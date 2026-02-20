Mundo

Corea del Norte y Kim Jong-un refuerzan su desafío internacional con apoyo de Rusia y China

La exhibición de armamento nuclear avanzado y la cooperación con potencias extranjeras marcan una postura renovada frente a Occidente, mientras la dictadura norcoreana presenta una imagen de estabilidad interna

Kim Jong-un proclamó el inicio de una nueva etapa de expansión militar y desafío internacional durante la apertura del 9° Congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, en un escenario que mostró a Corea del Norte como un país fortalecido y con renovada influencia global gracias a su arsenal nuclear. La colaboración militar con Rusia y el respaldo diplomático de China consolidan la postura desafiante del régimen norcoreano frente a Occidente.

El evento, el más relevante para la dirigencia norcoreana en cinco años, arrancó con un clima festivo y la presencia de 5.000 delegados. A diferencia de 2021, cuando Kim admitió fracasos económicos en su discurso, este año el dictador se mostró optimista ante los logros alcanzados pese a sanciones, desastres naturales y la pandemia. Según los informes de la prensa oficial, el líder señaló: “Nunca antes hemos vivido un periodo en el que lográramos tales éxitos pese a dificultades tan severas”.

En la víspera del congreso, el régimen de Kim exhibió 50 lanzacohetes de capacidad nuclear como símbolo de poder, mientras el dirigente, vestido con chaqueta de cuero negra, operaba personalmente uno de estos sistemas ante una multitud. Estas armas, de 600 milímetros, según Kim, pueden portar cabezas nucleares tácticas y atacar cualquier objetivo en Corea del Sur. “Cuando se use esta arma, ninguna fuerza podrá esperar protección divina”, aseguró en un discurso previo. Estas unidades fueron presentadas por primera vez en 2019 y se incorporaron oficialmente al ejército norcoreano en diciembre de 2022.

Junto a la demostración militar, el régimen otorgó viviendas a las familias de soldados norcoreanos caídos en combate durante la guerra de Ucrania, apoyando militarmente a Rusia. Las imágenes distribuidas muestran a Kim acompañado de su hija, Kim Ju Ae, quien visitó a las familias junto a él. De acuerdo con la agencia de inteligencia de Seúl, esta joven figura gana protagonismo como posible sucesora en la dinastía gobernante.

Expansión nuclear y apoyo de potencias extranjeras

Desde el congreso anterior, Kim estableció objetivos de modernización armamentística, desplegando misiles balísticos intercontinentales (ICBM), como el Hwasong-20, y sistemas de corto alcance capaces de alcanzar Corea del Sur, Japón y tropas de Estados Unidos en la región. Expertos destacan que este proceso de fortalecimiento nuclear avanza de manera sostenida.

El dictador norcoreano Kim Jong-un
El dictador norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae asisten a una ceremonia de finalización del complejo de 10.000 viviendas de la cuarta fase del distrito de Hwaseong, en Pionyang, Corea del Norte, el 16 de febrero de 2026 (Reuters)
Kim Jong-un supervisó la presentación
Kim Jong-un supervisó la presentación oficial de los lanzacohetes múltiples capaz de disparar ojivas nucleares (AFP)

El liderazgo norcoreano cuenta con el respaldo económico y diplomático de China y Rusia, que enviaron cartas de felicitación en la apertura del congreso, como informó la prensa estatal. En 2024, Pyongyang firmó un pacto militar con Moscú que habilita el intercambio de armas y el envío de tropas para la guerra en Ucrania. En 2023, Kim desfiló junto a Vladimir Putin y Xi Jinping en Beijing, en abierta señal de desafío a Occidente.

La participación de Corea del Norte en el conflicto de Ucrania permitió detectar carencias en el equipo militar de origen soviético que utiliza el país. Los lazos con Rusia no solo brindan recursos económicos, sino también posible asesoramiento técnico en materia de armamento y estrategias, según evaluaciones de inteligencia citadas en el reporte.

ARCHIVO: Vladímir Putin, Xi Jinping,
ARCHIVO: Vladímir Putin, Xi Jinping, y Kim Jong-un llegan a una recepción con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, el 3 de septiembre de 2025 (AP)

La agenda del congreso prevé un impulso en la modernización de las fuerzas convencionales, con Kim dispuesto a mantener la cooperación con el Kremlin. Desde enero, el dictador norcoreano expresó su apoyo incondicional a las decisiones de Putin, confirmando un intercambio prolongado de armas, soldados y conocimientos militares.

En el frente diplomático, Pyongyang pasó de considerar a Washington su “mayor enemigo”, según la resolución del congreso anterior, a designar a Corea del Sur como su principal adversario en enero de 2024.

Kim afirmó ante los delegados que la economía del país logró un crecimiento importante y que mejoraron los niveles de vida de la población, asegurando: “La posición de nuestro Estado se consolidó de forma irreversible”, en clara alusión al avance nuclear.

