La detención del general Zhang Youxia revela la crisis de confianza de Xi Jinping en la cúpula militar de China

ARCHIVO - El purgado general Zhang Youxia durante la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, China, el 5 de marzo de 2025 (AP)

Xi Jinping consolidó el control total sobre las Fuerzas Armadas de China tras la sorpresiva purga de uno de sus más fieles aliados, el general ZhangYouxia, acusado de filtrar secretos nucleares y formar cúpulas internas. Este episodio expone el avance de un modelo de poder cada vez más individualista en el Partido Comunista, donde la fidelidad absoluta parece ya insuficiente para garantizar la permanencia de los altos mandos, mientras el régimen de Beijing intensifica el secretismo y el aparato represivo en medio de un vacío institucional inédito en la cúpula militar.

Según personas vinculadas a las decisiones de la autocracia china, el 19 de enero, en un día gélido y nublado, agentes de seguridad enviados por Xi interceptaron a Zhang mientras se dirigía a una reunión con altos funcionarios del Partido Comunista, encarcelándolo en un sitio no revelado y deteniendo también a su hijo, de acuerdo a The Wall Street Journal. Oficiales irrumpieron además en la vivienda de Zhang esa misma jornada. El arresto del general, considerado hasta el último momento el pilar de la defensa del mandatario, marcó un quiebre histórico: más de una década de purgas en el Ejército Popularde Liberación logró eliminar varias decenas de oficiales de alto rango, blindando el mando vertical de Xi.

La caída fulminante de Zhang, quien ascendió tras la destitución masiva de otros cuadros militares y era conocido como el "hermano mayor" de jefe del régimen, no solo dejó a la cúpula militar sumida en la incertidumbre, sino que instaló un clima de desconfianza radical. Para los analistas consultados por The Wall Street Journal, el episodio refleja que la confianza sistémica —la idea de que la lealtad garantiza protección— ha desaparecido. Minxin Pei, profesor del Claremont McKenna College y editor de China Leadership Monitor, afirmó al diario: “La caída de Zhang Youxia señala que el gobierno de un solo hombre de Xi ha llegado a un punto donde ya no gobierna a través de una coalición estable, sino mediante un ciclo interminable de purgas políticas”.

En los días previos al arresto, Xi nombró de forma silenciosa a un nuevo comandante para la fuerza de elite responsable de la seguridad de Beijing, seleccionando a un oficial de la policía armada de Shanghái y rompiendo la tradición de designar militares del ejército regular, en un intento por asegurar la defensa de la capital bajo alguien de su entera confianza. Solo altos funcionarios civiles del partido fueron informados del arresto de Zhang dentro de las primeras 24 horas; la cúpula militar se enteró apenas unas horas antes de que la noticia se hiciera pública el 24 de enero.

ARCHIVO: Zhang Youxia estrecha la mano del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en Beijing, el jueves 29 de agosto de 2024 (Reuters)

Durante una sesión informativa ese mismo día, se acusó al ex general de entregar información técnica nuclear a Estados Unidos, crear “cliques políticos”, abusar de su cargo y aceptar sobornos para promover oficiales, reportaron fuentes citadas por The Wall Street Journal. No fue posible corroborar estos cargos de manera independiente, y voceros del Ministerio de Defensa instaron a evitar “especulaciones infundadas”, limitándose a reconocer una investigación por presunta “violación grave a la disciplina y la ley estatal”.

Los antecedentes de la purga y el avance del personalismo

La reciente oleada de destituciones comenzó tras el intento de golpe de estado protagonizado en Rusia por YevgueniPrigozhin, operador del Grupo Wagner y otrora aliado de VladimirPutin, hecho que llevó a Xi a desconfiar aún más del entramado militar. Para los círculos de poder chinos, según las fuentes, la experiencia rusa demostró que la modernización armamentística no garantiza lealtad ni eficiencia sin un control político absoluto sobre los mandos.

La postura de Xi tiene raíz en su historia familiar y su temprana inserción burocrática: hijo de un jerarca revolucionario, ingresó en 1979 —a los 26 años— a la Comisión Militar Central como secretario personal de Geng Biao, camarada de su padre, desde donde accedió al funcionamiento interno del poder armado. Ese aprendizaje lo llevó, una vez consolidado a la cabeza del partido en 2012, a impulsar una renovación radical en las fuerzas armadas, desmantelando feudos administrativos y centralizando el mando en comandos conjuntos que responden directamente a la Comisión Militar Central bajo su mandato.

Tras el arresto de Zhang, Xi removió de su cargo a cinco de los siete miembros de la comisión militar desde mediados de 2023, y evitó reponer los puestos vacantes. La comisión hoy solo está integrada por Xi y un general más, conocido más por su papel de ejecutor político que por méritos militares. El mismo día que Zhang fue apartado, otro miembro de la comisión, el general Liu Zhenli, también quedó bajo investigación.

