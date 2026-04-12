Arabia Saudita anunció la reparación de un estratégico oleoducto para evitar la ruta de Ormuz

Una instalación de gas natural perteneciente a Aramco, con una torre de combustión de gas que libera una llama y humo oscuro, opera en el vasto desierto de Arabia Saudita.

Arabia Saudita anunció la reparación total del oleoducto estratégico Este-Oeste, clave para el transporte de petróleo en la región, luego de los ataques iraníes que interrumpieron su operación durante varios días. El Ministerio de Energía saudita comunicó el restablecimiento de la infraestructura, considerada esencial para evitar el paso obligado por el estrecho de Ormuz, zona bajo influencia iraní desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Los daños causados por los ataques del régimen iraní quedaron subsanados y el conducto ya se encuentra en condiciones de reanudar el bombeo habitual. El oleoducto Este-Oeste conecta los campos petroleros del este del país con la costa oeste, extendiéndose hasta Bahrein y Qatar sin la necesidad de cruzar Ormuz, considerado uno de los puntos más sensibles del comercio global de crudo.

El comunicado del Ministerio de Energía de Arabia Saudita especificó que “el éxito de los esfuerzos operativos y técnicos permite restablecer la plena capacidad de bombeo a través del oleoducto Este-Oeste, que asciende a aproximadamente siete millones de barriles por día”. Esta cifra supone una parte significativa del suministro global, ya que Arabia Saudita es el mayor exportador mundial de crudo.

Hace apenas tres días las autoridades sauditas habían confirmado la suspensión temporal de las operaciones en el oleoducto debido a los ataques contra instalaciones energéticas. Los equipos técnicos aprovecharon el alto el fuego declarado en la zona para realizar las reparaciones, lo que permitió recuperar el funcionamiento en tiempo récord.

Una imagen de satélite del humo que se eleva en una instalación petrolera de Saudi Aramco tras un ataque iraní, en Abqaiq (European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via REUTERS)

El comunicado oficial destacó que la rápida intervención de los especialistas refleja “la alta capacidad de respuesta operativa y la eficiencia en la gestión de crisis” tanto de Saudi Aramco, la compañía estatal, como del “ecosistema energético del Reino en su conjunto”. Las autoridades subrayaron que esto contribuye a “mejorar la fiabilidad y la continuidad del suministro a los mercados locales y mundiales, y apoya la economía global”.

Junto con la restauración del oleoducto, la producción del yacimiento de Manifa está regresando a niveles habituales, con un volumen próximo a 300.000 barriles diarios. En tanto, el yacimiento de Khurais, con una capacidad similar, sigue bajo labores de reparación para restablecer su producción total en los próximos días.

El restablecimiento del oleoducto Este-Oeste cobra relevancia en el contexto de las tensiones geopolíticas entre Arabia Saudita e Irán, que se han agudizado tras los recientes ataques y el riesgo de una escalada militar en el Golfo. Además, la infraestructura permite a Riad exportar petróleo a través de rutas alternativas, reduciendo el impacto de eventuales bloqueos del estrecho de Ormuz, paso por donde circula cerca de una quinta parte del crudo mundial.

Trump anunció el cierre perimetral del estrecho de Ormuz y adelantó que la Marina de EEUU interceptará a cualquier buque que pague a Irán

Trump ordena bloqueo naval en Ormuz

En paralelo a la restauración del oleoducto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la orden de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz en respuesta a la negativa de Irán de abandonar su programa nuclear durante las conversaciones de paz en Islamabad. “Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, publicó en su plataforma Truth Social.

Trump advirtió que “cualquier iraní que dispare contra nosotros, o contra embarcaciones pacíficas, será destruido”. Las declaraciones llegan después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, abandonara Pakistán sin acuerdo tras dialogar con una delegación iraní encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf y Abbas Araghchi.

Trump ordenó el bloqueo naval del estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense criticó que Irán prometió abrir el paso en Ormuz, pero no cumplió con lo pactado. “Dicen que pusieron minas en el agua, aunque toda su Armada, y la mayoría de sus lanzadoras de minas, han sido completamente destruidos. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué propietario de barcos querría arriesgarse?”, escribió el presidente norteamericano.

Durante las semanas previas, el régimen de Irán había bloqueado de facto el paso por el estrecho de Ormuz, especialmente desde el inicio de la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel. El sábado, el ejército estadounidense confirmó que dos buques de guerra cruzaron el estrecho para iniciar una operación de limpieza de minas.

El restablecimiento del flujo en el oleoducto Este-Oeste representa un alivio para los mercados energéticos, que observan con atención la evolución de la situación en el Golfo. Las autoridades sauditas y estadounidenses mantienen la vigilancia ante eventuales represalias o nuevos incidentes que puedan afectar la estabilidad del suministro internacional de petróleo.