Zelensky reiteró a sus aliados que el armamento del ejército ruso contiene “miles de componentes” de fabricación extranjera

Zelensky habló sobre la presencia de piezas "de fabricación no rusa" en armas de Moscú (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió que los misiles y drones utilizados por el ejército ruso contienen “miles de componentes” de fabricación no rusa, especialmente procedentes de Europa, Estados Unidos y Japón, y pidió a estos países bloquear de manera efectiva estas cadenas de suministro.

“Todos esos misiles y drones rusos que se utilizan hoy en día contienen miles de componentes que Rusia no puede producir por sí sola. Cinco misiles Iskander-M llevan al menos 75 componentes críticos de fabricación no rusa. Tres misiles ‘Kh-101’ incluyen casi 160 componentes que Rusia no puede reemplazar por sí misma", detalló el mandatario.

A su vez, en un mensaje hacia sus aliados, remarcó: “Cada shahed (dron de fabricación iraní) tiene cientos de estos componentes exportados a Rusia desde otros países, y no solo de empresas chinas, por cierto. También de Europa, Estados Unidos y Japón”.

El mandatario instó a los aliados de Ucrania a bloquear realmente las cadenas de suministro que llevan componentes críticos a Rusia para la producción de armas, calificando esta medida de “crucial” tanto para Kiev como para la seguridad internacional.

“Las propias empresas deberían supervisar mejor el destino de sus componentes. Sin estas conexiones con el mundo, Rusia no puede hacer nada; no es capaz de ser fuerte estando completamente aislada”, aseguró.

Un militar ruso de una unidad de ingeniería independiente del Distrito Militar Sur se somete a un curso intensivo de entrenamiento de combate para mejorar sus habilidades en la instalación de barreras, la limpieza de terrenos minados y el cruce de obstáculos de agua, el 19 de enero de 2026 (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Zelensky reiteró que “el bloqueo y la presión pueden realmente obligar al agresor a reconsiderar su política” en medio de la invasión al territorio ucraniano.

Respecto a las negociaciones en Suiza, indicó que la delegación ucraniana presentará un informe tras ronda de conversaciones en Ginebra sobre los ataques recientes en Odesa y sus consecuencias.

“El equipo debe plantear sin duda la cuestión de estos ataques, en primer lugar a la parte estadounidense, que propuso que tanto nosotros como Rusia nos abstuviéramos de atacar”, puntualizó respecto de los últimos bombardeos de Moscú a infraestructura crítica ucraniana.

El presidente subrayó que Ucrania está preparada y no necesita la guerra, y manifestó su disposición para avanzar hacia un acuerdo justo que ponga fin al conflicto bélico iniciado por Rusia en 2022. Además, adelantó que en las próximas semanas habrá nuevas negociaciones con socios internacionales y se discutirá la necesidad de que Europa produzca sus propios misiles de defensa aérea.

“La única pregunta para los rusos es: ¿qué quieren? Y también, si habrá consecuencias para Rusia por el hecho de que los shaheds, los misiles y las fantasiosas charlas sobre la historia les importan más que la diplomacia real, la diplomacia y la paz duradera",

La jornada del martes incluyó una reunión de Ucrania con representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Suiza. El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, señaló que se coordinaron enfoques para los próximos pasos y destacó la importancia de mantener una visión común y la coordinación de acciones entre Ucrania, Estados Unidos y Europa.

Zelensky aseguró que Ucrania no entregará su tierra "al ocupante" (Créditos: @ZelenskyyUa)

Los negociadores de Ucrania y Rusia reanudarán una segunda ronda de conversaciones de paz en Ginebra este miércoles, mientras el principal enviado de Estados Unidos mostró optimismo sobre la posibilidad de poner fin al conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Estas conversaciones representan el esfuerzo diplomático más reciente para frenar los combates, que causaron cientos de miles de muertes, desplazado a millones de personas y devastado amplias zonas del este y sur de Ucrania.

Los delegados de Estados Unidos mantiene su presión para lograr un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de guerra, aunque hasta ahora no se ha alcanzado un compromiso entre Moscú y Kiev respecto al territorio en disputa.

El enviado estadounidense Steve Witkoff, representante de la administración del presidente Donald Trump, afirmó que los esfuerzos diplomáticos del mandatario impulsaron el proceso.

“El éxito del presidente Trump al unir a ambos lados de esta guerra ha generado un progreso significativo”, escribió en X. “Ambas partes acordaron actualizar a sus respectivos líderes y continuar trabajando para llegar a un acuerdo”.

(Con información de Europa Press)