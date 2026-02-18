Mundo

Ucrania, Rusia y Estados Unidos continúan las negociaciones en Ginebra por segundo día consecutivo para frenar la guerra

La primera jornada del diálogo tripartito, celebrada el martes en la capital suiza, concluyó sin resultados concretos, aunque Washington aseguró que las conversaciones registraron “avances significativos”

La foto publicada por el
La foto publicada por el enviado especial Steve Witkoff

Ucrania y Rusia mantendrán este miércoles en Ginebra una segunda jornada de diálogos de paz mediados por Estados Unidos, después de que el principal emisario de Washington destacara “avances significativos” en los esfuerzos para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las conversaciones constituyen el más reciente intento diplomático para detener la guerra iniciada en febrero de 2022, que deja cientos de miles de muertos, millones de desplazados y amplias zonas del este y el sur de Ucrania devastadas. Pese a la presión estadounidense, las partes no alcanzan un acuerdo sobre el punto central de la disputa: el territorio.

El enviado estadounidense Steve Witkoff, que representa al gobierno de Donald Trump en los diálogos en Suiza, aseguró que la mediación de Washington permitió avances en el proceso. “El éxito del presidente Trump en reunir a ambas partes de esta guerra ha tenido avances significativos y estamos orgullosos de trabajar bajo su liderazgo para detener las matanzas en este terrible conflicto”, escribió en X, sin ofrecer detalles.

“Ambas partes acordaron informar a sus respectivos líderes y continuar trabajando por un acuerdo”, agregó el emisario estadounidense.

El enviado estadounidense Steve Witkoff
El enviado estadounidense Steve Witkoff

La primera jornada de conversaciones, celebrada el martes, se extendió durante seis horas. Una fuente cercana a la delegación rusa describió el encuentro como tenso y confirmó que el contacto directo entre ambas partes concluyó tras ese lapso.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reiteró en su discurso vespertino que está dispuesto “a avanzar rápidamente hacia un acuerdo digno para poner fin a la guerra”, aunque cuestionó la voluntad de Moscú. “¿Qué es lo que quieren?”, preguntó, al acusar a Rusia de dar prioridad a los ataques con misiles por encima de la “diplomacia real”.

Para las conversaciones en Ginebra, el Kremlin volvió a designar como jefe negociador al nacionalista y ex ministro de Cultura Vladimir Medinski. Del lado ucraniano, la delegación está encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umiérov, quien confirmó que las negociaciones continuarán este miércoles.

Umiérov agradeció la mediación de Washington e informó que mantuvo contactos con aliados europeos para comunicar los resultados del primer encuentro. “He concluido una reunión separada con representantes de Estados Unidos y socios europeos: Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Suiza”, escribió en la plataforma Telegram. Según precisó, las conversaciones se centraron en “cuestiones prácticas y los mecanismos de posibles soluciones” al conflicto.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky,
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reiteró en su discurso vespertino que está dispuesto "a avanzar rápidamente hacia un acuerdo digno para poner fin a la guerra", aunque cuestionó la voluntad de Moscú

Estados Unidos busca desde hace meses un acuerdo que ponga fin a la guerra, que ya se acerca a su cuarto año. Sin embargo, dos rondas previas de negociaciones celebradas en Abu Dhabi no produjeron avances concretos.

Zelensky sostiene desde hace tiempo que a su país se le exige aceptar concesiones desproporcionadas en comparación con Rusia. Trump presionó el lunes a Kiev para que alcance un entendimiento y afirmó que “más les vale sentarse a la mesa, y rápido”.

El mandatario ucraniano también expresó su desacuerdo con esa presión. En declaraciones al medio Axios señaló que “no era justo” que se le pidiera negociar bajo esas condiciones y advirtió que no se logrará una paz duradera si se concede a Moscú la “victoria” sin más. “Espero que solo sea una táctica y no una decisión”, afirmó.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, los combates y ataques se mantienen. Antes del inicio de las conversaciones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz con el lanzamiento de 29 misiles y 396 drones durante la noche del martes. Según autoridades ucranianas, los ataques causaron la muerte de cuatro personas y dejaron sin electricidad a decenas de miles en el sur del país.

Más tarde, el Estado Mayor ucraniano informó que Moscú lanzó 28 misiles y 109 bombas aéreas guiadas desde el comienzo del día.

Trump presionó el lunes a
Trump presionó el lunes a Kiev para que alcance un entendimiento y afirmó que "más les vale sentarse a la mesa, y rápido"

Rusia, por su parte, acusó a Ucrania de disparar más de 150 drones durante la misma noche, en su mayoría contra regiones del sur y la península de Crimea, bajo control ruso desde 2014.

Moscú ocupa alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida Crimea y zonas tomadas por separatistas respaldados por el Kremlin antes de la invasión a gran escala de 2022. Rusia exige el control total de la región oriental de Donetsk como parte de cualquier acuerdo y advirtió que podría tomarla por la fuerza si fracasan las negociaciones.

En el campo de batalla, las fuerzas ucranianas lograron recientemente sus avances más rápidos en dos años y medio. Según un análisis de la agencia AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, Kiev recuperó 201 kilómetros cuadrados durante la semana pasada.

Con este escenario militar activo y diferencias profundas sobre el futuro territorial, las delegaciones volverán a reunirse este miércoles en Ginebra en busca de mantener abierto el canal de diálogo.

(Con información de AFP)