Este estrechamiento transformó, según los expertos consultados por The Wall Street Journal, a la Comisión Militar Central en un “secretariado personal” al servicio exclusivo del mandatario. Dennis Wilder, ex alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos y actual profesor en la Universidad de Georgetown, sostuvo al medio que “la destitución de Zhang es el acontecimiento más impactante en la política china” desde el ascenso de Xi.

Wilder agregó que el impacto de la purga apenas comienza: “Están siendo ‘apretados’ en centros de detención para que confiesen y delaten sus redes de apoyo”, advirtió sobre Zhang y otros oficiales arrestados. A los ojos de Xi, advierten fuentes cercanas a las decisiones del partido, esas redes autónomas se perciben como amenazas intolerables.

ARCHIVO: Zhang Youxia (centro) presta juramento junto a los miembros de la Comisión Militar Central He Weidong y Li Shangfu después de ser elegidos durante la cuarta sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín el 11 de marzo de 2023 (Reuters)

La profundidad de la investigación actual quedó expuesta con el envío de un equipo de choque a la región militar de Shenyang, uno de los centros estratégicos para la industria pesada, la producción naval y aeroespacial y el despliegue de misiles balísticos. La inspección de la jefatura de Zhang en Shenyang —entre 2007 y 2012— se ordenó sin alojar a los investigadores en bases militares, para evitar interferencias locales.

Pese a la gravedad de las sospechas, la versión oficial sigue siendo hermética. Editoriales militares en medios estatales enfatizan que Zhang habría “pisoteado y saboteado gravemente el sistema de responsabilidad última que recae en el presidente”, lo que sugiere que la detención respondió más a una amenaza al mando supremo que a hechos de corrupción ordinarios.

Espionaje y paranoia: la grieta interna en la modernización nuclear

Uno de los puntos más sensibles es la acusación de filtrar datos confidenciales sobre armas nucleares. En los últimos años, estudios de expertos estadounidenses detallaron la rápida expansión nuclear de China y localizaron cerca de 300 nuevos silos de misiles nucleares en provincias como Gansu y Xinjiang. Esta información, sumada a informes de inteligencia sobre misiles inservibles y defectos en los silos, alarmó a la cúpula de Beijing sobre vulnerabilidades técnicas y posibles filtraciones internas.

Dennis Wilder señaló a The Wall Street Journal que para Xi, la exposición de fallas técnicas por parte de la inteligencia occidental equivale a una traición interna: “Eso lo llevó a sospechar que ‘alguien está contando algo’ desde las entrañas del complejo militar-industrial”.

Incluso si la acusación de espionaje nunca se prueba, cumple una función política clara. Seong-Hyon Lee, de la George H.W. Bush Foundation, destacó en un artículo para el Lowy Institute de Sídney que imputaciones de esta gravedad “permiten reencuadrar una disputa de poder como cuestión patriótica y justifican un juicio a puertas cerradas, evitando el escrutinio público”.

El precedente inmediato es el del ex zar de seguridad interna Zhou Yongkang, purgado en 2014 y condenado a cadena perpetua tras un juicio secreto por soborno, abuso de poder y filtración de secretos de Estado. Historiadores chinos mencionan la similitud con la caída en 1971 del célebre mariscal Lin Biao, mano derecha de Mao Zedong, quien murió estrellado al huir tras un supuesto intento de golpe.

Un liderazgo cada vez más aislado

La purga de Zhang marca un giro decisivo en el propio estilo de gobierno de Xi. Jon Czin, investigador de Brookings Institution, expresó que Xi pasó de eliminar rivales o colegas distantes a perseguir amigos y aliados: “Ahora está realmente yendo detrás de sus propios amigos, como Zhang”.

Tanto Zhang como Xi pertenecen a la elite de los “príncipes rojos”, cuyos padres combatieron juntos en la guerra civil. La relación era tan estrecha que Xi lo ascendió a jefe máximo del ejército en 2022, aún con edad de jubilación superada, encomiéndole la modernización de las fuerzas armadas. Zhang había sido el ejecutor principal del “Sueño Chino” de revitalización que impulsa Xi, articulando la tradición revolucionaria con la estrategia militar y tecnológica actual.

Czin advirtió que Xi está “dejando la estructura del alto mando reducida a los cimientos”, lo cual visibiliza una pérdida total de confianza en la institución militar. El especialista remarcó que tampoco los lazos forjados por generaciones —el principal escudo de Zhang— ya ofrecen protección frente a la sospecha del líder.

En un intento por calmar a las bases luego del escándalo, Xi apeló por videomensaje el 11 de febrero a la “tropa en el terreno”, elogió la entereza forjada en la “lucha contra la corrupción” y los describió como “totalmente dignos de confianza”. No obstante, la cadena de mando permanece fracturada y expertos dentro y fuera de China coinciden en que el presidente está cada vez más aislado de los consejos del estamento profesional, justo cuando la presión aumenta en torno a Taiwán y el rearme tecnológico del país.