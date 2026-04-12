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Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El líder del partido Tisza celebró ante miles de seguidores el respaldo de los húngaros a la integración europea y prometió restaurar la independencia institucional

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Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral (REUTERS/Marton Monus)
Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral (REUTERS/Marton Monus)

El conservador Péter Magyar, vencedor de las elecciones legislativas en Hungría, garantizó este domingo que su gobierno marcará un cambio de rumbo hacia una integración plena con la Unión Europea y la OTAN.

Hungría será nuevamente un fuerte aliado en la Unión Europea y en la OTAN”, declaró ante una multitud en Budapest, apenas se confirmó el triunfo de su partido Tisza, que obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento y puso fin a 16 años de dominio de Viktor Orbán.

Magyar resaltó el respaldo popular al proyecto europeo tras una campaña marcada por el distanciamiento de Orbán respecto a Bruselas y su acercamiento a Moscú.

Los húngaros dijeron sí a Europa”, afirmó, y subrayó que la posición de su país será inequívoca.

El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE”, dijo.

Anunció que su primera gira oficial lo llevará a Varsovia, Viena y Bruselas, con el objetivo de “recuperar los fondos de la UE que corresponden a Hungría”.

El líder del partido Tisza celebró ante miles de seguidores el respaldo de los húngaros a la integración europea y prometió restaurar la independencia institucional (REUTERS/Leonhard Foeger)
El líder del partido Tisza celebró ante miles de seguidores el respaldo de los húngaros a la integración europea y prometió restaurar la independencia institucional (REUTERS/Leonhard Foeger)

El futuro primer ministro insistió en que la nueva administración priorizará la reconstrucción de relaciones con los países vecinos y el fortalecimiento de alianzas dentro del bloque occidental.

Renovaremos y ampliaremos, si es posible, la cooperación del grupo Visegrado”, señaló, en alusión a la alianza regional con Polonia, Chequia y Eslovaquia. En este sentido, explicó que su primer destino será Polonia, país con el que compartirá una agenda de seguridad y apoyo a Ucrania frente a Rusia.

Magyar expresó su voluntad de resolver los litigios heredados por la gestión anterior con la Comisión Europea y otras instituciones.

Iré a Bruselas para traer de vuelta los fondos europeos que pertenecen al pueblo húngaro”, prometió, al tiempo que recordó que el congelamiento de 19.000 millones de euros se debió a la deriva autoritaria y los escándalos de corrupción durante el mandato de Orbán.

El dirigente conservador también anunció reformas internas para restaurar la independencia de los poderes del Estado y frenar la concentración de poder que caracterizó a los últimos gobiernos.

El triunfo de Magyar puso fin a 16 años de dominio de Viktor Orbán (REUTERS/Yves Herman)
El triunfo de Magyar puso fin a 16 años de dominio de Viktor Orbán (REUTERS/Yves Herman)

Vamos a restaurar el sistema de frenos y contrapesos”, aseguró. También exigió la renuncia de los responsables del Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el regulador de medios, todos designados por aliados de Orbán. Advirtió, además, que quienes “saquearon Hungría” deberán rendir cuentas.

El giro geopolítico de Hungría fue celebrado por varios líderes europeos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, elogió que “Hungría ha elegido Europa”, mientras que Emmanuel Macron, presidente de Francia, destacó el compromiso húngaro con los valores de la UE.

El canciller alemán Friedrich Merz y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantuvieron conversaciones con Magyar para felicitarlo y reforzar los vínculos estratégicos.

La contundente victoria de Tisza, con más de dos tercios de los escaños, permitirá a Magyar derogar reformas impulsadas por Orbán y reabrir el diálogo con Bruselas para destrabar fondos y fortalecer la posición húngara en el bloque comunitario.

En su intervención, el próximo jefe de gobierno reiteró: “Representaré a todos los húngaros, incluidos los que viven fuera del país”, y ratificó su apuesta por una Hungría plenamente integrada al proyecto europeo y atlántico.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (REUTERS/Yves Herman)
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (REUTERS/Yves Herman)

El triunfo de Magyar representa un viraje decisivo en la política exterior húngara y anticipa una nueva etapa de cooperación con la Unión Europea y la OTAN, tras años de políticas aislacionistas y alianzas alternativas impulsadas por el gobierno anterior.

(Con información de EFE y AFP)

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