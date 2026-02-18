Mundo

Zelensky considera que la última ronda de negociaciones con Rusia no cumplió las expectativas de Ucrania

El mandatario destacó que, pese a discusiones sobre aspectos militares, no se lograron resultados concretos en asuntos sensibles ni tampoco acuerdos en materia humanitaria o sobre la organización de una cumbre presidencial

Zelensky considera que la última ronda de negociaciones con Rusia no cumplió las expectativas de Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky declaró que los resultados obtenidos por su equipo en la reciente ronda de negociaciones con Rusia en Ginebra no son suficientes para las expectativas de Ucrania. A través de un mensaje publicado en X, el mandatario subrayó que su país busca resultados concretos y lamentó que, tras dos días de conversaciones, “no se puede afirmar que el resultado sea suficiente”.

Zelensky señaló que, aunque se discutieron temas militares con cierta profundidad y seriedad, los asuntos políticos más sensibles y la posibilidad de alcanzar acuerdos sustanciales siguen pendientes. El jefe de Estado insistió en que todavía no se ha debatido lo necesario para avanzar hacia una solución real, especialmente en cuestiones fundamentales como la reunión directa con el presidente ruso Vladímir Putin. Zelensky reiteró que solo participaría en ese encuentro en un país neutral, rechazando la propuesta rusa de celebrar la cita en Moscú.

El presidente ucraniano también enfatizó que encomendó a su delegación abordar de manera prioritaria aspectos humanitarios, como el intercambio de prisioneros y civiles. Sin embargo, a diferencia de rondas previas en Estambul y Abu Dabi, en esta ocasión no se anunció ningún acuerdo en materia humanitaria. Zelensky expresó su decepción ante la falta de avances en este punto y sostuvo que la voluntad política de Moscú es clave para lograr resultados.

La mediación internacional en las negociaciones de Ginebra incluyó a Estados Unidos y representantes de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia

En su discurso, el mandatario agradeció la presencia de representantes de países europeos y el respaldo de Estados Unidos en el proceso negociador, pero advirtió que la participación internacional no ha sido suficiente para destrabar las posiciones. Para Zelensky, Rusia mantiene exigencias desproporcionadas y emplea tácticas dilatorias que obstaculizan el progreso hacia una paz justa y duradera.

Ucrania espera reanudar las negociaciones a finales de febrero, aunque por el momento no hay fecha ni lugar definidos. El presidente enfatizó que su país seguirá buscando soluciones constructivas, pero reiteró que los pasos dados hasta ahora no cumplen con las expectativas de las autoridades ucranianas ni de la sociedad.

Sustanciales para Rusia

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, calificó las conversaciones de “difíciles pero sustanciales”, mientras que el jefe negociador ucraniano, Rustem Umiérov, reconoció la existencia de “avances”, aunque sin detallar en qué consistieron. Ambas partes coincidieron en que el diálogo continuará en una fecha próxima aún por definir, pero no se precisó el lugar.

El Kremlin mantiene su exigencia de cesión de territorios ucranianos, centrando el conflicto en la región del Donbás y la central de Zaporizhzhia

El Kremlin mantiene su exigencia de que Ucrania ceda territorios, en particular áreas de la región del Donbás no bajo control ruso, que actualmente representa cerca del 20 % del país. El estatus de la central nuclear de Zaporizhzhia, bajo dominio de Moscú, figura también entre los temas sin resolución. Zelensky acusó a Rusia de demorar los resultados para evitar que las negociaciones lleguen a una etapa definitoria y reiteró que solo un verdadero cese de hostilidades podrá abrir paso a la paz.

Las conversaciones en Ginebra se extendieron durante ocho horas en la jornada inicial y dos horas el día siguiente, abordando aspectos políticos, militares y humanitarios del conflicto. El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, participaron como mediadores en las reuniones.

En el terreno, las fuerzas ucranianas han recuperado 201 kilómetros cuadrados durante la última semana, según análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra. La guerra, que está por alcanzar su quinto año, ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, sin que las rondas diplomáticas hayan logrado hasta ahora avances concretos para ponerle fin.

