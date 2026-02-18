El rey Federico de Dinamarca visitó Groenlandia para mostrar su apoyo a la isla

Federico X llegó a Groenlandia para una visita de tres días en señal de apoyo al territorio autónomo (Reuters)

El rey Federico X llegó a Groenlandia para una visita de tres días en señal de apoyo al territorio autónomo danés, codiciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El monarca, de 57 años, saludó a los presentes que agitaban banderas groenlandesas en el aeropuerto de Nuuk, donde fue recibido por el primer ministro del territorio, Jens-Frederik Nielsen.

El rey expresó que el bienestar del pueblo groenlandés está muy cerca de su corazón (Reuters)

“Es un gran placer para mí volver a Groenlandia y encontrarme con el pueblo groenlandés”, declaró el rey a la prensa tras reunirse con Nielsen.

Agregó que el pueblo de Groenlandia y su bienestar están “muy cerca de mi corazón”.

“Siempre lo han estado. Siempre lo estarán”, afirmó.

El rey X es muy querido por los habitantes de Groenlandia (Reuters)

Las amenazas de Trump de apoderarse de la vasta isla ártica rica en minerales, incluso por la fuerza si fuera necesario, han incrementado las tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca.

Federico pasó el miércoles en Nuuk, la capital de Groenlandia, para iniciar la visita de alto valor simbólico.

El monarca destacó que siempre ha sentido una conexión especial con Groenlandia (Reuters)

Después de la reunión con Nielsen, el rey recorrió una escuela secundaria y una empresa pesquera, antes de compartir un café con residentes en un centro cultural.

El jueves tenía previsto viajar a Maniitsoq, a unos 150 kilómetros al norte de Nuuk, y el viernes visitar un centro de entrenamiento militar ártico danés en Kangerlussuaq, más al norte.

La visita real ha sido valorada por los habitantes como un gesto importante (Reuters)

A pesar del pasado colonial de Dinamarca sobre el territorio autónomo, la monarquía, incluido Federico, goza desde hace tiempo de gran popularidad en Groenlandia.

Federico X inició su recorrido en Nuuk con una agenda centrada en la educación y la economía local (Reuters)

Entre la docena de personas que desafiaron el frío fuera del aeropuerto para saludar al rey, un hombre de 44 años dijo a AFP: “Está bien que venga”.

“Es una señal importante que el rey venga”, coincidió una mujer de 74 años que se identificó solo como Kalistiana.

Aseguró que la insistencia de Trump en que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad había resultado “muy estresante”.

“Ha sido muy angustiante para todos nosotros, nunca habíamos vivido algo así en nuestro mundo en Groenlandia”, añadió.

“Sentido de unidad”

El rey tiene previsto trasladarse a otras ciudades groenlandesas tras su paso por la capital (Reuters)

El rey, que asumió el trono en 2024 tras la abdicación de su madre, la reina Margarita, visitó la isla por última vez en abril de 2025.

También estuvo en julio de 2024, lo que, según comentaristas de la realeza, hace inusual tres visitas en menos de dos años.

Federico X asumió el trono en 2024 tras la abdicación de la reina Margarita (Reuters)

Aficionado a los deportes y a la vida al aire libre, Federico participó en 2000 en una exigente expedición de esquí de cuatro meses y 3.500 kilómetros a través de Groenlandia como parte de la patrulla de trineos con perros Sirius de la Marina danesa.

“No debe haber dudas sobre mi amor por Groenlandia”, declaró Federico en marzo de 2025.

En abril de 2025, Federico X realizó otra visita oficial a Groenlandia (Reuters)

El primer ministro de Groenlandia dijo a la prensa que “lo más importante es que los ciudadanos y nuestra población sientan el sentido de unidad entre la Casa Real y el pueblo groenlandés, que cada año demuestra ser muy, muy fuerte”.

Afirmó que Federico ha demostrado su compromiso con Groenlandia, y destacó que “en poco tiempo ha estado aquí un par de veces”.

Las tres visitas del rey en menos de dos años han sido destacadas por analistas de la realeza (Reuters)

Aunque una abrumadora mayoría de los habitantes de la isla respalda desde hace décadas el objetivo de una independencia total, las amenazas de Trump en el último año han acercado las relaciones entre Dinamarca y Groenlandia.

Las declaraciones de Trump han llevado a un acercamiento entre Dinamarca y Groenlandia (Europa Press)

Nielsen y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han reiterado que solo Groenlandia puede decidir su futuro.

La primera ministra danesa apoyó la visita de Federico X como muestra de unidad nacional (Reuters)

Los groenlandeses no quieren ser daneses ni estadounidenses, ha señalado Nielsen.

Pero si tuvieran que elegir entre seguir siendo parte de Dinamarca o unirse a Estados Unidos, “elegimos el Reino de Dinamarca, elegimos la UE, elegimos la OTAN”.

La primera ministra danesa dijo el sábado que creía que Trump todavía quiere poseer Groenlandia, a pesar de haber suavizado sus amenazas de tomarla por la fuerza.

Trump sostiene que la rica Groenlandia en minerales es vital para la seguridad de EE.UU. y la OTAN frente a Rusia y China, en una región ártica que, al derretirse, abre el interés estratégico de las potencias.

Groenlandia es la isla más grande del mundo y cuenta con un estatus de autonomía dentro del Reino de Dinamarca (Reuters)

Se ha creado un grupo de trabajo entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia para discutir las preocupaciones de seguridad de Washington en el Ártico, pero los detalles no se han hecho públicos.

