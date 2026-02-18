Mundo

Estonia, que comparte frontera con Rusia, podría albergar armas nucleares de la OTAN en su territorio

La decisión está motivada por el aumento de la tensión en Europa tras la guerra entre Rusia y Ucrania

Las autoridades de Estonia manifestaron esta semana su disposición a alojar armamento nuclear de la OTAN en su territorio si la situación lo exige, en medio del aumento de la tensión por la guerra de Rusia en Ucrania.

La declaración, realizada por el ministro de Exteriores Margus Tsahkna, se difundió a través del programa de radio Esimene studio. Afirmó que no existe objeción a la instalación de este tipo de armas en suelo estonio en caso de que la Alianza Atlántica lo determine.

Al abordar el contexto europeo, el titular de Exteriores de Estonia explicó que los debates sobre la contención nuclear en el continente han cobrado fuerza.

El ministro detalló que Estonia destina el 5% de su Producto Interno Bruto a defensa, atendiendo a las demandas del presidente estadounidense Donald Trump y en sintonía con la aceleración de inversiones militares en la región.

Tsahkna advirtió sobre la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin contemple una invasión y ocupación parcial de Estonia tras la guerra en Ucrania, lo que representaría un desafío relevante para la Alianza Atlántica.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, desestimó la gravedad de las declaraciones y sostuvo que no pueden tomarse “en serio”, añadiendo que “hay gente que tiene la obligación de responder por lo que dice”.

Por otro lado, Tsahkna también abordó las diferencias internas en la política exterior de Estonia.

El ministro criticó los comentarios recientes del presidente Alar Karis, quien había defendido la propuesta de enviar un representante de la Unión Europea a las conversaciones de paz entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Además, consideró que esa sugerencia no debería debatirse, ya que la política exterior de Estonia debe basarse en una postura clara y unificada.

“Tenemos una línea de política exterior muy clara, desarrollada en diversos foros y que cuenta con el respaldo de todo el pueblo estonio, prácticamente de todos los partidos del Riigikogu”, enfatizó el ministro de Exteriores.

La cuestión nuclear forma parte de un debate más amplio sobre la disuasión militar en Europa, donde la preocupación por la seguridad regional y la capacidad de respuesta se ha intensificado en los últimos meses.

En este contexto, Tsahkna sostuvo que Europa no debe descartar la disuasión nuclear en el marco de la OTAN y reiteró que Estonia está preparada para albergar armas nucleares aliadas si la defensa común así lo requiere.

Por otro lado, el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, ya había realizado declaraciones en la misma línea en el verano boreal pasado, reafirmando la apertura del país báltico a la presencia de armas nucleares de la OTAN como parte de sus compromisos en defensa colectiva.

(Con información de Europa Press y ERR)

