Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller del régimen cubano y aseguró que Rusia “siempre” estará del lado de La Habana

El presidente ruso, Vladímir Putin, estrecha la mano del ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla (REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este miércoles en el Kremlin al canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y aseguró que su país “siempre” estará del lado de La Habana frente al bloqueo energético de Estados Unidos, en medio de una grave escasez de combustible en la isla.

La crisis se profundizó en enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, cortó el suministro de petróleo venezolano hacia Cuba tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos. La medida dejó a la isla con limitadas fuentes de abastecimiento energético.

“Siempre hemos estado al lado de Cuba en su lucha por la independencia y por el derecho a seguir su propio camino”, afirmó Putin durante el encuentro en el Kremlin. El mandatario ruso añadió que la isla atraviesa “un periodo especial, con nuevas sanciones” y subrayó: “Usted sabe lo que pensamos al respecto. No aceptamos nada parecido”.

Pese a la declaración de apoyo, Moscú no asumió compromisos públicos sobre el envío de combustible u otro tipo de asistencia material. Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo y medios estatales rusos informaron la semana pasada que el gobierno evaluaba despachos de petróleo hacia la isla, aunque sin confirmación oficial.

Rodríguez viajó a Rusia, aliado histórico de Cuba, con el objetivo de obtener respaldo político y económico. Durante la visita también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien utilizó un lenguaje de confrontación hacia Washington.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

“Hacemos un llamado a Estados Unidos para que actúe con sentido común y se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad”, sostuvo Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa calificó a Cuba como “un Estado hermano” y afirmó que Moscú mantiene su “solidaridad con nuestros amigos”, aunque tampoco anunció medidas concretas.

Rodríguez agradeció el respaldo ruso y defendió la posición del régimen cubano frente a la presión estadounidense. “Me gustaría agradecer la solidaridad rusa expresada por el presidente y por el Gobierno ruso, por el ministro de Relaciones Exteriores, de manera firme y continua”, expresó al término de la reunión.

El canciller cubano también acusó a Washington de agravar la situación internacional. Denunció “el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario” y señaló a Estados Unidos por “operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional, (e) ignorancia de las Naciones Unidas”. Además, sostuvo que Cuba no modificará su rumbo político bajo presión externa.

Estados Unidos justifica el bloqueo energético al afirmar que Cuba representa “una amenaza excepcional” para su seguridad nacional debido a sus vínculos con Rusia, China e Irán. Washington también presiona a otros países para impedir que envíen petróleo a la isla, bajo amenaza de aranceles.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta prolongados apagones y una severa escasez de combustible. El régimen de Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de emergencia que restringe la venta de carburantes, reduce el transporte público y establece una semana laboral de cuatro días en empresas estatales.

Algunos gobiernos de izquierda de América Latina respondieron con ayuda concreta, mientras otros ofrecieron apoyo diplomático o guardaron silencio. La situación genera dificultades crecientes para la población cubana.

Las relaciones entre Cuba y Rusia se remontan a la revolución socialista de la década de 1960, cuando la isla pasó a depender del respaldo económico y militar de la Unión Soviética. Tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, Moscú reforzó alianzas heredadas de la Guerra Fría, incluidas las que mantiene con La Habana y con Corea del Norte.

Cuba no condenó la ofensiva rusa en Ucrania y durante los años de guerra surgieron reportes sobre combatientes cubanos reclutados por Rusia. Moscú, sometido a sanciones occidentales, busca consolidar socios políticos y económicos fuera de Europa.

Putin visitó Cuba en 2014 y se reunió con el líder histórico de la revolución, Fidel Castro, quien murió en 2016. El actual encuentro confirma la continuidad de una relación estratégica que, por ahora, se expresa principalmente en apoyo diplomático mientras la isla intenta superar su peor crisis energética en años.

