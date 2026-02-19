Mundo

UNICEF exigió la liberación de los menores detenidos en Irán y alertó por el impacto de la represión tras las protestas

Las manifestaciones derivaron en una violenta represión con miles de muertos

UNICEF urgió a Irán a
UNICEF urgió a Irán a liberar de inmediato a todos los menores arrestados durante las recientes protestas (Reuters)

UNICEF solicitó la liberación inmediata de todos los niños y niñas detenidos en Irán tras las recientes protestas contra el régimen iraní.

Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, señaló que existen informes que indican que numerosos menores siguen privados de libertad y enfatizó que se desconoce la cifra exacta de niños detenidos y el estado en el que se hallan.

La declaración de UNICEF surge tras una ola de protestas en Irán iniciada como respuesta a la crisis económica y al deterioro de la calidad de vida.

Las protestas en Irán estallaron
Las protestas en Irán estallaron por el empeoramiento de las condiciones económicas y rápidamente escalaron en todo el país (Reuters)

Las manifestaciones han dejado, según cifras oficiales de Teherán, más de 3.000 muertos, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, estiman que la cantidad de fallecidos supera los 7.000.

El organismo recordó que la privación de libertad puede provocar consecuencias permanentes para el desarrollo de los niños y para el futuro de la sociedad. Beigbeder recalcó que los menores deben mantener contacto regular con sus familias y ser tratados con humanidad y dignidad, conforme al Derecho Internacional.

Las familias de los niños
Las familias de los niños detenidos en Irán viven en la incertidumbre, sin información clara sobre el paradero o el estado de sus hijos tras las protestas (Europa Press)

Además, enfatizó que la República Islámica de Irán es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño y está obligada a respetar y garantizar estos derechos.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por su presunta responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos durante la represión de las protestas.

A su vez, organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que el corte de comunicaciones facilitó la comisión de crímenes de lesa humanidad, al impedir que la información sobre los hechos circulara libremente.

El régimen iraní impuso un
El régimen iraní impuso un apagón casi total de internet durante varios días, dificultando el acceso a información y la documentación de abusos (Reuters)

En su declaración, UNICEF reiteró el pedido para que se ponga fin a la detención de menores en todas sus formas y solicitó la liberación inmediata de los niños y niñas arrestados tras los disturbios recientes en Irán.

El organismo insistió en que la privación de libertad de menores no solo vulnera sus derechos, sino que también afecta el tejido social del país. Beigbeder remarcó la necesidad de que las autoridades iraníes permitan el acceso de observadores independientes a los centros de detención para verificar la situación de los niños arrestados.

Por otro lado, el presidente Donald Trump instó a Irán a negociar un acuerdo significativo con Estados Unidos en este contexto de creciente tensión militar en Oriente Medio.

Donald Trump endureció las sanciones
Donald Trump endureció las sanciones contra funcionarios iraníes tras la represión de las protestas en Irán (EFE)

Durante la inauguración de la denominada Junta de Paz, Trump advirtió que, si no se alcanza un pacto en los próximos días, Washington podría tomar acciones más allá de la diplomacia.

Mientras tanto, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Gerald R. Ford hacia el Mediterráneo y mantiene bombarderos estratégicos en alerta máxima, aumentando la presión sobre Teherán, cuyo programa nuclear y capacidades balísticas son motivo de preocupación internacional.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

IranProtestas IranUNICEFmedio oriente

