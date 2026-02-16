Mundo

Ucrania y Rusia retoman las conversaciones en Ginebra en medio del escepticismo sobre la postura de Putin

Moscú y Kiev retoman los contactos en Suiza bajo el auspicio de Trump, que ha fijado junio como fecha límite para un acuerdo. Pese al despliegue diplomático, la parálisis en el frente y las exigencias territoriales del Kremlin empañan las esperanzas de un avance real

Guardar
Zelenski junto a Budanov. La
Zelenski junto a Budanov. La delegación ucraniana viaja a Ginebra para negociar con Rusia bajo mediación de EE. UU., que ha fijado junio como plazo para un acuerdo. (@ZelenskyyUa)

Una delegación ucraniana se dirigía a Ginebra el lunes para otra ronda de conversaciones con funcionarios rusos mediadas por Estados Unidos, antes del cuarto aniversario la próxima semana de la invasión a gran escala de Rusia contra su vecino.

No había expectativas de avances significativos para poner fin a la guerra en las reuniones del martes y el miércoles en Suiza, ya que ambas partes parecen aferrarse a sus posiciones iniciales sobre cuestiones clave, pese a que Estados Unidos fijó junio como plazo para alcanzar un acuerdo. El futuro de las tierras ucranianas ocupadas o ambicionadas por Rusia es un asunto crucial.

Los defensores ucranianos siguen enfrascados en una guerra de desgaste con el ejército más grande de Rusia en un frente de unos 1.250 kilómetros. Los civiles ucranianos soportan bombardeos aéreos rusos que con frecuencia les dejan sin electricidad y destrozan viviendas, mientras Ucrania ha desarrollado drones capaces de adentrarse en territorio ruso y atacar refinerías de petróleo y depósitos de armas.

Un vendedor limpia un mercado
Un vendedor limpia un mercado tras un ataque ruso en Odesa la semana pasada. El viaje de la delegación ucraniana a Ginebra coincide con el comienzo del cuarto año de guerra. (REUTERS/Nina Liashonok)

El gobernador de la región rusa occidental de Briansk dijo el lunes que las defensas aéreas habían derribado 229 drones ucranianos en las 24 horas anteriores. Ninguna otra región rusa ha sufrido tantos ataques simultáneos con drones en un solo día, afirmó el gobernador Alexander Bogomaz.

La Fuerza Aérea de Ucrania, por su parte, dijo que Rusia lanzó durante la noche 62 drones de ataque de largo alcance y seis misiles de varios tipos contra Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó el lunes que las conversaciones en Ginebra abordarán “un abanico más amplio de cuestiones relacionadas con los territorios y otros asuntos vinculados a las exigencias que tenemos”. No dio más detalles sobre esos temas.

Un año de esfuerzos de paz por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha logrado detener los combates. Funcionarios occidentales y analistas señalan que el presidente ruso, Vladímir Putin, cree que el tiempo juega a su favor, que el apoyo occidental a Ucrania se irá debilitando y que la resistencia ucraniana acabará por colapsar bajo la presión.

Putin y Trump durante la
Putin y Trump durante la cumbre en Alaska en agosto de 2025. Un año de esfuerzos de paz por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos no ha logrado detener los combates. (REUTERS/Kevin Lamarque/archivo)

El general Kyrylo Budanov, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, publicó una fotografía en Telegram en la que aparecía de pie junto a un tren con otros miembros del equipo negociador, que está previsto que sea encabezado en Ginebra por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

Entrar o salir de Ucrania implica un largo viaje por tierra, incluso para funcionarios de alto rango, ya que el espacio aéreo del país está cerrado debido a la guerra.

El asesor de Putin, Vladimir Medinsky, quien encabezó el equipo de negociadores de Moscú en las primeras conversaciones directas de paz con Ucrania en Estambul en marzo de 2022 y quien ha impulsado con firmeza los objetivos bélicos de Putin, regresa para liderar la delegación de Moscú. Medinsky ha escrito varios libros de historia que se centran en exponer supuestas conspiraciones occidentales contra Rusia y denigran a Ucrania.

Igor Kostyukov, jefe de la inteligencia militar rusa, y el viceministro de Exteriores Mikhail Galuzin, junto con otros funcionarios, también integrarán la delegación, indicó el portavoz del Kremlin, Peskov.

