industrial de India, que podría convertirse en la cuarta economía mundial.

Empresas brasileñas también se están expandiendo en India. En enero, el grupo Adani y Embraer firmaron un acuerdo para la fabricación de helicópteros.

Durante la cumbre sobre inteligencia artificial AI Impact en Nueva Delhi, Lula reclamó la creación de un programa de gobernanza mundial multilateral e inclusivo para la IA. Tras su visita a India, el presidente brasileño viajará a Corea del Sur, donde se reunirá con el presidente Lee Jae-myung y participará en un foro de negocios Brasil-Corea del Sur.

(Con información de AFP)

