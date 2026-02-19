Mundo

Informe de la ONU sobre la masacre de la Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán: “Hay signos de un genocidio”

La investigación halló pruebas de ataques deliberados, declaraciones públicas de eliminación étnica y fallos en la protección internacional, según el responsable de investigar el caso

Guardar
La ONU advierte signos claros
La ONU advierte signos claros de genocidio en la ofensiva de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Al Fasher, Darfur, según informe independiente.

La campaña coordinada de destrucción de las comunidades no árabes dentro y alrededor de la ciudad de Al Fasher, en la región sudanesa de Darfur, llevada a cabo por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), presenta “signos que apuntan hacia un genocidio”, concluyó este jueves un informe de la misión independiente de la ONU en el país.

Además de documentar crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Misión Internacional Independiente de Investigación en Sudán, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encontró evidencias de al menos tres actos susceptibles de constituir genocidio por parte del grupo paramilitar, en conflicto con el ejército sudanés desde abril de 2023.

Entre esos actos figurarían el asesinato de un grupo étnico protegido o la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo, al completo o parcialmente, todos ellos “elementos clave” del crimen de genocidio bajo el derecho internacional.

En su informe, la misión encontró un “patrón sistemático” de asesinatos étnicos, violencia sexual, destrucción y declaraciones públicas que llamaban a eliminar a las comunidades no árabes, especialmente los zaghawa y los fur.

Violaciones grupales y violencia sexual
Violaciones grupales y violencia sexual selectiva afectaron gravemente a mujeres y niñas zaghawa y fur durante la ofensiva paramilitar.

Testimonios de supervivientes entrevistados para la elaboración del informe indicaron que los efectivos de las FAR afirmaban estar decididos a matar a cualquier zaghawa que encontrasen o eliminar “cualquier cosa negra” de Darfur.

“La escala, la coordinación y el apoyo público de la operación por parte de altos cargos de las FAR demuestra que los crímenes cometidos en Al Fasher no fueron excesos de la guerra arbitrarios”, subrayó el presidente de la misión, Mohamad Chande Othman, al presentarse el informe.

El asedio de 18 meses de Al Fasher, último bastión del Ejército sudanés en Darfur que cayó en manos paramilitares a finales de octubre, buscaba sistemáticamente la destrucción de la población, dejándola “indefensa” ante la violencia extrema que prosiguió, concluyó el informe de la misión.

Miles de personas, especialmente zaghawa, fueron asesinadas, violadas o resultaron desaparecidas durante tres días de “terror absoluto”, añadió.

Testigos reportan que las FAR
Testigos reportan que las FAR buscaban eliminar a la etnia zaghawa y exterminar cualquier rastro no árabe en Darfur. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

En el caso de las violaciones grupales y otros tipos de violencia sexual, las FAR atacaron selectivamente a mujeres y niñas zaghawa y fur, mientras que las mujeres percibidas como árabes “a menudo se salvaban”.

La misión lamentó por otro lado que este posible genocidio se cometiera después de que organismos de derechos humanos advirtieran sobre el peligro que corrían los civiles de El Fasher tras año y medio de asedio, lo que demuestra la ineficacia de la prevención y que no se tomaron medidas efectivas para disuadir a las FAR.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

DarfurSudángenocidioONUinforme

Últimas Noticias

Polonia urgió a sus ciudadanos en Irán a abandonar el territorio ante el riesgo de conflicto armado

El primer ministro, Donald Tusk, advirtió que la posibilidad de evacuación segura podría verse afectada por la escalada de tensiones en la región

Polonia urgió a sus ciudadanos

Cada vez más países aprueban leyes para prohibir el uso de redes sociales entre menores

Una serie de normas en Europa, Asia y Estados Unidos busca frenar el crecimiento de plataformas entre adolescentes, ante el aumento de denuncias por deterioro psicológico

Cada vez más países aprueban

Los precios del petróleo suben ante el riesgo de un conflicto entre EEUU e Irán

El crudo Brent y el WTI avanzan mientras los mercados evalúan el riesgo de interrupciones en el suministro tras el despliegue militar estadounidense en la región y el cierre temporal del estrecho de Ormuz por parte de Teherán

Los precios del petróleo suben

Crecen los movimientos militares de EEUU cerca de Irán: las negociaciones nucleares quedaron estancadas

La tensión mantiene en vilo a la comunidad internacional ante el aumento de la presión diplomática y el riesgo de enfrentamientos armados

Crecen los movimientos militares de

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

“La declaración de la ley marcial tuvo como resultado enormes costos sociales, y es difícil encontrar algún indicio de que el acusado haya expresado remordimiento por ello”, sostuvo el juez Ji Gwi-yeon

La Justicia surcoreana sentenció a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El restaurante de Zaragoza en

El restaurante de Zaragoza en el que sentirte en un bosque encantado de ‘El Señor de los Anillos’: carta fusión y menú de mediodía

Armando Benedetti se ‘rebeló’ contra su suegra por sumarse a la campaña de Roy Barreras: “No voy a reclamar ese tarjetón”

Dónde y cuándo ver ‘El agente secreto’, la película brasileña que compite con ‘Sirat’ por el Oscar

Candidato a la Cámara por el Partido Liberal en Bolívar propone ley para castrar therians

La indagatoria a Lucho Herrera y su hermano por la desaparición de cuatro campesinos fue programada para esta fecha

INFOBAE AMÉRICA
El tricampeón del mundo Óscar

El tricampeón del mundo Óscar Freire, nuevo embajador de 'Decathlon' en ciclismo

El Sindicato Médico cifra en cerca del 70% el seguimiento de la huelga este miércoles en Cantabria

Neurólogos advierten de que la encefalitis causada por picaduras de garrapatas y mosquitos se ha incrementado en España

El rey pide "un entorno estable y reglas claras" para las pymes, el "nervio del tejido productivo español"

Brasil lanza una campaña de promoción turística dirigida al viajero europeo centrada en turismo de bienestar

ENTRETENIMIENTO

El film de Netflix “La

El film de Netflix “La gran exclusiva” vuelve a escena: detienen al príncipe Andrés en medio del escándalo Epstein

Delfina Chaves se pone la corona: la segunda temporada de Máxima llega a HBO Max con más desafíos y emociones

Franco Colapinto toma el volante: así será la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive en Netflix

El director de la película cancelada de ‘Star Wars’ muestra su enfado tras años de trabajo: “Nadie la verá nunca, es una locura”

“No echo de menos esos días, pero estoy orgulloso de las películas”, afirmó Peter Jackson a 25 años de El Señor de los Anillos