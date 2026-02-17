India interceptó tres petroleros sancionados por Estados Unidos vinculados a la flota fantasma iraní

FOTO DE ARCHIVO. Una vista aérea muestra un petrolero en una terminal frente a la isla de Waidiao en Zhoushan, provincia de Zhejiang, China, el 4 de enero de 2023 China Daily vía REUTERS

India incautó este mes tres petroleros sancionados por Estados Unidos vinculados al comercio ilícito de petróleo iraní, según confirmaron fuentes con conocimiento directo del asunto consultadas por Reuters. La operación marca un giro significativo en la política marítima india y refleja el acercamiento estratégico entre Washington y Nueva Delhi tras meses de tensión comercial.

La Guardia Costera de la India interceptó los buques Stellar Ruby, Asphalt Star y Al Jafzia el 6 de febrero a aproximadamente 100 millas náuticas al oeste de Mumbai, después de detectar actividades sospechosas relacionadas con transferencias de petróleo de barco a barco en la zona económica exclusiva del país. Los tres petroleros fueron escoltados a Mumbai para su investigación, según detalló la fuente consultada.

Las autoridades indias publicaron el 6 de febrero un comunicado en la red social X confirmando la intercepción, aunque posteriormente eliminaron la publicación. La operación, descrita como una acción coordinada mar-aire, desmanteló una red internacional de contrabando que aprovechaba las transferencias en aguas internacionales para mover petróleo barato desde regiones en conflicto, evadiendo los aranceles debidos a los estados costeros.

Según la fuente, los tres buques cambiaban frecuentemente de identidad para evadir la aplicación de las leyes marítimas por parte de los estados costeros. Los propietarios de las embarcaciones tienen su sede en el extranjero, aunque sus identidades no han sido reveladas públicamente. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC) sancionó el año pasado tres buques llamados Global Peace, Chil 1 y Glory Star 1, cuyos números de la Organización Marítima Internacional (OMI) coinciden con los de los petroleros capturados por India.

Fotografía de archivo de petroleros iraníes EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

Dos de los tres petroleros están directamente vinculados a Irán. El Al Jafzia transportó fuelóleo desde la república islámica hasta Yibuti en 2025, mientras que el Stellar Ruby opera bajo bandera iraní, según datos de LSEG. El Asphalt Star, por su parte, realizaba principalmente trayectos alrededor de China, muestran los registros.

Medios estatales iraníes citaron a la Compañía Nacional Iraní de Petróleo negando cualquier relación con los tres tanqueros incautados. La empresa aseguró que ni las cargas ni los buques estaban vinculados a sus operaciones, en un intento por distanciarse de la flota en la sombra que Washington atribuye al régimen de Teherán.

La incautación se produce en un contexto de mejora sustancial en las relaciones entre Estados Unidos y la India. A principios de febrero, el presidente Donald Trump anunció que reduciría los aranceles de importación sobre productos indios del 50% al 18%, después de que el primer ministro Narendra Modi aceptara detener las importaciones de petróleo ruso. El acuerdo desactivó una crisis comercial que había castigado duramente a los exportadores indios durante meses.

India importa entre el 85% y el 90% de su petróleo crudo. Antes de la pandemia de COVID-19, las compras a Rusia eran marginales, pero aumentaron casi un 40% tras la invasión de Ucrania en 2022, principalmente debido a los descuentos ofrecidos por Moscú. Aunque Trump ha declarado que India dejará de comprar crudo ruso, funcionarios indios han evitado confirmar públicamente este compromiso, limitándose a señalar que la política energética del país se determina por consideraciones de disponibilidad y precios.

Imagen de archivo. El petrolero iraní Grace 1 está anclado, con su nombre y la bandera de Panamá eliminados, después de que el Tribunal Supremo del territorio británico levantara su orden de detención, en el Estrecho de Gibraltar, sur de España. 16 de agosto de 2019 REUTERS/Jon Nazca

Según datos de la consultora Kpler, las importaciones indias de petróleo ruso alcanzaron aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios en enero, y se proyecta que desciendan a alrededor de un millón de barriles diarios en febrero y 800.000 barriles diarios en marzo. Este descenso refleja una reorientación gradual de las fuentes de suministro energético de India, aunque analistas advierten que el crudo ruso sigue siendo significativamente más barato que sus alternativas estadounidenses o venezolanas debido a las sanciones internacionales.

India ha intensificado sus operaciones de vigilancia marítima para evitar que sus aguas sean utilizadas en transferencias de barco a barco que ocultan el origen de cargamentos de petróleo sancionado. La Guardia Costera ha desplegado alrededor de 55 buques y entre 10 y 12 aeronaves para mantener vigilancia permanente en sus zonas marítimas, según la fuente consultada.

Esta es la primera vez que Nueva Delhi toma una medida de esta envergadura contra la flota en la sombra, según personas familiarizadas con el sector naviero indio. La operación se alinea con una iniciativa liderada por Estados Unidos y Europa para endurecer las medidas contra los buques que transportan petróleo sancionado. Muchos de estos petroleros operan con documentación deficiente, registros de bandera inadecuados o falsos, y un mantenimiento deficiente, lo que representa un riesgo para la seguridad marítima internacional.

La denominada flota en la sombra iraní es una red de petroleros, empresas pantalla y operaciones logísticas encubiertas que Teherán utiliza para exportar petróleo en desafío de las sanciones internacionales. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, esta flota proporciona ingresos críticos que el régimen iraní destina a financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus operaciones en el extranjero. Desde que Trump reasumió la presidencia en enero, su administración ha sancionado más de 180 buques responsables de transportar petróleo iraní, según datos oficiales.