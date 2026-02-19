Mundo

Modi recibe a Lula, Macron y líderes tecnológicos en India para una cumbre mundial sobre inteligencia artificial

La reunión en Nueva Delhi reúne a jefes de Estado y figuras del sector tecnológico, quienes analizan los retos laborales, sociales y regulatorios en torno al desarrollo y expansión de la inteligencia artificial y su aplicación global

El primer ministro de la India, Narendra Modi, posa para una fotografía con el primer ministro de Mauricio, Navin Ramgoolam, y su esposa, Veena Ramgoolam, durante una ceremonia de bienvenida en la Cumbre de Impacto de la IA, en Nueva Delhi, India, el 18 de febrero de 2026 (REUTERS)

El primer ministro de India, Narendra Modi, y destacados líderes del sector tecnológico, entre ellos Sam Altman (OpenAI), debatirán este jueves en Nueva Delhi sobre los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial (IA) en el marco de una cumbre mundial.

El evento contará además con la participación de presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Emmanuel Macron (Francia), así como una veintena de jefes de Estado. Se prevé que, a finales de la semana, se firme una declaración orientada a regular el uso de la IA.

Entre los empresarios tecnológicos presentes figura Demis Hassabis (Google DeepMind), en un contexto marcado por el impacto bursátil de las empresas tecnológicas y el avance acelerado de la IA. La expansión de esta tecnología genera inquietudes acerca de su impacto en el medioambiente, el empleo, la educación, la creatividad y la información.

El mercado laboral es uno de los principales focos de preocupación, especialmente en India, donde millones trabajan en centros de atención telefónica y servicios técnicos. “Creamos sistemas capaces de imitar a los humanos. Y, por supuesto, la aplicación natural de este tipo de sistemas es sustituir a los humanos”, sostuvo el investigador Stuart Russell.

Con mil millones de internautas, India es el primer país en desarrollo en organizar una cumbre de este tipo, la cuarta dedicada a la IA. El ministro indio de Tecnologías de la Información, Ashwini Vaishnaw, anunció que el país aspira a atraer USD 200.000 millones en inversiones tecnológicas en dos años, incluidos 90.000 millones ya comprometidos para la construcción de centros de datos por parte de empresas como Google y Microsoft.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, posa para una fotografía con la directora del FMI, Kristalina Georgieva (REUTERS)

Sundar Pichai, director general de Alphabet y oriundo de India, destacó la transformación del país y anunció la construcción de cables submarinos para potenciar la capacidad en inteligencia artificial.

Este proyecto se enmarca en una inversión de USD 15.000 millones en cinco años anunciada en octubre por Google, que incluye la apertura de su mayor centro de datos fuera de Estados Unidos en Visakhapatnam.

Nvidia, líder global en semiconductores para inteligencia artificial, presentó una alianza con la empresa india L&T para crear “la mayor fábrica de IA de India”. En 2023, India ocupó el tercer lugar en la clasificación mundial de competitividad en IA elaborada por la Universidad de Stanford.

La organización de la cumbre recibió críticas por problemas logísticos y demoras en los accesos, especialmente durante la jornada inaugural.

En su presentación, Demis Hassabis, CEO de Google Deep Mind, expresó el miércoles que bajo su mirada “en los próximos 10 años probablemente entraremos en una nueva era dorada para el descubrimiento científico, casi un nuevo renacimiento utilizando estas herramientas, herramientas increíbles como AlphaFold".

Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, asiste a una conferencia de prensa en Nueva Delhi, India, el 18 de febrero de 2026 (REUTERS/Bhawika Chhabra)

Y señaló: “Espero que sea la primera de muchas que puedan acelerar enormemente nuestra investigación y acelerar el descubrimiento científico en casi cualquier área temática”.

Hassabis utilizó su espacio en la cumbre para remarcar que el mundo está “a punto de una transformación absolutamente increíble que traerá beneficios en la ciencia y la medicina específicamente”.

Por otra parte, el asesor de IA de la Casa Blanca, Sriram Krishnan, mencionó que Estados Unidos recibirá una inversión mínima de USD 600.000 millones en hiperescaladores el próximo año. “Esto impulsará el entrenamiento de IA, los centros de datos y la computación. Creemos que todos nuestros aliados, e India es un aliado clave, deberían aprovechar esta infraestructura y desarrollarla”, sumó.

(Con información de AFP y Reuters)

