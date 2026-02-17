Ginebra se convierte en centro de la diplomacia mundial por las conversaciones Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia

Una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, espera el inicio de una reunión en el primer día de la tercera ronda de conversaciones trilaterales entre delegados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 2026. REUTERS

Diplomáticos estadounidenses protagonizaron el martes una jornada de intensas gestiones en Ginebra al participar en dos de los foros internacionales más relevantes del momento: las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y los diálogos para poner fin a la guerra en Ucrania. El movimiento de convoyes diplomáticos se hizo notorio en la ciudad suiza, bajo una estricta reserva informativa de las delegaciones involucradas.

La coincidencia de negociaciones de alto nivel en un mismo día convirtió a Ginebra en escenario de una actividad diplomática inusual, incluso para una ciudad habituada a albergar discusiones internacionales. Desde primeras horas, reporteros y cámaras se apostaron frente al hotel Intercontinental, a la espera de la llegada de las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, convocadas para dos jornadas de conversaciones intensas. Simultáneamente, en el distrito de Cologny, periodistas aguardaban el arribo de representantes de Estados Unidos e Irán a la residencia del embajador de Omán, donde se desarrollaban encuentros paralelos.

La salida del convoy iraní estuvo marcada por protestas. Manifestantes corearon “terroristas” y arrojaron objetos, lo que motivó una rápida intervención policial para dispersar a la multitud y a los periodistas que cubrían el evento. De acuerdo con lo expresado por activistas, la indignación se relaciona con denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la muerte de miles de manifestantes en Irán. Un manifestante identificado como Hossein, ciudadano iraní residente en Suiza, declaró: “Están matando niños, están matando adolescentes por miles. ¿Por qué siguen negociando con terroristas?” y llamó a un cambio de régimen impulsado por la población iraní.

En medio de la escasa información oficial, algunos detalles se filtraron a través de la observación de las matrículas de los vehículos diplomáticos, que evidenciaron la llegada de la delegación estadounidense al hotel Intercontinental tras su paso por las conversaciones con Irán. El hotel, cercano a la sede de las Naciones Unidas, es frecuentado por diplomáticos y se caracteriza por la confidencialidad de sus reuniones.

El clima lluvioso llevó a los organizadores a instalar carpas provisionales y vallas para proteger a la creciente cantidad de periodistas. Ante la falta de comunicados formales, los reporteros intentaron obtener datos acercándose a personas con apariencia oficial, aunque algunos resultaron ser simples transeúntes.

Una persona sostiene una pancarta mientras los manifestantes se reúnen cerca de la oficina de las Naciones Unidas, el día de la segunda ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 2026. REUTERS/Pierre Albouy

A las afueras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aproximadamente 200 manifestantes protestaron contra la represión de las movilizaciones en Irán, portando pancartas con consignas como “No negociaciones con asesinos”. Más tarde, alrededor de 100 activistas en favor de Ucrania reclamaron el cese de la invasión rusa, con lemas como “¡Dejen de matar ucranianos!” y “Salven a Ucrania para preservar la paz en Europa”.

Entre los asistentes, Alexandre Plautard, estudiante de relaciones internacionales de veinticuatro años, consideró la jornada como un momento histórico y manifestó su intención de recordar al mundo la situación de Ucrania bajo los ataques a su infraestructura energética. Expresó que los representantes rusos “no tienen interés en la paz”. Marianne, estudiante de psicología y ciudadana ucraniana que llegó a Ginebra en 2022, resumió el sentir de muchos al afirmar: “Estamos desesperados. No les creemos realmente, pero esperamos cambios. No queremos ser demasiado positivos para no llevarnos una decepción”.

(Con información de AFP)