El enviado de Putin Kirill Dmitriev también viajará a Ginebra para conversaciones separadas con Estados Unidos sobre cooperación económica, según Peskov. Moscú y Kiev están interesados en ofrecer a Washington futuras oportunidades de negocio.

No estaba claro qué funcionarios estadounidenses estarían en Ginebra. En conversaciones recientes en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el gobierno de Trump estuvo representado por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

Las delegaciones rusa y ucraniana debían informar a sus líderes antes de que pudiera aceptarse cualquier posible compromiso discutido en Ginebra.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaVladimir PutinVolodimir ZelenskyDonald TrumpDonbásUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Auroras boreales, rompehielos nucleares y 40 días de noche: así es Múrmansk, la ciudad que desafía el círculo polar ártico

El extremo norte de Rusia, esta urbe guarda historias de resistencia y misterio, donde la naturaleza impone reglas propias y la vida en las calles se reinventa frente a condiciones impensadas para la mayoría

Auroras boreales, rompehielos nucleares y

Estados Unidos impulsará el desarrollo de centrales nucleares con fines civiles en Europa Central

La visita de Marco Rubio a Eslovaquia y Hungría impulsó las iniciativas de la Casa Blanca para promover instalaciones atómicas mediante alianzas estratégicas. El secretario de Estado busca reducir la dependencia regional de Rusia en energía y fortalcer su seguridad

Estados Unidos impulsará el desarrollo

120 hectáreas, una ciudad perdida y un hallazgo sin precedentes: la ciencia desentierra a Madinat al Zāhira y revela un misterio de mil años

Nuevas evidencias permitieron reconstruir una magnífica estructura olvidada, cuya ubicación permaneció oculta a lo largo de siglos pese a múltiples intentos de búsqueda y exploración científica

120 hectáreas, una ciudad perdida

Israel fijó un plazo de 60 días a los terroristas de Hamas para el desarme total en la Franja de Gaza

La entrega del arsenal, incluidos fusiles automáticos, es una condición que determinará si se mantiene la tregua o se retoman las operaciones armadas a gran escala

Israel fijó un plazo de

Taiwán rechaza presiones del régimen chino y refuerza lazos con Estados Unidos

La administración de Taipéi mantiene su postura frente a las amenazas de Beijing, subrayando la importancia estratégica de la industria local de semiconductores y el apoyo recibido por parte de aliados occidentales ante la tensión en el Indo-Pacífico

Taiwán rechaza presiones del régimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Brócoli: el aliado esencial dentro

Brócoli: el aliado esencial dentro de la alimentación saludable

Juan Fernando Cristo pidió rectificación de Abelardo de la Espriella y aseguró que interpondrá acciones judiciales: “Carece de sustento”

¿Therians en Lima? Qué son y de qué trata el fenómeno que crece en redes y ya es visible en varias ciudades de Latinoamérica

Abascal vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

Gobierno Petro se reunirá con indígenas que se tomaron la Universidad Nacional en Bogotá: Ministerio del Interior reconoció que les ‘quedaron mal’

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Damasco muestra en Múnich su interés por integrar a los kurdosirios en el Gobierno

Justicia iraquí completa interrogatorios a 500 presos del EI transferidos desde Siria

Israel anuncia que Oxfam cesará sus operaciones en Gaza a partir de finales de febrero

El Real España quiere golpear primero

Un proyecto tecnológico vigilará "hasta la respiración" de la Basílica de San Pedro

ENTRETENIMIENTO

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende los cambios y los personajes olvidados en la película: “Tienes que tomar ese tipo de decisiones”

Así celebró Jennifer Aniston el primer San Valentín con su nuevo novio, Jim Curtis

Misterio en Grecia: hallaron muerta en un hotel a Dana Eden, la creadora de la exitosa serie Teherán

Ted Levine, estrella de ‘El Silencio de los Inocentes’, pide disculpas a la comunidad trans por su personaje de Buffalo Bill: “Algunas líneas son lamentables”

Darth Vader y la trilogía original de Star Wars: cómo solo 37 minutos bastaron para que se convirtiera en el villano más famoso del cine